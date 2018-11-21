Не ждите подвига. Да, Медведева выйдет в финал

Источник: РИА "Новости"

До первого из главных стартов сезона — финала серии Гран-при — остаётся две недели. Многие лидеры мирового фигурного катания уже гарантировали себе путёвку в Ванкувер, а борьба за оставшиеся места развернётся на заключительном, шестом этапе в Гренобле.



В каждом из четырёх видов программы российские фигуристы могут увеличить представительство сборной России в финале Гран-при. Самая запутанная и интригующая ситуация сложилась в женском одиночном разряде. Шутка ли, за бортом финальной шестёрки легко может оказаться двукратная чемпионка мира, лучшая фигуристка прошлого олимпийского цикла Евгения Медведева. Неужели переезд в Канаду действительно подорвал её карьеру и главные победы остались позади?



Или Медведева вновь восхитит мир потрясающим катанием и несгибаемым характером?

Медведева использовала право на ошибку

Решение Жени уйти от тренера Этери Тутберидзе и переехать на подготовку в Канаду стало самой громкой новостью межсезонья. О нём рассказывали на центральных каналах, его обсуждали даже те, кто ни разу не видел Медведеву на льду. Постепенно страсти улеглись, и началась тяжёлая рутинная работа по смене образа. Канадский тренер Брайан Орсер не скрывает, что хочет видеть катание Евгении более женственным и чувственным. А ещё он уверен, что взрослые фигуристы не могут, да и не должны выигрывать всё подряд — важно расставлять приоритеты и делать упор на главные старты.



Логика Орсера, подкреплённая примером Юдзуру Ханю, конечно, имеет право на жизнь. Другой вопрос, что Медведева в этом сезоне пока не выиграла ничего. На тестовой «Осенней классике» она впервые в карьере уступила иностранной фигуристке и только подтвердила, что чудес не бывает. Первый серьёзный старт без Тутберидзе у Евгении тоже вышел насмарку. После полного провала в короткой программе на этапе Гран-при в Лавале россиянка собралась, с хорошим, но не идеальным катанием выиграла произвольную и поднялась на третье место. Кошмарный результат для прежней Жени Медведевой, но не для новой. У неё было право на ошибку, и она им воспользовалась. Теперь уже отступать некуда.

Фигурное катание, 6-й этап. Гренобль, Франция. 23−25 ноября



Состав сборной России



женщины: Евгения Медведева, Мария Сотскова, Станислава Константинова;



мужчины: Александр Самарин, Дмитрий Алиев;



спортивные пары: Александра Бойкова/Дмитрий Козловский;



танцы на льду: Бетина Попова/Сергей Мозгов, Виктория Синицина/Никита Кацалапов.

Всё в руках Медведевой

Медведева действительно рискует не попасть в финал Гран-при. И для неё это станет фиаско, даже со скидкой на известные всем трудности и перемены. Ни сама спортсменка, ни её наставник соломку не стелют. Напротив, Орсер не раз подчёркивал, что для его подопечной крайне важно успешно выступить в Гренобле и забронировать путёвку в Ванкувер. Тренер уверен, что с канадского этапа, который прошёл в конце октября, Женя стала лучше и способна на большее. Осталось справиться с давлением и показать это на французском льду.



Буквально за несколько дней до этапа в Гренобле Медведева отметила 19-й день рождения. У большинства людей в этом возрасте профессиональная жизнь только начинается. Женя же отчаянно борется, чтобы она продолжалась.

В плане борьбы за финал серии положение у Медведевой сложное, но далеко не критическое. Победа в Гренобле автоматически даст ей право выступить в Ванкувере. Как и второе место с суммой 213,42 балла и выше. Пока к этой отметке в текущем сезоне Женя и близко не подбиралась, её лучший результат — 204,89. Но всё-таки рубеж в 213,5 балла не выглядит для Жени неприступным. Если она намерена претендовать на что-то серьёзное в этом сезоне, то должна набирать и больше.

Впрочем, если ученица Орсера уступит только японке Рике Кихире, то для попадания в финал ей хватит и 198,81 балла. А вот третье место почти наверняка оставит Евгению без решающего турнира Гран-при. Болельщикам двукратной чемпионки мира о таком сценарии и думать не хочется.

У Медведевой есть всё, что выйти в финал Гран-при. И свой шанс она наверняка не упустит.

Фигурное катание



Расписание этапа Гран-при в Гренобле (время московское)



23 ноября

17:00. Мужчины. Короткая программа

18:55. Танцы на льду. Короткий танец

20:35. Женщины. Короткая программа

22:30. Спортивные пары. Короткая программа.



24 ноября

15:50. Мужчины. Произвольная программа

18:05. Танцы на льду. Произвольный танец

21:00. Женщины. Произвольная программа

23:10. Спортивные пары. Произвольная программа.

Константинова может оставить Медведеву без финала

Медведева, несмотря на неудачное начало сезона, остаётся главной звездой французского этапа. Однако не менее интересно будет понаблюдать и за Рикой Кихирой. 16-летняя японка на домашнем этапе в Хиросиме изумила публику и судей сложнейшей произвольной программой с двумя чистыми тройными акселями. В итоге мощные 224,31 балла при среднем исполнении короткой программы. Удастся ли Кихире откататься практически без ошибок на втором старте кряду — вопрос трудный. Но без её участия финал Гран-при наверняка не пройдёт.



Третьим реальным претендентом на поездку в Ванкувер в женских соревнованиях в Гренобле будет россиянка Станислава Константинова. 18-летняя петербурженка на этапе Гран-при в Хельсинки уступила только Алине Загитовой. Для попадания в топ-6 по итогам серии ей достаточно занимать первое или второе место. Третья позиция тоже может вывести Константинову в финал, но для этого нужно набирать почти 214 баллов. Ещё одна россиянка Мария Сотскова провалила этап в Японии, а потому во Францию едет исключительно за уверенностью в себе, которая ой как пригодится подопечной Елены Буяновой на чемпионате России.

Если коротко, то Загитова, Елизавета Туктамышева и японка Сатоко Мияхара уже в финале. Вероятно, там же окажется и Кихира. На оставшиеся позиции наиболее явно претендуют Медведева, Константинова, японка Каори Сакамото и россиянка Софья Самодурова.

При самом вероятном варианте за главный приз серии поборются по три фигуристки из России и Японии.

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Фактор Ханю

Жива интрига и в других соревнованиях. У мужчин сборная России в Гренобле будет представлена Александром Самариным и Дмитрием Алиевым. Александру, чтобы составить в финале компанию Сергею Воронову, необходимо занимать второе место, что будет непросто. Алиев сохранит шансы на поездку в Канаду только в случае отказа от участия в финале травмированного Юдзуру Ханю.



В танцах в финал рвутся Виктория Синицина и Никита Кацалапов, которым для выполнения этой задачи достаточно оказаться в тройке на французском этапе. В спортивных парах в финале, скорее всего, выступят три российских дуэта. К Тарасовой/Морозову и Забияко/Энберту присоединятся вчерашние юниоры. Александре Бойковой и Дмитрию Козловскому для этого надо брать второе место. В противном случае в Ванкувер отправятся Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин.