«Очень подавлена»: Орсер откровенно рассказал о Медведевой

Источник: РИА "Новости"

Гран-при по фигурному катанию сезона-2018/19 подходит к концу. С 23 по 25 ноября во Франции пройдет шестой, заключительный этап соревнований, который выявит всех финалистов Гран-при. В том числе по итогам этапа в Гренобле станет известно, выступит ли в Ванкувере и российская фигуристка Евгения Медведева, чье участие в финале стоит под большим вопросом.

После второго места на предсезонном турнире серии Челленджер «Autumn Classic International», прошедшем в канадском Оквилле, россиянка стала только третьей на этапе Гран-при в Канаде.

Набрав по итогам двух программ 197,91 балла, она уступила своей соотечественнице Елизавете Туктамышевой (203,32) и японской фигуристке Мако Ямасите (203,06).

На этапе Гран-при в Гренобле Медведевой придется изрядно попотеть и выложиться более чем на максимум своих возможностей, потому что среди ее соперниц будут такие фигуристки, как японка Рика Кихира, сенсационно выигравшая японский этап с тремя тройными акселями, а также американка Брэди Теннелл, которая стала главной обидчицей россиянки на предсезонном турнире «Autumn Classic International».

Серьезное внимание к Медведевой приковано после того, как она неожиданно в мае этого года решила прекратить 11-летнее сотрудничество с известным тренером Этери Тутберидзе и ушла в группу к канадскому специалисту Брайану Орсеру.

56-летний тренер, впрочем, считает, что двукратная чемпионка мира и обладательница двух серебряных медалей Олимпийских игр должна быть готова к поражению и неудачам.

С любым новым учеником непросто. Так что особых сложностей с Евгений не было: она потрясающая фигуристка, которая очень любит кататься. У нее просто космический талант, плюс она пришла ко мне от очень хорошего тренера. Брайан Орсер

«С любым новым учеником непросто. Так что особых сложностей с Евгений не было: она потрясающая фигуристка, которая очень любит кататься. У нее просто космический талант, плюс она пришла ко мне от очень хорошего тренера. Следующий шаг в ее карьере — наслаждение катанием. Просто взрослый спортсмен не может выигрывать все соревнования подряд. Молодой фигурист — да. Когда-то все мог выиграть Джейсон Браун, тот же Юдзюру Ханю, Ким Ю На собирала все награды по юниорам. Но нужно быть готовым иногда проиграть. Только вот спортсменам это очень сложно понять», — цитирует Орсера «Спорт-Экспресс».

Однако прогнозов относительно приближающихся соревнований канадский специалист давать не стал. При этом Орсер рассказал о кризисных ситуациях в отношениях с Медведевой.

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Так, уже 19-летняя россиянка после неудачного выступления на этапе в Канаде позвонила своему тренеру посреди ночи и поделилась своими переживаниями о плохом прокате.

«Да, такое бывало, и не раз. Ничего удивительного в звонках ночью после провального проката нет. Женя была очень подавлена, но я ей сказал, что однажды она вспомнит об этом дне и поймет, что кое-чему научилась. Тогда это было невозможно: она была немного сумасшедшей, злой и подавленной. И продолжил: будь злой и расстроенной, но ты получишь урок, а завтра настанет новый день. В итоге в произвольной программе она каталась просто здорово. Но эта ситуация многому научила и меня. Когда говорил с ней днем и ночью, стал лучше понимать ее как человека. Впрочем, нам еще многое предстоит узнать друг о друге», — рассказал Орсер.

К слову, о взаимоотношениях. За те несколько месяцев, что Медведева и Брайан Орсер сотрудничают, фигуристка и тренер успели найти общий язык. И, что примечательно, именно язык являлся одним из барьеров в новой карьере россиянки. В первое время она отмечала, что ей непросто изъясняться на английском и понимать его, однако сейчас ситуация обстоит совершенно иначе. Забавно, но и Евгения своего тренера научила нескольким словам на русском языке.

Знаю «доброе утро», «пошли», «это классно». Вообще мои ученики очень сильно расширили мой словарный запас. Брайан Орсер

«Знаю “доброе утро”, “пошли”, “это классно”. Вообще мои ученики очень сильно расширили мой словарный запас. Ведь у меня тренировались фигуристы из Кореи, Испании, Японии, России», — отметил канадец.

На время заключительного этапа Гран-при Медведева будет находиться под четким контролем и надзором со стороны канадского тренера. Уже 20 ноября Орсер встретится со своей подопечной для того, чтобы отработать с ней вращения, с которыми спортсменка испытывает сложности, а также тройной лутц, которому тренер намерен уделить особое внимание.

Однако Медведева будет вынуждена выступить без поддержки Орсера на ближайшем чемпионате России, который пройдет с 19 по 23 декабря в Саранске.

Причина проста: параллельно с российским первенством будет проходить и национальный турнир в Японии, на котором должен выступить лидер команды Орсера японец Юдзуру Ханю. Но в одиночестве Медведева не останется — с ней будет работать помощник тренера Трейси Уилсон.

К сожалению, чемпионаты Японии и России проходят одновременно, поэтому еще в начале работы я сказал Жене, что в случае пересечения турниров поеду с Юдзюру, потому что мы сотрудничаем с ним уже седьмой сезон. Брайан Орсер

«К сожалению, чемпионаты Японии и России проходят одновременно, поэтому еще в начале работы я сказал Жене, что в случае пересечения турниров поеду с Юдзюру, потому что мы сотрудничаем с ним уже седьмой сезон. Но в этом нет ничего страшного: Трейси очень тесно работает с Евгенией и будет с ней на национальном чемпионате. Она хороший специалист», — отметил канадский тренер.