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22:16 (мск), источник: Чемпионат.com

Медведева: Моя сила — в тех людях, которые в меня верят. Спасибо, что вы рядом

Двукратная чемпионка мира и Европы, двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, российская фигуристка Евгения Медведева поблагодарила болельщиков за поздравления с 19-летием, которое она отмечает сегодня, 19 ноября.

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Источник: Reuters

«Огромное спасибо каждому за поздравления. Этот день рождения оказался для меня немного необычным. Дело в том, что и вчера весь день, и сегодня я получаю сообщения с поздравлениями, хотя вчера было 18-е, а сегодня 19-е. Так как я сейчас нахожусь в Канаде, есть разница во времени.

Вчера мне приходило больше поздравлений с российской стороны, сегодня — с канадской. Но многие российские фанаты дождались канадского времени, чтобы поздравить меня. Некоторые вообще ждали до 4−5 утра, чтобы поздравить меня. Я это безумно ценю, для меня это важно, правда.

Многие меня поздравляют с третьим 16-летием, четвёртым 15-летием, но кто бы чего ни хотел — я никогда не состарюсь. Моя сила — в тех людях, которые в меня верят. Спасибо, что вы рядом. Спасибо за поздравления, — сказала Медведева в «сториз» на своей странице в «Инстаграме».

Утро России. Эфир от 29.10.2018. Медведева, Туктамышева, Загитова. Кто станет королевой фигурного катания в этом сезоне?
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