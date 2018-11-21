Не ждите подвига. Да, Медведева выйдет в финал
Женя свой шанс не упустит и совсем скоро нас ждёт сражение Медведевой и Загитовой. Запасайтесь попкорном и плюшевыми игрушками.
Женя свой шанс не упустит и совсем скоро нас ждёт сражение Медведевой и Загитовой. Запасайтесь попкорном и плюшевыми игрушками.
До первого из главных стартов сезона — финала серии
В каждом из четырёх видов программы российские фигуристы могут увеличить представительство сборной России в финале
Или Медведева вновь восхитит мир потрясающим катанием и несгибаемым характером?
Решение Жени уйти от тренера Этери Тутберидзе и переехать на подготовку в Канаду стало самой громкой новостью межсезонья. О нём рассказывали на центральных каналах, его обсуждали даже те, кто ни разу не видел Медведеву на льду. Постепенно страсти улеглись, и началась тяжёлая рутинная работа по смене образа. Канадский тренер Брайан Орсер не скрывает, что хочет видеть катание Евгении более женственным и чувственным. А ещё он уверен, что взрослые фигуристы не могут, да и не должны выигрывать всё подряд — важно расставлять приоритеты и делать упор на главные старты.
Логика Орсера, подкреплённая примером Юдзуру Ханю, конечно, имеет право на жизнь. Другой вопрос, что Медведева в этом сезоне пока не выиграла ничего. На тестовой «Осенней классике» она впервые в карьере уступила иностранной фигуристке и только подтвердила, что чудес не бывает. Первый серьёзный старт без Тутберидзе у Евгении тоже вышел насмарку. После полного провала в короткой программе на этапе
Фигурное катание, 6-й этап. Гренобль, Франция. 23−25 ноября
Состав сборной России
женщины: Евгения Медведева, Мария Сотскова, Станислава Константинова;
мужчины: Александр Самарин, Дмитрий Алиев;
спортивные пары: Александра Бойкова/Дмитрий Козловский;
танцы на льду: Бетина Попова/Сергей Мозгов, Виктория Синицина/Никита Кацалапов.
Медведева действительно рискует не попасть в финал
Буквально за несколько дней до этапа в Гренобле Медведева отметила 19-й день рождения. У большинства людей в этом возрасте профессиональная жизнь только начинается. Женя же отчаянно борется, чтобы она продолжалась.
В плане борьбы за финал серии положение у Медведевой сложное, но далеко не критическое. Победа в Гренобле автоматически даст ей право выступить в Ванкувере. Как и второе место с суммой 213,42 балла и выше. Пока к этой отметке в текущем сезоне Женя и близко не подбиралась, её лучший результат — 204,89. Но
У Медведевой есть всё, что выйти в финал
Фигурное катание
Расписание этапа
23 ноября
17:00. Мужчины. Короткая программа
18:55. Танцы на льду. Короткий танец
20:35. Женщины. Короткая программа
22:30. Спортивные пары. Короткая программа.
24 ноября
15:50. Мужчины. Произвольная программа
18:05. Танцы на льду. Произвольный танец
21:00. Женщины. Произвольная программа
23:10. Спортивные пары. Произвольная программа.
Медведева, несмотря на неудачное начало сезона, остаётся главной звездой французского этапа. Однако не менее интересно будет понаблюдать и за Рикой Кихирой. 16-летняя японка на домашнем этапе в Хиросиме изумила публику и судей сложнейшей произвольной программой с двумя чистыми тройными акселями. В итоге мощные 224,31 балла при среднем исполнении короткой программы. Удастся ли Кихире откататься практически без ошибок на втором старте кряду — вопрос трудный. Но без её участия финал
Третьим реальным претендентом на поездку в Ванкувер в женских соревнованиях в Гренобле будет россиянка Станислава Константинова. 18-летняя петербурженка на этапе
При самом вероятном варианте за главный приз серии поборются по три фигуристки из России и Японии.
Жива интрига и в других соревнованиях. У мужчин сборная России в Гренобле будет представлена Александром Самариным и Дмитрием Алиевым. Александру, чтобы составить в финале компанию Сергею Воронову, необходимо занимать второе место, что будет непросто. Алиев сохранит шансы на поездку в Канаду только в случае отказа от участия в финале травмированного Юдзуру Ханю.
В танцах в финал рвутся Виктория Синицина и Никита Кацалапов, которым для выполнения этой задачи достаточно оказаться в тройке на французском этапе. В спортивных парах в финале, скорее всего, выступят три российских дуэта. К Тарасовой/Морозову и Забияко/Энберту присоединятся вчерашние юниоры. Александре Бойковой и Дмитрию Козловскому для этого надо брать второе место. В противном случае в Ванкувер отправятся Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин.
Алексей Адамов