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15:02 (мск), источник: БЕЛТА

Более 100 атлетов примут участие в ЧЕ по фигурному катанию в Минске

21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 100 атлетов примут участие в чемпионате Европы по фигурному катанию в Минске, сообщил сегодня в пресс-центре БЕЛТА заместитель министра спорта и туризма Александр Барауля.

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Он отметил, что фигурное катание в Беларуси популярно, более 1100 занимающихся. «Уверен, зрители в январе в “Минск-Арене” увидят настоящее шоу. Фигурное катание добилось значительного прогресса в техническом плане. Девушки уже пытаются выполнять четверные прыжки. Недавно посетил Гран-при в Москве, где выступали сильнейшие 12 спортсменов в каждом из четырех видов. Болельщики на входе спрашивают лишний билет, что говорит о большой популярности этого вида спорта. Многие ведущие фигуристы в январе приедут и в Минск. Всего планируется более 100 участников», — рассказал Александр Барауля.

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На чемпионат в Минск планируется приезд звезд первой величины, россиянок: олимпийской чемпионки Пхенчхана Алины Загитовой, двукратной чемпионки мира (2016 и 2017 годов) Евгении Медведевой, чемпионки мира — 2015 Елизаветы Туктамышевой.

Соревновательная часть турнира начнется на льду «Минск-Арены» 23 января короткой программой в женском одиночном катании и спортивных пар. В 18.00 состоится церемония открытия континентального форума.

111-й чемпионат Европы по фигурному катанию на коньках пройдет с 21 по 27 января 2019 года в Минске. Спортсменов разыграют медали в мужском и женском одиночном катании, в парном катании и спортивных танцах на льду.

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