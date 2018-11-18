Еще одна российская фигуристка устроила стриптиз
Российская фигуристка Софья Евдокимова, выступающая в танцевальной паре с Егором Базиным, устроила стриптиз во время показательных выступлений на
Российская фигуристка Софья Евдокимова, выступающая в танцевальной паре с Егором Базиным, устроила стриптиз во время показательных выступлений на
Пара исполнила номер под музыку Майкла Джексона. Во время выступления фигуристка сбросила жакет, оставшись в одном бюстгальтере.
Евдокимова и Базин стали четвертыми на турнире. Первое место заняли Иван Букин и Александра Степанова, пара установила мировой рекорд в произвольной программе.
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева также разделась во время показательных выступлений на