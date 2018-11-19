Угроза доминированию Загитовой. Фигуристка бьет рекорды, но конкурентки дышат в спину

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Соревновательная часть этапа Гран-при в Москве завершилась в субботу. Завершилась, казалось бы, победоносно: наша олимпийская чемпионка не оставила шансов соперницам и по-хорошему наглым ударом с ноги распахнула перед собой дверь в финал Гран-при в Ванкувере — пока что первой среди девушек, имея в активе две победы на двух этапах.

В семье Этери Тутберидзе, тренера Загитовой, в начале ноября случилась трагедия — после продолжительной болезни скончалась ее мама Этери Петровна. Это произошло ровно за восемь дней до старта московского этапа, однако Этери Георгиевна не оставила свою подопечную и даже нашла в себе силы улыбаться для поддержания благоприятного настроя у Алины.

А попавший в трансляцию момент, когда она, еле-еле сдерживая эмоции, продублировала завершающее движение рукой в короткой программе своей юной ученицы, вообще один из самых трогательных из когда-либо случавшихся в мире фигурного катания.

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Волшебство в короткой программе и вопросы — в произвольной

Для того чтобы сложилась полная картина выступления Загитовой на московском этапе Гран-при, необходимо отдельно разобрать короткую и произвольную программы, ибо они у россиянки вышли диаметрально противоположными друг другу. Короткий прокат Алины — это то, что необходимо видеть воочию. Ее интерпретация «Призрака оперы» была великолепна на предсезонном турнире в немецком Оберстдорфе, но в Москве Загитова задрала планку так высоко, что теперь попробуй дотянись.

Она вышла на лед «Мегаспорта» под восторженные возгласы переполненных трибун, традиционно постукивая себя кулаками по бедрам. Ее взгляд был несколько нервозен, а меж тем зрители не замолкали, даже когда до первых аккордов музыки оставалось две-три секунды. А затем началось волшебство. В прошлом сезоне Алину принято было не то чтобы критиковать, но во всяком случае слегка недооценивать из-за чрезмерной ребячливости при исполнении программ (оно и понятно, ребенку было всего 15 лет). Если вы до сих пор придерживаетесь этой концепции — срочно от нее откажитесь.

Ее катание вышло на абсолютно запредельный уровень и стало по-настоящему женственным, каждое движение рукой, прыжковый элемент, вращение — да абсолютно все идет в такт музыке, дополняет и раскрывает этот чувственный образ. Те, кто смотрел московский короткий прокат Алины, не дадут соврать: с первых моментов ты словно растворяешься во всем происходящем, а ближе к середине хочешь, чтобы она каталась, каталась и каталась… Отныне программы Загитовой — это не просто прыжковая техника и все остальное, это прежде всего искусство высшей пробы.

Тем не менее в первом прыжковом элементе (каскад тройной лутц + тройной риттбергер) у Алины вышло нечеткое ребро на лутце, однако судьи в итоговом протоколе не стали отображать этот момент. Данная помарка относится к категории тех, которые обычно не учитываются в идеально исполненных коротких прокатах (и этот случай — как раз из таких), однако особо привередливые судьи могут зацепиться за это и чуть-чуть занизить баллы за элемент.

Но даже если вообразить худший сценарий, это все равно не оказало бы существенного влияния на итоговый результат — 80,78 балла.

«Всегда есть к чему стремиться. Я всегда это говорю, и даже если я получу какие-то заоблачные баллы, то надо двигаться дальше», — сказала после выступления 16-летняя девушка, только что установившая новый мировой рекорд в короткой программе. Баллы, к которым пока и близко никто из фигуристок не подбирался, для нашей олимпийской чемпионки не «заоблачные». Что же тогда будет дальше?

А дальше как раз было чуть-чуть похуже. Произвольную программу Загитова катала ближе к концу соревновательного дня. У нее все равно не было бы конкуренток за победу на московском этапе — все, кто что-то мог, отсеялись еще в короткой программе, однако нас они сейчас не интересуют (за исключением другой россиянки — 16-летней Сони Самодуровой, конечно же. Отлично исполненная короткая программа и достойный произвольный прокат принесли подопечной Алексея Мишина второе место). К самому катанию Алины никаких претензий быть не может — это действительно самая настоящая Кармен, просто в новой трактовке, но недокруты на лутце и флипе в каскадах и сорванный тройной флип далеко отбросили россиянку от собственного же мирового рекорда в данном виде программы — 142,17 балла.

