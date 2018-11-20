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10:06 (мск), источник: ТАСС

Авербух: Медведевой предстоит колоссальная конкуренция на последнем этапе Гран-при

МОСКВА, 19 ноября. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Российской фигуристке Евгении Медведевой предстоит очень непростой этап Гран-при во французском Гренобле, где ей нужно будет решить задачу попадания в финал серии — спортсменке придется бороться в условиях колоссальной конкуренции. Таким мнением с ТАСС поделился известный российский хореограф, серебряный призер Олимпиады-2002 Илья Авербух.

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Источник: РИА "Новости"

Серебряный призер Олимпиады в Пхёнчхане Медведева в октябре стала третьей на этапе Гран-при в Канаде, и для попадания в финал ей необходимо занять первое или второе место с общей суммой баллов не меньше 199,21.

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«Французский этап будет очень важным. Жене нужно побеждать, и очень надеюсь, что она прибавила в катании за это время. Ей достался сложный этап, придется бороться в условиях колоссальной конкуренции, в Гренобле выступит целая плеяда японок, и одна из них — 16-летняя Рика Кихира, ставшая победительницей этапа в Японии с уникальными двумя тройными акселями», — отметил Авербух.

На этапе в Канаде Медведева допустила ошибку в короткой программе, упав с тройного флипа, но благодаря успешному выступлению в произвольной поднялась с седьмого на третье место.

«В короткой программе она сама допустила глупую ошибку, за короткий прокат я как раз меньше переживаю. Если все сделает чисто, высокая база позволит ей лидировать. Я больше волнуюсь за произвольную, к ней есть вопросы. Если Кихира будет чисто исполнять свои программы, будет непросто», — отметил Авербух.

«Легко не будет никогда»

«Для Жени этот сезон будет сложным, переходным. И это было понятно. Но в следующем сезоне во взрослом катании появятся еще две выдающиеся российские фигуристки, которые исполняют прыжки в четыре оборота. Поэтому легко уже не будет никогда», — подчеркнул специалист.

В команде Этери Тутберидзе, которая тренировала до Олимпиады в Пхёнчхане Медведеву, готовятся юниорки Александра Трусова и Анна Щербакова, фигуристкам по 14 лет. Трусова родилась в июне 2004 года, Щербакова — в марте 2004 года. Во взрослом катании спортсменки могут выступать с 15 лет.

Медведева после Олимпийских игр начала сотрудничество с канадским тренером Брайаном Орсером, летом нынешнего года фигуристка переехала жить и работать в Торонто.

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