Евдокимова в показательном номере в Москве разделась до нижнего белья
Российская фигуристка Софья Евдокимова, выступающая в паре с Егором Базиным, в показательной программе на этапе
Российская фигуристка Софья Евдокимова, выступающая в паре с Егором Базиным, в показательной программе на этапе
Спортсменка в ходе номера сняла верхнюю часть костюма, оставшись в бюстгальтере. Дуэт исполнил программу под музыку Майкла Джексона.
На этапе
Россияне Аннабель Морозова и Андрей Багин в Москве стали девятыми.
Ранее номером с раздеванием в двух показательных программах продемонстрировала чемпионка мира и Европы 2015 года российская фигуристка Елизавета Туктамышева.