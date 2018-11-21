Более 100 атлетов примут участие в ЧЕ по фигурному катанию в Минске

Он отметил, что фигурное катание в Беларуси популярно, более 1100 занимающихся. «Уверен, зрители в январе в “Минск-Арене” увидят настоящее шоу. Фигурное катание добилось значительного прогресса в техническом плане. Девушки уже пытаются выполнять четверные прыжки. Недавно посетил Гран-при в Москве, где выступали сильнейшие 12 спортсменов в каждом из четырех видов. Болельщики на входе спрашивают лишний билет, что говорит о большой популярности этого вида спорта. Многие ведущие фигуристы в январе приедут и в Минск. Всего планируется более 100 участников», — рассказал Александр Барауля.