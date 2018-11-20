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00:52 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Кого нужно побеждать Медведевой, чтобы выйти в финал «Гран-при»?

Рассказываем об основных соперницах российской фигуристки.

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Чтобы гарантированно выйти в финал серии «Гран-при», россиянке Евгении Медведевой необходимо побеждать на этапе, который состоится 23—25 ноября во Франции. Задача для двукратной чемпионки мира не выглядит невыполнимой, однако соперницы у нее серьезные.

Рика Кихира (Япония)

Источник: Reuters
  • Возраст: 16 лет
  • Главное достижение в карьере: победа на «Гран-при Японии"-2018
  • Лучший результат в этом сезоне: победа на «Гран-при Японии»
  • Лучшие баллы в этом сезоне: 224,31.

На эту девушку специалисты советовали обратить внимание еще в прошлом сезоне, когда она выступала в юниорах. Тогда в финале юниорского «Гран-при» она первой в истории исполнила тройной аксель в каскаде с другим тройным прыжком — элемент, который она повторила две недели назад на «Гран-при Японии» в произвольной программе. Базовая стоимость такого каскада — 12,20 балла. Плюс Кихира делает следом еще один тройной аксель. Базовая техническая сложность ее произвольной программы — 68,75 балла. Это почти на 10 баллов больше, чем у Медведевой.

Но в этом же кроется и слабость Кихиры. Ее главное оружие — тройной аксель — коварный прыжок, исполнять его стабильно невероятно тяжело. В Японии в короткой программе Кихира сорвала этот элемент и сразу откатилась на 5-е место. Такой срыв уже в произвольной программе может ей стоить очень дорого. К тому же этап во Франции будет только вторым серьезным турниром для японки на взрослом уровне — непонятно, как она справится с напряжением.

Станислава Константинова (Россия)

Источник: Reuters
  • Возраст: 18 лет
  • Главное достижение в карьере: 2-е место на «Гран-при Финляндии"-2018
  • Лучший результат в этом сезоне: 2-е место на «Гран-при Финляндии"-2018
  • Лучшие баллы в этом сезоне: 197,57.

Ученица Валентины Чеботаревой заставила говорить о себе в декабре прошлого года, когда она очень сильно выступила в произвольной программе на чемпионате России и поднялась на итоговое 4-е место. Тогда ее прокату стоя аплодировала сама Татьяна Тарасова. Из-за отказа Медведевой она поехала в марте чемпионат мира в Милан, где, правда, стала лишь 19-й.

Но в этом сезоне Константинова продолжает прогрессировать. Второе место на «Гран-при Финляндии», где она уступила только Алине Загитовой, опередив, например, сильную японку Каори Сакамото — тому свидетельство. Каких-то невероятных элементов «ультра-си», как у той же Кихиры, в ее арсенале нет, но Константинова берет чистотой, стабильностью и артистизмом — произвольная программа «Анна Каренина» ей очевидно идет.

Маи Михара (Япония)

Источник: AFP 2018
  • Возраст: 19 лет
  • Главное достижение в карьере: победитель «Турнир четырех континентов"-2017
  • Лучший результат в этом сезоне: 2-е место на Nebelhorn Trophy
  • Лучшие баллы в этом сезоне: 209,22.

В японском женском одиночном катании сложилась примерно та же ситуация, что и в российском — хороших фигуристок много, а мест в сборной на всех не хватает. Михара здорово начала взрослую карьеру, выиграв в сезоне-2016/17 чемпионат «Четырех континентов» — аналог первенства Европы для стран Азии и Северной Америки, опередив там, например, бронзового призера Пхенчхана и чемпионку мира Кейтлин Осмонд из Канады. Но вот сделать следующий шаг наверх по разным причинам, в том числе и из-за травм, не получилось.

Тем не менее, как и у любой японки, у Михары качественный технический арсенал, и если она откатает чисто, способна получать высокие баллы. Хотя на домашнем этапе в Хиросиме две недели назад она выглядела не слишком убедительно.

Брэди Теннелл (США)

Источник: AFP 2018
  • Возраст: 20 лет
  • Главное достижение в карьере: чемпионка США-2017
  • Лучший результат в этом сезоне: победительница Autumn Classic
  • Лучшие баллы в этом сезоне: 206,41.

После того, как Эшли Вагнер взяла паузу в карьере, а Грэйси Голд продолжает лечиться от депрессии, Теннелл неожиданно стала главной надеждой американского женского одиночного катания. В прошлом году она выиграла чемпионат США и поехала на Олимпиаду-2018 в Пхенчхан, но там стала лишь 9-й.

Начало этого сезона было многообещающим. На турнире в Канаде она обыграла Медведеву, что многими было воспринято как сенсация, пусть россиянка и допустила ошибки в произвольной программе. Однако развить успех не получилось — на домашнем этапе «Гран-при» Теннелл стала лишь четвертой, уступив, например, 16-летней россиянке Софье Самодуровой.

Мария Сотскова (Россия)

Источник: AFP 2018
  • Возраст: 18 лет
  • Главное достижение в карьере: 2-е место в финале «Гран-при"-2017
  • Лучший результат в этом сезоне: 9-е место на «Гран-при Японии»
  • Лучшие баллы в этом сезоне: 176,99.

Последние два сезона Сотскова была стабильным третьим номером сборной России. В прошлом году она, например, стала 2-й в финале серии «Гран-при», обогнав ту же Осмонд. Да, на чемпионатах мира и Европы в призы попасть не получилось (два 8-х и два 4-х места соответственно), но тут сказывался в том числе и, скажем так, политический фактор — надо позволить занимать высокие позиции не только россиянкам.

Начало этого сезона у Сотсковой откровенно не получилось. Возможно, из-за высокого для фигуристки роста ей с каждым годом все тяжелее прыгать. Возможно, она думает и о жизни вне спорта — летом Сотскова поступила в ГИТИС на балетмейстерский факультет. Тем не менее, она вполне способна удачно выступить во Франции.

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