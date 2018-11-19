Медведева: Моя сила — в тех людях, которые в меня верят. Спасибо, что вы рядом

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«Огромное спасибо каждому за поздравления. Этот день рождения оказался для меня немного необычным. Дело в том, что и вчера весь день, и сегодня я получаю сообщения с поздравлениями, хотя вчера было 18-е, а сегодня 19-е. Так как я сейчас нахожусь в Канаде, есть разница во времени.

Вчера мне приходило больше поздравлений с российской стороны, сегодня — с канадской. Но многие российские фанаты дождались канадского времени, чтобы поздравить меня. Некоторые вообще ждали до 4−5 утра, чтобы поздравить меня. Я это безумно ценю, для меня это важно, правда.