Туктамышева готова сняться в фотосессии для журнала Playboy
Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева в интервью «RT на русском» призналась, что готова сняться в журнале Playboy, если ей поступит подобное предложение.
Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева в интервью «RT на русском» призналась, что готова сняться в журнале Playboy, если ей поступит подобное предложение.
Кроме того, она выразила мнение, что чем меньше одежды на фигуристке, тем лучше. 21-летняя спортсменка заявила также, что лучше занятий фигурным катанием, по её мнению, может быть только секс.
Напомним, после победы на
Туктамышева уже обеспечила себе место в финале Гран-при-2018/19, который пройдёт в Ванкувере с 5 по 9 декабря.