Авербух: Медведевой предстоит колоссальная конкуренция на последнем этапе Гран-при
МОСКВА, 19 ноября. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Российской фигуристке Евгении Медведевой предстоит очень непростой этап
МОСКВА, 19 ноября. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Российской фигуристке Евгении Медведевой предстоит очень непростой этап
Серебряный призер Олимпиады в Пхёнчхане Медведева в октябре стала третьей на этапе
«Французский этап будет очень важным. Жене нужно побеждать, и очень надеюсь, что она прибавила в катании за это время. Ей достался сложный этап, придется бороться в условиях колоссальной конкуренции, в Гренобле выступит целая плеяда японок, и одна из них — 16-летняя Рика Кихира, ставшая победительницей этапа в Японии с уникальными двумя тройными акселями», — отметил Авербух.
На этапе в Канаде Медведева допустила ошибку в короткой программе, упав с тройного флипа, но благодаря успешному выступлению в произвольной поднялась с седьмого на третье место.
«В короткой программе она сама допустила глупую ошибку, за короткий прокат я как раз меньше переживаю. Если все сделает чисто, высокая база позволит ей лидировать. Я больше волнуюсь за произвольную, к ней есть вопросы. Если Кихира будет чисто исполнять свои программы, будет непросто», — отметил Авербух.
«Для Жени этот сезон будет сложным, переходным. И это было понятно. Но в следующем сезоне во взрослом катании появятся еще две выдающиеся российские фигуристки, которые исполняют прыжки в четыре оборота. Поэтому легко уже не будет никогда», — подчеркнул специалист.
Медведева после Олимпийских игр начала сотрудничество с канадским тренером Брайаном Орсером, летом нынешнего года фигуристка переехала жить и работать в Торонто.