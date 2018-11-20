«Очень подавлена»: Орсер откровенно рассказал о Медведевой
Российская фигуристка Евгения Медведева после бронзы на этапе
Российская фигуристка Евгения Медведева после бронзы на этапе
После второго места на предсезонном турнире серии Челленджер «Autumn Classic International», прошедшем в канадском Оквилле, россиянка стала только третьей на этапе
Набрав по итогам двух программ 197,91 балла, она уступила своей соотечественнице Елизавете Туктамышевой (203,32) и японской фигуристке Мако Ямасите (203,06).
На этапе
Серьезное внимание к Медведевой приковано после того, как она неожиданно в мае этого года решила прекратить 11-летнее сотрудничество с известным тренером Этери Тутберидзе и ушла в группу к канадскому специалисту Брайану Орсеру.
56-летний тренер, впрочем, считает, что двукратная чемпионка мира и обладательница двух серебряных медалей Олимпийских игр должна быть готова к поражению и неудачам.
С любым новым учеником непросто. Так что особых сложностей с Евгений не было: она потрясающая фигуристка, которая очень любит кататься. У нее просто космический талант, плюс она пришла ко мне от очень хорошего тренера.
«С любым новым учеником непросто. Так что особых сложностей с Евгений не было: она потрясающая фигуристка, которая очень любит кататься. У нее просто космический талант, плюс она пришла ко мне от очень хорошего тренера. Следующий шаг в ее карьере — наслаждение катанием. Просто взрослый спортсмен не может выигрывать все соревнования подряд. Молодой фигурист — да.
Однако прогнозов относительно приближающихся соревнований канадский специалист давать не стал. При этом Орсер рассказал о кризисных ситуациях в отношениях с Медведевой.
Так, уже 19-летняя россиянка после неудачного выступления на этапе в Канаде позвонила своему тренеру посреди ночи и поделилась своими переживаниями о плохом прокате.
«Да, такое бывало, и не раз. Ничего удивительного в звонках ночью после провального проката нет. Женя была очень подавлена, но я ей сказал, что однажды она вспомнит об этом дне и поймет, что
К слову, о взаимоотношениях. За те несколько месяцев, что Медведева и Брайан Орсер сотрудничают, фигуристка и тренер успели найти общий язык. И, что примечательно, именно язык являлся одним из барьеров в новой карьере россиянки. В первое время она отмечала, что ей непросто изъясняться на английском и понимать его, однако сейчас ситуация обстоит совершенно иначе. Забавно, но и Евгения своего тренера научила нескольким словам на русском языке.
Знаю «доброе утро», «пошли», «это классно». Вообще мои ученики очень сильно расширили мой словарный запас.
«Знаю “доброе утро”, “пошли”, “это классно”. Вообще мои ученики очень сильно расширили мой словарный запас. Ведь у меня тренировались фигуристы из Кореи, Испании, Японии, России», — отметил канадец.
На время заключительного этапа
Однако Медведева будет вынуждена выступить без поддержки Орсера на ближайшем чемпионате России, который пройдет с 19 по 23 декабря в Саранске.
Причина проста: параллельно с российским первенством будет проходить и национальный турнир в Японии, на котором должен выступить лидер команды Орсера японец Юдзуру Ханю. Но в одиночестве Медведева не останется — с ней будет работать помощник тренера Трейси Уилсон.
К сожалению, чемпионаты Японии и России проходят одновременно, поэтому еще в начале работы я сказал Жене, что в случае пересечения турниров поеду с Юдзюру, потому что мы сотрудничаем с ним уже седьмой сезон.
«К сожалению, чемпионаты Японии и России проходят одновременно, поэтому еще в начале работы я сказал Жене, что в случае пересечения турниров поеду с Юдзюру, потому что мы сотрудничаем с ним уже седьмой сезон. Но в этом нет ничего страшного: Трейси очень тесно работает с Евгенией и будет с ней на национальном чемпионате. Она хороший специалист», — отметил канадский тренер.
Семен Андреев