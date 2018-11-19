Евдокимова в показательном номере в Москве разделась до нижнего белья

Источник: РИА "Новости"

Спортсменка в ходе номера сняла верхнюю часть костюма, оставшись в бюстгальтере. Дуэт исполнил программу под музыку Майкла Джексона.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/63TPDJzmpRY?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

На этапе Гран-при в Москве Евдокимова и Базин заняли четвёртое место. Победу с мировым рекордом одержали их соотечественники Александра Степанова и Иван Букин.

Россияне Аннабель Морозова и Андрей Багин в Москве стали девятыми.