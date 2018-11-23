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11:15 (мск), источник: Газета.Ру

Решающий бой: Медведева рвется навстречу Загитовой

Российская фигуристка Евгения Медведева выступит на этапе Гран-при во Франции и попробует пробиться в финал серии. Вместе с двукратной чемпионкой мира на шестерку сильнейших претендуют ее соотечественница Станислава Константинова, а также японка Рика Кихира.

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Источник: РИА "Новости"

23 ноября во французском городе Гренобль стартует заключительный и самый интригующий этап Гран-при по фигурному катанию. Россию в турнире одиночниц представят Евгения Медведева, Станислава Константинова и Мария Сотскова. По итогам соревнований сформируется окончательный состав финальной части серии, которая пройдет в начале декабря в канадском Ванкувере.

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В шестерку сильнейших уже попали россиянки Алина Загитова и Елизавета Туктамышева, а также японки Сатоко Мияхара и, скорее всего, Каори Сакамото.

С большой долей вероятности в финале окажется еще одна представительница Страны восходящего солнца 16-летняя Рика Кихира, которая выступит во Франции. Вчерашняя юниорка исполняет два тройных акселя в произвольной программе, один из которых — в каскаде с тройным тулупом.

Кихира уже успела победить на одном из этапов Гран-при. Девушка была первой в Хиросиме, обыграв местную звезду Мияхару и набравшую хорошую форму Туктамышеву. Теперь, чтобы оказаться в финале, ей достаточно просто попасть на пьедестал. А при некоторых раскладах спортсменку устроит и четвертое место.

Куда сложнее ситуация у Медведевой. Двукратной чемпионке мира надо либо победить во Франции, либо занять второе место с суммой баллов не менее 199,21.

Серебряный призер Олимпиады-2018 на своем первом этапе провалилась в короткой программе, заняв по ее итогам лишь седьмое место — всему виной был сорванный каскад. В произвольном прокате Медведева была лучшей, что позволило ей запрыгнуть на третью строчку и сохранить шансы на финал.

Как отмечает тренер Евгении канадец Брайан Орсер, спортсменка находится в отличном состоянии и готова к победе.

«Женя в великолепном состоянии. Я рад тому, что она упорно работает и набрала хорошие кондиции. На этих соревнованиях мы изменим контент программы, в произвольной она будет исполнять каскад двойной аксель + тройной риттбергер, — приводит слова Орсера «РИА Новости».

Каскад из двойного акселя и тройного риттбергера в женском катании пока не прыгает никто. С уникальным элементом Евгения справляется, на тренировке Медведева исполнила его без ошибок.

Вообще, россиянка провела качественное предстартовое занятие, исполнив на плюс все элементы. Единственную грубую ошибку фигуристка допустила, упав с тройного флипа. Также в одном из эпизодов она не смогла зайти на двойной аксель, после чего проделала этот элемент безупречно вместе с тем же риттбергером.

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Также неплохие шансы на финал Гран-при сохраняет и Константинова. Станислава была второй после Загитовой на этапе в Хельсинки. Теперь спортсменке из Санкт-Петербурга необходимо либо выиграть этап во Франции, либо занять второе место после Кихиры. Подробные расклады можно прочитать здесь.

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Еще одна россиянка на финал серии не претендует. Сотскова была лишь девятой в Японии и теперь решает локальные турнирные задачи. Для третьего номера номера сборной России прошлого сезона этот год складывается не совсем удачно.

Короткая программа у девушек начнется в 20.35 по московскому времени. Все три представительницы России попали во вторую разминку. Константинова выступит девятой, Сотскова — 11-й, а Медведева — 12-й из 12-ти участниц. Любопытно, что Кихира выйдет на лед в первой группе. Спортсменка из Японии покажет свою короткую программу под шестым стартовым номером. «Газета.Ru» будет следить за соревнованиями одиночниц в текстовой онлайн-трансляции.

В мужском одиночном катании знаменитому американцу Натану Чену будут противостоять Дмитрий Алиев и Александр Самарин. В турнире спортивных пар Россию представят Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, у танцоров за медали будут бороться Бетина Попова и Сергей Мозгов, а также Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Также в Гренобле состоится первый полноценный старт сезона серебряных призеров Олимпийских игр в Пхенчхане Габриэллы Пападакис и Гийома Сизерона, которые пропустили японский этап из-за травмы партнера.

Константин Лесик

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