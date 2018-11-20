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20 ноября, источник: Чемпионат.com

Туктамышева готова сняться в фотосессии для журнала Playboy

Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева в интервью «RT на русском» призналась, что готова сняться в журнале Playboy, если ей поступит подобное предложение.

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Источник: Reuters

Кроме того, она выразила мнение, что чем меньше одежды на фигуристке, тем лучше. 21-летняя спортсменка заявила также, что лучше занятий фигурным катанием, по её мнению, может быть только секс.

Напомним, после победы на Гран-при Канады Туктамышева в показательном выступлении разделась до нижнего белья. Фигуристка выступала под песню Бритни Спирс. В ходе номера она сняла верхнюю часть костюма и осталась в бюстгальтере. Аналогичный трюк Елизавета повторила в Японии.

Туктамышева уже обеспечила себе место в финале Гран-при-2018/19, который пройдёт в Ванкувере с 5 по 9 декабря.

Фигуристка Туктамышева повторила свой смелый показательный номер
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12 ноября© Ньюстюб
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