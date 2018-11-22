Орсер: Медведева в великолепной форме, мы изменили содержание программы
ГРЕНОБЛЬ (Франция), 22 ноя — РИА Новости, Анатолий Самохвалов. Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева находится в отличной форме, в произвольной программе на этапе
ГРЕНОБЛЬ (Франция), 22 ноя — РИА Новости, Анатолий Самохвалов. Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева находится в отличной форме, в произвольной программе на этапе
Завершающий этап серии Internationaux de France пройдет
«Женя в великолепном состоянии, — сказал Орсер. — Я рад тому, что она упорно работает и набрала хорошие кондиции. На этих соревнованиях мы изменим контент программы, в произвольной она будет исполнять каскад двойной аксель — тройной риттбергер».
На тренировке в четверг Медведева стабильно исполняла данный каскад.