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22:12 (мск), источник: Lenta.Ru

Еще одна российская фигуристка устроила стриптиз

Российская фигуристка Софья Евдокимова, выступающая в танцевальной паре с Егором Базиным, устроила стриптиз во время показательных выступлений на Гран-при в Москве. Видео появилось на YouTube Первого канала.

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22
фотографии
22
фотографии

Пара исполнила номер под музыку Майкла Джексона. Во время выступления фигуристка сбросила жакет, оставшись в одном бюстгальтере.

Во время загрузки произошла ошибка.

Евдокимова и Базин стали четвертыми на турнире. Первое место заняли Иван Букин и Александра Степанова, пара установила мировой рекорд в произвольной программе.

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева также разделась во время показательных выступлений на Гран-при в Канаде. Спортсменка вышла на лед в образе стюардессы. После этого иностранные фигуристы запустили флешмоб под хэштегом #Tuktikchallenge.

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