Билеты на ЧЕ по фигурному катанию в Минске будут стоить от Br5 до Br50

По ее словам, билетная программа будет выстроена таким образом, чтобы продать как можно большее количество квитков на соревнования. «На данный момент продаются только абонементы по Br200. Вскоре поступят в продажу билеты на отдельные виды программы, стоимость которых составит от Br5 до Br50. У нас самая дешевая билетная программа для таких крупных турниров по фигурному катанию», — подчеркнула Юлия Комлева.