Орсер: Медведева в великолепной форме, мы изменили содержание программы

Завершающий этап серии Internationaux de France пройдет 2 3—24 ноября в Гренобле и определит последних участников Финала Гран-при, который состоится 6—9 декабря в Ванкувере. На своем первом этапе Skate Canada Медведева заняла третье место.

«Женя в великолепном состоянии, — сказал Орсер. — Я рад тому, что она упорно работает и набрала хорошие кондиции. На этих соревнованиях мы изменим контент программы, в произвольной она будет исполнять каскад двойной аксель — тройной риттбергер».