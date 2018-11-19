Текущие события
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
Спартак
Хоккей. КХЛ
12:30
Амур
Динамо Мн
Хоккей. НХЛ
04:00
Анахайм ДаксОТ3
Колорадо Эвеланш4
Хоккей. НХЛ
04:00
Эдмонтон Ойлерз3
Вегас Голден Найтс6
Хоккей. КХЛ
19:00
Северсталь
Сочи
Хоккей. КХЛ
19:00
Торпедо НН
Авангард
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
Слован
Хоккей. НХЛ
02:00
Чикаго Блэкхокс3
Миннесота Уайлд1
Футбол. Лига наций
20:00
Андорра
Латвия
Футбол. Лига наций
20:00
Грузия
Казахстан
Хоккей. НХЛ
01:00
Каролина Харрикейнз2
Нью-Джерси Дэвилз1
Футбол. Сборные
21:30
Катар
Исландия
Футбол. Лига наций
22:45
Германия
Нидерланды
Футбол. Лига наций
22:45
Чехия
Словакия
Футбол. Лига наций
22:45
Дания
Ирландия
Футбол. Лига наций
22:45
Болгария
Словения
Футбол. Лига наций
22:45
Кипр
Норвегия
Футбол. Лига наций
22:45
Македония
Гибралтар
Футбол. Лига наций
22:45
Лихтенштейн
Армения
Футбол. Лига наций
18.11
Швейцария5
Бельгия2
Футбол. Лига наций
18.11
Венгрия2
Финляндия0
Футбол. Лига наций
18.11
Греция0
Эстония1
Футбол. Сборные
18.11
Испания1
Босния и Герцеговина0
Хоккей. НХЛ
18.11
Нью-Йорк Айлендерс2
Даллас Старз6
Все события
Фоторепортажи
13Тренировка сборной: мороз и солнце в день рождения Лунева
21Кожаный костюм Загитовой и разоблачение боксеров-фигуристов
09:59 (мск), источник: Чемпионат.com

Евдокимова в показательном номере в Москве разделась до нижнего белья

Российская фигуристка Софья Евдокимова, выступающая в паре с Егором Базиным, в показательной программе на этапе Гран-при в Москве, разделась до нижнего белья.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Спортсменка в ходе номера сняла верхнюю часть костюма, оставшись в бюстгальтере. Дуэт исполнил программу под музыку Майкла Джексона.

Во время загрузки произошла ошибка.

На этапе Гран-при в Москве Евдокимова и Базин заняли четвёртое место. Победу с мировым рекордом одержали их соотечественники Александра Степанова и Иван Букин.

Россияне Аннабель Морозова и Андрей Багин в Москве стали девятыми.

Ранее номером с раздеванием в двух показательных программах продемонстрировала чемпионка мира и Европы 2015 года российская фигуристка Елизавета Туктамышева.

 Российскую фигуристку нагло засудили в Японии!
Боец ММА вступил в драку со спецназом и пожалел!
Дзюба спешит на помощь сборной: анонс матча Лиги наций
Пять пострадавших: 17-летняя гонщица устроила жуткую аварию
Швейцария начала с 0:2 и уничтожила Бельгию в Лиге наций
Англия мстит хорватам за ЧМ. До победы в Лиге наций — два матча
Радулов признан первой звездой дня в НХЛ
СМИ узнали о задержании Аленичева за вождение в пьяном виде
Испания переиграла боснийцев в товарищеском матче
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь