Решающий бой: Медведева рвется навстречу Загитовой
Российская фигуристка Евгения Медведева выступит на этапе
Российская фигуристка Евгения Медведева выступит на этапе
23 ноября во французском городе Гренобль стартует заключительный и самый интригующий этап
В шестерку сильнейших уже попали россиянки Алина Загитова и Елизавета Туктамышева, а также японки Сатоко Мияхара и, скорее всего, Каори Сакамото.
С большой долей вероятности в финале окажется еще одна представительница Страны восходящего солнца 16-летняя Рика Кихира, которая выступит во Франции. Вчерашняя юниорка исполняет два тройных акселя в произвольной программе, один из которых — в каскаде с тройным тулупом.
Кихира уже успела победить на одном из этапов
Куда сложнее ситуация у Медведевой. Двукратной чемпионке мира надо либо победить во Франции, либо занять второе место с суммой баллов не менее 199,21.
Как отмечает тренер Евгении канадец Брайан Орсер, спортсменка находится в отличном состоянии и готова к победе.
«Женя в великолепном состоянии. Я рад тому, что она упорно работает и набрала хорошие кондиции. На этих соревнованиях мы изменим контент программы, в произвольной она будет исполнять каскад двойной аксель + тройной риттбергер, — приводит слова Орсера «РИА Новости».
Каскад из двойного акселя и тройного риттбергера в женском катании пока не прыгает никто. С уникальным элементом Евгения справляется, на тренировке Медведева исполнила его без ошибок.
Вообще, россиянка провела качественное предстартовое занятие, исполнив на плюс все элементы. Единственную грубую ошибку фигуристка допустила, упав с тройного флипа. Также в одном из эпизодов она не смогла зайти на двойной аксель, после чего проделала этот элемент безупречно вместе с тем же риттбергером.
Также неплохие шансы на финал
Еще одна россиянка на финал серии не претендует. Сотскова была лишь девятой в Японии и теперь решает локальные турнирные задачи. Для третьего номера номера сборной России прошлого сезона этот год складывается не совсем удачно.
Короткая программа у девушек начнется в 20.35 по московскому времени. Все три представительницы России попали во вторую разминку. Константинова выступит девятой, Сотскова — 11-й, а Медведева — 12-й из 12-ти участниц. Любопытно, что Кихира выйдет на лед в первой группе. Спортсменка из Японии покажет свою короткую программу под шестым стартовым номером. «Газета.Ru» будет следить за соревнованиями одиночниц в текстовой
В мужском одиночном катании знаменитому американцу Натану Чену будут противостоять Дмитрий Алиев и Александр Самарин. В турнире спортивных пар Россию представят Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, у танцоров за медали будут бороться Бетина Попова и Сергей Мозгов, а также Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Также в Гренобле состоится первый полноценный старт сезона серебряных призеров Олимпийских игр в Пхенчхане Габриэллы Пападакис и Гийома Сизерона, которые пропустили японский этап
Константин Лесик