Еще одна российская фигуристка устроила стриптиз

Пара исполнила номер под музыку Майкла Джексона. Во время выступления фигуристка сбросила жакет, оставшись в одном бюстгальтере.

Евдокимова и Базин стали четвертыми на турнире. Первое место заняли Иван Букин и Александра Степанова , пара установила мировой рекорд в произвольной программе.