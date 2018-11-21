Более 100 атлетов примут участие в ЧЕ по фигурному катанию в Минске
21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 100 атлетов примут участие в чемпионате Европы по фигурному катанию в Минске, сообщил сегодня в
21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 100 атлетов примут участие в чемпионате Европы по фигурному катанию в Минске, сообщил сегодня в
Он отметил, что фигурное катание в Беларуси популярно, более 1100 занимающихся. «Уверен, зрители в январе в “Минск-Арене” увидят настоящее шоу. Фигурное катание добилось значительного прогресса в техническом плане. Девушки уже пытаются выполнять четверные прыжки. Недавно посетил
На чемпионат в Минск планируется приезд звезд первой величины, россиянок: олимпийской чемпионки Пхенчхана Алины Загитовой, двукратной чемпионки мира (2016 и 2017 годов) Евгении Медведевой, чемпионки мира — 2015 Елизаветы Туктамышевой.
Соревновательная часть турнира начнется на льду «Минск-Арены» 23 января короткой программой в женском одиночном катании и спортивных пар. В 18.00 состоится церемония открытия континентального форума.
111-й чемпионат Европы по фигурному катанию на коньках пройдет с 21 по 27 января 2019 года в Минске. Спортсменов разыграют медали в мужском и женском одиночном катании, в парном катании и спортивных танцах на льду.