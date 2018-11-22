Медведевой будет очень сложно победить в Гренобле. Объясняем почему

Источник: РИА "Новости"

За 5 дней до начала заключительного этапа серии Гран-при 2018 одной из его главных героинь — Евгении Медведевой — исполнилось 19 лет.

Редкая фигуристка в этом возрасте может похвастаться тем количеством золотых медалей, которое есть у Евгении. За неполные 4 года на взрослом уровне она выиграла 75% личных соревнований из всех, где участвовала (15 из 20).

Источник: РИА "Новости"

При этом сногсшибательном бэкграунде последний сезон дался Медведевой особенно тяжело. Совпало все: неприятная травма, непростые взаимоотношения с тренером Этери Тутберидзе и последующий уход от нее, значительно возросшая конкуренция, которая больше не позволяет Медведевой выигрывать только блестящим исполнением своего технического набора. Для будущих побед Жене необходимо усложняться или быть готовой проигрывать.

Но сейчас объективно не лучшее время для усложнений. Пожалуй, самая главная цель сегодняшней Медведевой — победа на ОИ-2022.

Поэтому Евгении и ее тренерскому штабу важно правильно распределить усилия на этой дистанции длиной в четыре сезона. Найти баланс между тем, чтобы сохранять положительную мотивацию в спорте, и при этом не работать весь цикл на пределе возможностей.

Если говорить о более близкой локальной цели, чем следующая Олимпиада, для Медведевой это может быть даже не участие в финале Гран-при, а место в тройке призеров на чемпионате России через месяц. Но статистика напоминает, что в минувшем четырехлетии лучшие результаты на ЧР показывали те, кто попадал на пьедестал предшествующего финала Гран-при. Значит, пренебрегать финалом тоже не стоит. Чтобы иметь шанс туда отобраться, Медведевой в Гренобле нужно место не ниже второго, а лучше — выигрывать.

Почему Медведевой будет сложно победить?

Источник: AP 2018

Главная претендентка на золото во Франции — японская фигуристка Рика Кихира, разгромно выигравшая первый этап в Японии с результатом 224,31 балла.

Лучший результат Медведевой на данный момент — 204,89 балла.

Базовая стоимость прыжкового набора Кихиры в короткой и произвольной программе равна 76,64 балла, а аналогичный показатель Медведевой — 65,84. Разница только в базе составляет 10,8 балла не в пользу Евгении.

Примерно 5 баллов от этого отставания Медведева способна отыграть в компонентах (оценке за «артистизм»).

Сравнивать базовую стоимость непрыжкового набора (дорожки, вращения, хореоспирали) бессмысленно — все фигуристы изначально заявляют максимальный уровень сложности, то есть выделить чье-то превосходство по базе нельзя.

А дальше в игру вступают судьи, которые выставляют ГОЕ — отметки о качестве исполнения того или иного элемента. Эта величина непостоянна и меняется от старта к старту. И здесь уже дело случая, формы спортсмена и его психологической готовности. Медведева способна получать очень высокие ГОЕ за свои элементы, как и Кихира. Ошибки у обеих повлекут за собой неминуемое снижение надбавок, что отрицательно отразится на базовой оценке за технику.

У Медведевой есть слабое место — неверное ребро на лутце. Кихира рискует срывами, недокрутами и падениями, вставляя в свои программы три тройных акселя.

У Медведевой есть многолетний опыт выступлений на самом высоком уровне, подтвержденный стабильными результатами.

У Кихиры есть тот самый юниорский напор и бесстрашие, которые были присущи Медведевой 4 года назад.

У нас есть возможность увидеть противостояние Кихиры и Медведевой своими глазами уже в эти выходные.