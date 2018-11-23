Медведева поборется за финал: в соперницах — японская Загитова
В Гренобле состоится заключительный этап «Гран-при».
В Гренобле состоится заключительный этап «Гран-при».
Французский Гренобль с 23 по 25 ноября примет шестой этап «Гран-при» по фигурному катанию, после которого определятся все участники декабрьского финала в Ванкувере. Острейшая борьба ожидается женском турнире. Среди участниц — четыре фигуристки, которые претендуют на две последние путевки.
Главный вопрос французского этапа — состоится ли в Ванкувере дуэль Евгении Медведевой и Алины Загитовой. Олимпийская чемпионка уже завоевала путевку в финал, выиграв этапы в Финляндии и России. Двукратной чемпионке мира побороться за путевку только предстоит. Месяц назад на Skate Canada Медведева стала третьей, и чтобы гарантировать себе место в шестерке сильнейших и не считать расклады, ей нужно сделать то, что она уже делала много и много раз — стать первой.
Но в этом сезоне Евгения еще не побеждала. В соперницах — Рика «японская Загитова» Кихира. Именно эта 16-летняя японка играет в нынешнем сезоне ту же роль, что Загитова в прошлом. У нее — сложнейший среди всех фигуристок мира контент с тремя тройными акселями в двух программах. Кихира выиграла домашний этап «Гран-при» и во Франции ей достаточно попасть в тройку лучших.
Однако нельзя забывать и про других фигуристок, которые имеют шансы на финал. Например, у Станиславы Константиновой, прекрасно откатавшей в Хельсинки, они чисто математически даже выше, чем у Медведевой. Ученица Валентины Чеботаревой в Финляндии была второй и имеет на два балла больше, чем двукратная чемпионка мира. Японка Маи Михара и американка Брэди Теннелл на своих предыдущих этапах заняли четвертые места, и их шансы значительно ниже. У других фигуристок шансов поехать в Ванкувер нет вообще.
Этап в Гренобле будет примечателен тем, что впервые на лед в нынешнем сезоне выйдут многократные чемпионы мира Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон. На финал «Гран-при» они не претендуют, так как снялись с японского турнира
Но интересен не финал, а те программы, которые они подготовили к сезону. Ни болельщики, ни соперники танцы французов пока не видели. Пока чемпионы мира восстанавливались, россияне Александра Степанова и Иван Букин в Москве набрали наивысшую сумму баллов в произвольной программе за всю историю.
Но в Гренобле соперничать с Пападакис и Сизероном будут другие российские дуэты. Виктория Синицина и Никита Кацалаповна Skate Canada заняли второе место. Такой же результат в Гренобле гарантирует им путевку в Ванкувер. В соперниках за выход в финал — два американских и один канадский дуэты. Все зависит только от самих россиян.
Среди спортивных пар безоговорочными фаворитами являются французы Ванесса Джеймс и Морган Сипре. Российскую школу парного катания в Гренобле представят Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Они могут либо сами пробиться в финал, либо отправить туда другую российскую пару — Дарью Павлюченко и Дениса Ходыкина.
Американец Нейтан Чен в прошлом сезоне был победителем серии «Гран-при». В нынешнем сезоне он без проблем выиграл на «Скейт Америка», и сейчас столь же безоговорочный фаворит, как и Джеймс/Сипре среди спортивных пар.
Другим фигуристам остается бороться за оставшиеся два места на подиуме. Среди претендентов на серебро и бронзу россияне Александр Самарин и Дмитрий Алиев. 24 ноября поздно вечером имена всех участников финала «Гран-при» и запасных станут известны.
23 ноября, пятница
17.00 (время московское) — мужчины, короткая программа
18.55 — танцы на льду, ритм-танец
20.35 — женщины, короткая программа
22.30 — пары, короткая программа
24 ноября, суббота
15.50 — мужчины, произвольная программа
18.05 — танцы на льду, произвольный танец
21.00 — женщины, произвольная программа
23.10 — пары, произвольная программа.
Состав сборной России