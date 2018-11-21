Текущие события
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
Сочи
Хоккей. КХЛ
19:30
Йокерит
Авангард
Хоккей. КХЛ
20:30
Динамо Р
Витязь
Хоккей. КХЛ
14:30
Куньлунь4
Динамо Мн1
Хоккей. КХЛ
12:00
АмурБ1
Спартак0
Хоккей. НХЛ
22.11
Баффало Сэйбрз
Филадельфия Флайерз
Хоккей. НХЛ
22.11
Нью-Джерси Дэвилз
Монреаль Канадиенс
Хоккей. НХЛ
22.11
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк Айлендерс
Хоккей. НХЛ
22.11
Питтсбург Пингвинз
Даллас Старз
Хоккей. НХЛ
22.11
Вашингтон Кэпиталз
Чикаго Блэкхокс
Хоккей. НХЛ
22.11
Каролина Харрикейнз
Торонто Мэйпл Ливз
Хоккей. НХЛ
22.11
Детройт Ред Уингз
Бостон Брюинз
Хоккей. НХЛ
22.11
Тампа-Бэй Лайтнинг
Флорида Пантерз
Хоккей. НХЛ
22.11
Нэшвилл Предаторз
Сент-Луис Блюз
Хоккей. НХЛ
22.11
Миннесота Уайлд
Оттава Сенаторз
Хоккей. НХЛ
06:30
Сан-Хосе ШарксОТ3
Эдмонтон Ойлерз4
Хоккей. НХЛ
22.11
Аризона Койотс
Вегас Голден Найтс
Футбол. Сборные
04:00
Панама1
Эквадор2
Футбол. Сборные
04:00
Сальвадор1
Гаити0
Все события
Фоторепортажи
10Золото Алины Загитовой в Москве
10Сборная России крупно проиграла команде Германии
16:11 (мск), источник: Чемпионат.com

Не ждите подвига. Да, Медведева выйдет в финал

Женя свой шанс не упустит и совсем скоро нас ждёт сражение Медведевой и Загитовой. Запасайтесь попкорном и плюшевыми игрушками.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

До первого из главных стартов сезона — финала серии Гран-при — остаётся две недели. Многие лидеры мирового фигурного катания уже гарантировали себе путёвку в Ванкувер, а борьба за оставшиеся места развернётся на заключительном, шестом этапе в Гренобле.

В каждом из четырёх видов программы российские фигуристы могут увеличить представительство сборной России в финале Гран-при. Самая запутанная и интригующая ситуация сложилась в женском одиночном разряде. Шутка ли, за бортом финальной шестёрки легко может оказаться двукратная чемпионка мира, лучшая фигуристка прошлого олимпийского цикла Евгения Медведева. Неужели переезд в Канаду действительно подорвал её карьеру и главные победы остались позади?

Или Медведева вновь восхитит мир потрясающим катанием и несгибаемым характером?

Читайте также
Гран-при по травле. Как борьба фигуристок Загитовой и Медведевой обернулась войной фанатов

Медведева использовала право на ошибку

Решение Жени уйти от тренера Этери Тутберидзе и переехать на подготовку в Канаду стало самой громкой новостью межсезонья. О нём рассказывали на центральных каналах, его обсуждали даже те, кто ни разу не видел Медведеву на льду. Постепенно страсти улеглись, и началась тяжёлая рутинная работа по смене образа. Канадский тренер Брайан Орсер не скрывает, что хочет видеть катание Евгении более женственным и чувственным. А ещё он уверен, что взрослые фигуристы не могут, да и не должны выигрывать всё подряд — важно расставлять приоритеты и делать упор на главные старты.

Логика Орсера, подкреплённая примером Юдзуру Ханю, конечно, имеет право на жизнь. Другой вопрос, что Медведева в этом сезоне пока не выиграла ничего. На тестовой «Осенней классике» она впервые в карьере уступила иностранной фигуристке и только подтвердила, что чудес не бывает. Первый серьёзный старт без Тутберидзе у Евгении тоже вышел насмарку. После полного провала в короткой программе на этапе Гран-при в Лавале россиянка собралась, с хорошим, но не идеальным катанием выиграла произвольную и поднялась на третье место. Кошмарный результат для прежней Жени Медведевой, но не для новой. У неё было право на ошибку, и она им воспользовалась. Теперь уже отступать некуда.

Фигурное катание, 6-й этап. Гренобль, Франция. 23−25 ноября

Состав сборной России

женщины: Евгения Медведева, Мария Сотскова, Станислава Константинова;

мужчины: Александр Самарин, Дмитрий Алиев;

спортивные пары: Александра Бойкова/Дмитрий Козловский;

танцы на льду: Бетина Попова/Сергей Мозгов, Виктория Синицина/Никита Кацалапов.

Читайте также
«Очень подавлена»: Орсер откровенно рассказал о Медведевой

Всё в руках Медведевой

Медведева действительно рискует не попасть в финал Гран-при. И для неё это станет фиаско, даже со скидкой на известные всем трудности и перемены. Ни сама спортсменка, ни её наставник соломку не стелют. Напротив, Орсер не раз подчёркивал, что для его подопечной крайне важно успешно выступить в Гренобле и забронировать путёвку в Ванкувер. Тренер уверен, что с канадского этапа, который прошёл в конце октября, Женя стала лучше и способна на большее. Осталось справиться с давлением и показать это на французском льду.

Буквально за несколько дней до этапа в Гренобле Медведева отметила 19-й день рождения. У большинства людей в этом возрасте профессиональная жизнь только начинается. Женя же отчаянно борется, чтобы она продолжалась.

В плане борьбы за финал серии положение у Медведевой сложное, но далеко не критическое. Победа в Гренобле автоматически даст ей право выступить в Ванкувере. Как и второе место с суммой 213,42 балла и выше. Пока к этой отметке в текущем сезоне Женя и близко не подбиралась, её лучший результат — 204,89. Но всё-таки рубеж в 213,5 балла не выглядит для Жени неприступным. Если она намерена претендовать на что-то серьёзное в этом сезоне, то должна набирать и больше.

Впрочем, если ученица Орсера уступит только японке Рике Кихире, то для попадания в финал ей хватит и 198,81 балла. А вот третье место почти наверняка оставит Евгению без решающего турнира Гран-при. Болельщикам двукратной чемпионки мира о таком сценарии и думать не хочется.

У Медведевой есть всё, что выйти в финал Гран-при. И свой шанс она наверняка не упустит.

Фигурное катание

Расписание этапа Гран-при в Гренобле (время московское)

23 ноября
17:00. Мужчины. Короткая программа
18:55. Танцы на льду. Короткий танец
20:35. Женщины. Короткая программа
22:30. Спортивные пары. Короткая программа.

24 ноября
15:50. Мужчины. Произвольная программа
18:05. Танцы на льду. Произвольный танец
21:00. Женщины. Произвольная программа
23:10. Спортивные пары. Произвольная программа.

Читайте также
Кого нужно побеждать Медведевой, чтобы выйти в финал «Гран-при»?

Константинова может оставить Медведеву без финала

Медведева, несмотря на неудачное начало сезона, остаётся главной звездой французского этапа. Однако не менее интересно будет понаблюдать и за Рикой Кихирой. 16-летняя японка на домашнем этапе в Хиросиме изумила публику и судей сложнейшей произвольной программой с двумя чистыми тройными акселями. В итоге мощные 224,31 балла при среднем исполнении короткой программы. Удастся ли Кихире откататься практически без ошибок на втором старте кряду — вопрос трудный. Но без её участия финал Гран-при наверняка не пройдёт.

Третьим реальным претендентом на поездку в Ванкувер в женских соревнованиях в Гренобле будет россиянка Станислава Константинова. 18-летняя петербурженка на этапе Гран-при в Хельсинки уступила только Алине Загитовой. Для попадания в топ-6 по итогам серии ей достаточно занимать первое или второе место. Третья позиция тоже может вывести Константинову в финал, но для этого нужно набирать почти 214 баллов. Ещё одна россиянка Мария Сотскова провалила этап в Японии, а потому во Францию едет исключительно за уверенностью в себе, которая ой как пригодится подопечной Елены Буяновой на чемпионате России.

Если коротко, то Загитова, Елизавета Туктамышева и японка Сатоко Мияхара уже в финале. Вероятно, там же окажется и Кихира. На оставшиеся позиции наиболее явно претендуют Медведева, Константинова, японка Каори Сакамото и россиянка Софья Самодурова.

При самом вероятном варианте за главный приз серии поборются по три фигуристки из России и Японии.

Читайте также
У Ханю диагностированы повреждения двух связок, сухожилия и малоберцовой кости

Фактор Ханю

Жива интрига и в других соревнованиях. У мужчин сборная России в Гренобле будет представлена Александром Самариным и Дмитрием Алиевым. Александру, чтобы составить в финале компанию Сергею Воронову, необходимо занимать второе место, что будет непросто. Алиев сохранит шансы на поездку в Канаду только в случае отказа от участия в финале травмированного Юдзуру Ханю.

В танцах в финал рвутся Виктория Синицина и Никита Кацалапов, которым для выполнения этой задачи достаточно оказаться в тройке на французском этапе. В спортивных парах в финале, скорее всего, выступят три российских дуэта. К Тарасовой/Морозову и Забияко/Энберту присоединятся вчерашние юниоры. Александре Бойковой и Дмитрию Козловскому для этого надо брать второе место. В противном случае в Ванкувер отправятся Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин.

Алексей Адамов

 Российскую фигуристку нагло засудили в Японии!
Боец ММА вступил в драку со спецназом и пожалел!
Что значит для сборной России поражение от Швеции
Голландия потрясла, Исландия «убила». Самое важное о Лиге наций
Фанаты «Спартака» потребовали продать Глушакова
«В России было тяжело»: Кулемин судится за гражданство Канады
СМИ: «Уильямс» взял Кубицу на место Сироткина
Вратарь России: Кто такой Уитни, чтобы так говорить о женщинах?
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь