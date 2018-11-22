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20:27 (мск), источник: Р-Спорт

Орсер: Медведева в великолепной форме, мы изменили содержание программы

ГРЕНОБЛЬ (Франция), 22 ноя — РИА Новости, Анатолий Самохвалов. Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева находится в отличной форме, в произвольной программе на этапе Гран-при во Франции она будет исполнять каскад из акселя в два с половиной оборота и тройного риттбергера, заявил РИА новости тренер фигуристки Брайан Орсер.

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Источник: РИА "Новости"

Завершающий этап серии Internationaux de France пройдет 23—24 ноября в Гренобле и определит последних участников Финала Гран-при, который состоится 6—9 декабря в Ванкувере. На своем первом этапе Skate Canada Медведева заняла третье место.

«Женя в великолепном состоянии, — сказал Орсер. — Я рад тому, что она упорно работает и набрала хорошие кондиции. На этих соревнованиях мы изменим контент программы, в произвольной она будет исполнять каскад двойной аксель — тройной риттбергер».

На тренировке в четверг Медведева стабильно исполняла данный каскад.

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