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Чистый прокат — ключ к успеху в финале Гран-при

Хотелось бы также на корню зарубить разговоры про возможное «домашнее» судейство на московском этапе. В короткой программе оценка за компоненты у Загитовой почти на два балла выше, чем на этапе в Хельсинки, однако этому есть вполне логичное и четко задокументированное в правилах Международного союза конькобежцев (ISU) объяснение. В Финляндии россиянка в ходе короткого проката сорвала первый же прыжковый элемент — каскад тройной лутц + тройной риттбергер, заменив последний прыжок на одинарный (запрещено правилами). Согласно регламенту, судья не должен ставить оценку 9,5/10 в каждой из пяти «компонентных» граф в случае допущения спортсменом серьезной ошибки, что в итоге и было сделано. В Москве же Загитова откаталась идеально и по праву получила высокие баллы за технику и по части компонентов.

Более того — она могла рассчитывать на баллы повыше, но не сложилось. Что же до произвольной программы, то тут впору поговорить о чрезмерно жестком судействе в отношении российской спортсменки. Недокрут на тройном лутце в каскаде с тройным риттбергером еще можно стерпеть, но вот тройной флип с двойным тулупом и двойным риттбергером определенно был выполнен по правилам. Так что если вы хотите увидеть действительно «домашнее» судейство, то обратите внимание на этап в Хиросиме — там неделю назад прошел самый настоящий «грибной» дождь.

Впрочем, основной урон по итоговым баллам Загитовой нанес именно несделанный одиночный тройной флип в конце программы — спортсменка не слишком удачно оттолкнулась ото льда и не успела сгруппироваться, из-за чего вместо трех оборотов получилось два с приземлением на обе ноги.

Если брать за эталон оценки тройной флип из короткой программы в Москве, то разница получается более чем ощутимая. Двойной флип Загитовой с помаркой при приземлении был оценен судьями в 1,31 балла (базовая стоимость 1,98 с вычетом по шкале качества выполнения элементов, она же GOE), идеальный тройной флип днем ранее — в 7,95. Прибавим к этому потенциальное увеличение баллов (+½) за компоненты при условии всего двух не очень значительных недочетов и получаем что-то около 150 баллов за произвольную программу.

Это именно те оценки, на которые Загитова вправе претендовать с выполненным в «произволке» флипом в три оборота — не самым сложным элементом, который она раньше не срывала и едва ли будет срывать в будущем. Для того чтобы справиться с основной конкуренткой в финале — японкой Рикой Кихирой, о которой мы писали еще до старта сезона, общей суммы около 230 баллов вполне может хватить. Но лишь при одном условии, которое с учетом московских оценок можно сформулировать следующим образом: катаешься чисто — срываешь джекпот и бьешь рекорды, допускаешь ошибки — не получаешь ничего. И никаких поблажек, даже олимпийской чемпионке.

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Никаких четверных прыжков в текущем сезоне

К слову, про Кихиру. Ей еще предстоит обеспечить себе место в финале Гран-при на этапе во Франции (где ее соперницей будет россиянка Евгения Медведева), но вряд ли у кого-то есть сомнения, что 16-летняя японка сделает это. Ее первый старт на взрослом уровне состоялся как раз на турнире в Хиросиме, и там действительно было о чем поговорить. Помимо ее безоговорочной победы, разумеется.

После короткой программы Рика шла пятой. Ей удались все элементы, за исключением самого главного — коронного тройного акселя, который японка не смогла приземлить и недокрутила. Сразу после того, как музыка стихла, Кихира как-то по-детски беззаботно улыбнулась и зажмурилась, а итоговые баллы 69,59 приняла без доли грусти. Тогда казалось, будто бы японка на первом для себя взрослом старте будет довольствоваться малым, но истинную причину такого поведения мы узнали уже на следующий день.

