Угроза доминированию Загитовой. Фигуристка бьет рекорды, но конкурентки дышат в спину
Российская фигуристка Алина Загитова выиграла этап
Российская фигуристка Алина Загитова выиграла этап
Соревновательная часть этапа
А попавший в трансляцию момент, когда она,
Для того чтобы сложилась полная картина выступления Загитовой на московском этапе
Она вышла на лед «Мегаспорта» под восторженные возгласы переполненных трибун, традиционно постукивая себя кулаками по бедрам. Ее взгляд был несколько нервозен, а меж тем зрители не замолкали, даже когда до первых аккордов музыки оставалось
Ее катание вышло на абсолютно запредельный уровень и стало
Но даже если вообразить худший сценарий, это все равно не оказало бы существенного влияния на итоговый результат — 80,78 балла.
«Всегда есть к чему стремиться. Я всегда это говорю, и даже если я получу
А дальше как раз было
Хотелось бы также на корню зарубить разговоры про возможное «домашнее» судейство на московском этапе. В короткой программе оценка за компоненты у Загитовой почти на два балла выше, чем на этапе в Хельсинки, однако этому есть вполне логичное и четко задокументированное в правилах Международного союза конькобежцев (ISU) объяснение. В Финляндии россиянка в ходе короткого проката сорвала первый же прыжковый элемент — каскад тройной лутц + тройной риттбергер, заменив последний прыжок на одинарный (запрещено правилами). Согласно регламенту, судья не должен ставить оценку 9,5/10 в каждой из пяти «компонентных» граф в случае допущения спортсменом серьезной ошибки, что в итоге и было сделано. В Москве же Загитова откаталась идеально и по праву получила высокие баллы за технику и по части компонентов.
Более того — она могла рассчитывать на баллы повыше, но не сложилось. Что же до произвольной программы, то тут впору поговорить о чрезмерно жестком судействе в отношении российской спортсменки. Недокрут на тройном лутце в каскаде с тройным риттбергером еще можно стерпеть, но вот тройной флип с двойным тулупом и двойным риттбергером определенно был выполнен по правилам. Так что если вы хотите увидеть действительно «домашнее» судейство, то обратите внимание на этап в Хиросиме — там неделю назад прошел самый настоящий «грибной» дождь.
Если брать за эталон оценки тройной флип из короткой программы в Москве, то разница получается более чем ощутимая. Двойной флип Загитовой с помаркой при приземлении был оценен судьями в 1,31 балла (базовая стоимость 1,98 с вычетом по шкале качества выполнения элементов, она же GOE), идеальный тройной флип днем ранее — в 7,95. Прибавим к этому потенциальное увеличение баллов (+½) за компоненты при условии всего двух не очень значительных недочетов и получаем
Это именно те оценки, на которые Загитова вправе претендовать с выполненным в «произволке» флипом в три оборота — не самым сложным элементом, который она раньше не срывала и едва ли будет срывать в будущем. Для того чтобы справиться с основной конкуренткой в финале — японкой Рикой Кихирой, о которой мы писали еще до старта сезона, общей суммы около 230 баллов вполне может хватить. Но лишь при одном условии, которое с учетом московских оценок можно сформулировать следующим образом: катаешься чисто — срываешь джекпот и бьешь рекорды, допускаешь ошибки — не получаешь ничего. И никаких поблажек, даже олимпийской чемпионке.
К слову, про Кихиру. Ей еще предстоит обеспечить себе место в финале
После короткой программы Рика шла пятой. Ей удались все элементы, за исключением самого главного — коронного тройного акселя, который японка не смогла приземлить и недокрутила. Сразу после того, как музыка стихла, Кихира
Произвольный прокат Кихиры получился историческим. Сложнейший в женском катании каскад тройной аксель + тройной тулуп, одиночный триксель, гроссмейстерская комбинация «тройной лутц + двойной тулуп + двойной риттбергер» — все это, равно как и остальные прыжки, было выполнено японкой с невероятным для столь юного возраста изяществом и щедро отплюсовано судьями по шкале GOE, что принесло ей космические 154,72 балла, а в сумме — 224,31. Дотянуться до рекорда Загитовой в «произволке» (158,50) помешали лишь сравнительно невысокие 67,55 балла за компоненты. Но в фигурном катании, как и в студенчестве, сперва надо поработать на зачетку, чтобы потом зачетка начала работать на тебя, — обычно судьи не спешат с ходу выставлять высокие компоненты вчерашним юниорам.
А теперь внимание — смазанный в короткой программе триксель обошелся Рике в 3 балла (недокрученный тройной аксель стоит 6 баллов, из этой суммы было вычтено 3 балла за падение). Базовая стоимость чистого тройного акселя составляет 8 баллов, еще примерно 1−2 очка японка может получить в виде GOE за хорошо исполненный элемент. В итоге имеем, что идеально чистый прокат обеих программ принесет Кихире те же самые 230 баллов, что мы напророчили Загитовой выше. Этот вариант событий крайне маловероятен, учитывая имевшуюся у Кихиры на юниорском уровне склонность к падениям, но все же.
Кстати, Туктамышева и Мияхара уже ждут Алину в финале, а скоро к ним присоединится Кихира и, быть может, Медведева. Уровень конкуренции просто запредельный, и как в таких условиях не начать думать о «тяжелой артиллерии»? И как оказалось, в команде Загитовой уже над этим задумались. «Мы на самом деле все это пробовали недавно на “удочке”, пытались делать риттбергер и лутц четверные, но серьезно обо всем этом будем говорить в конце сезона», — сказал хореограф группы Тутберидзе Даниил Глейхенгауз в эфире Первого канала во время московского этапа
Есть вероятность, что ремарка про конец сезона была сделана для отвода глаз, и угрожающая форма Кихиры вынудит команду Загитовой на усложнение программы за счет четверного прыжка в произвольной программе (вставлять его в короткую — самоубийственный риск). Если предположить такой вариант, то вряд ли этим прыжком будет риттбергер, который в последнее время делал лишь неподражаемый японец Юдзуру Ханю. Вариант с четверным лутцем смотрится чуть более правдоподобно, тем более что в команде Тутберидзе уже есть сразу две исполнительницы данного прыжка: юниорки Александра Трусова и Анна Щербакова. Одиночный лутц в четыре оборота стоит 11,50 балла, что даже при учете «минусового» GOE (без падений) нейтрализует триксели Кихиры.
Однако делать это крайне нежелательно. Падение с четверного лутца (а это весьма вероятно, в этом сезоне лутц вообще является «проблемным» прыжком у Загитовой) вынудит арбитров вычесть три балла из «базы» и серьезно занизить компоненты — фатальный удар, после которого разговоры о победе станут неуместными. Настолько радикальное усложнение контента — риск, который не сулит ровным счетом ничего хорошего. Более того, на него, в сущности, нет смысла идти.
Однако если Загитова избавится от недокрутов, соберется с силами и выкинет из головы все мысли о сложностях постолимпийского сезона, соперниц у нее не будет. Времени на решение этих задач предостаточно — до финала
Владислав Жуков