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15:16 (мск), источник: БЕЛТА

Билеты на ЧЕ по фигурному катанию в Минске будут стоить от Br5 до Br50

21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стоимость билетов на чемпионат Европы по фигурному катанию в Минске составит от Br5 до Br50. Об этом сообщила сегодня в пресс-центре председатель Белорусского союза конькобежцев Юлия Комлева.

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По ее словам, билетная программа будет выстроена таким образом, чтобы продать как можно большее количество квитков на соревнования. «На данный момент продаются только абонементы по Br200. Вскоре поступят в продажу билеты на отдельные виды программы, стоимость которых составит от Br5 до Br50. У нас самая дешевая билетная программа для таких крупных турниров по фигурному катанию», — подчеркнула Юлия Комлева.

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