Произвольный прокат Кихиры получился историческим. Сложнейший в женском катании каскад тройной аксель + тройной тулуп, одиночный триксель, гроссмейстерская комбинация «тройной лутц + двойной тулуп + двойной риттбергер» — все это, равно как и остальные прыжки, было выполнено японкой с невероятным для столь юного возраста изяществом и щедро отплюсовано судьями по шкале GOE, что принесло ей космические 154,72 балла, а в сумме — 224,31. Дотянуться до рекорда Загитовой в «произволке» (158,50) помешали лишь сравнительно невысокие 67,55 балла за компоненты. Но в фигурном катании, как и в студенчестве, сперва надо поработать на зачетку, чтобы потом зачетка начала работать на тебя, — обычно судьи не спешат с ходу выставлять высокие компоненты вчерашним юниорам.

Однако от этого итоговый расклад не изменился, невероятно техничную Кихиру не смогли сместить с первого места ни любимица публики и судей стабильнейшая 20-летняя соотечественница Сатоко Мияхара, ни другая обладательница тройного акселя — 21-летняя россиянка Елизавета Туктамышева.

А теперь внимание — смазанный в короткой программе триксель обошелся Рике в 3 балла (недокрученный тройной аксель стоит 6 баллов, из этой суммы было вычтено 3 балла за падение). Базовая стоимость чистого тройного акселя составляет 8 баллов, еще примерно 1−2 очка японка может получить в виде GOE за хорошо исполненный элемент. В итоге имеем, что идеально чистый прокат обеих программ принесет Кихире те же самые 230 баллов, что мы напророчили Загитовой выше. Этот вариант событий крайне маловероятен, учитывая имевшуюся у Кихиры на юниорском уровне склонность к падениям, но все же.

Задействует ли Загитова «тяжелую артиллерию»

Кстати, Туктамышева и Мияхара уже ждут Алину в финале, а скоро к ним присоединится Кихира и, быть может, Медведева. Уровень конкуренции просто запредельный, и как в таких условиях не начать думать о «тяжелой артиллерии»? И как оказалось, в команде Загитовой уже над этим задумались. «Мы на самом деле все это пробовали недавно на “удочке”, пытались делать риттбергер и лутц четверные, но серьезно обо всем этом будем говорить в конце сезона», — сказал хореограф группы Тутберидзе Даниил Глейхенгауз в эфире Первого канала во время московского этапа Гран-при.

Есть вероятность, что ремарка про конец сезона была сделана для отвода глаз, и угрожающая форма Кихиры вынудит команду Загитовой на усложнение программы за счет четверного прыжка в произвольной программе (вставлять его в короткую — самоубийственный риск). Если предположить такой вариант, то вряд ли этим прыжком будет риттбергер, который в последнее время делал лишь неподражаемый японец Юдзуру Ханю. Вариант с четверным лутцем смотрится чуть более правдоподобно, тем более что в команде Тутберидзе уже есть сразу две исполнительницы данного прыжка: юниорки Александра Трусова и Анна Щербакова. Одиночный лутц в четыре оборота стоит 11,50 балла, что даже при учете «минусового» GOE (без падений) нейтрализует триксели Кихиры.

Однако делать это крайне нежелательно. Падение с четверного лутца (а это весьма вероятно, в этом сезоне лутц вообще является «проблемным» прыжком у Загитовой) вынудит арбитров вычесть три балла из «базы» и серьезно занизить компоненты — фатальный удар, после которого разговоры о победе станут неуместными. Настолько радикальное усложнение контента — риск, который не сулит ровным счетом ничего хорошего. Более того, на него, в сущности, нет смысла идти.

Туктамышева обязана быть на пьедестале в Ванкувере, но вряд ли здесь можно говорить о золоте — судьи по какой-то причине не очень любят Елизавету, хотя она и старается изо всех сил. Мияхара стабильна, но ее технический арсенал далек от загитовского. Наконец, Кихира при прочих равных способна бороться с Алиной на равных, но только в случае сохранения у россиянки мелких недочетов.

Однако если Загитова избавится от недокрутов, соберется с силами и выкинет из головы все мысли о сложностях постолимпийского сезона, соперниц у нее не будет. Времени на решение этих задач предостаточно — до финала Гран-при еще две с половиной недели. Нам же остается лишь запастись терпением и ждать.