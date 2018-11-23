Текущие события
Футбол. Премьер-лига
18:00
Ахмат
ЦСКА
Хоккей. КХЛ
19:30
Йокерит
Барыс
Футбол. Зарубежный
20:00
Шахтер Д
Львов
Хоккей. КХЛ
20:30
Динамо Р
Авангард
Хоккей. КХЛ
20:30
Слован
Витязь
Футбол. Премьер-лига
20:30
Локомотив
Урал
Хоккей. НХЛ
21:00
Филадельфия Флайерз
Нью-Йорк Рейнджерс
Хоккей. КХЛ
14:30
Куньлунь0
Спартак2
Футбол. Зарубежный
22:30
Байер
Штутгарт
Футбол. Зарубежный
23:00
Лион
Сент-Этьен
Футбол. Зарубежный
23:00
Леганес
Алавес
Хоккей. КХЛ
12:00
Адмирал5
Динамо Мн1
Хоккей. НХЛ
23:59
Анахайм Дакс
Эдмонтон Ойлерз
Хоккей. НХЛ
23:59
Миннесота Уайлд
Виннипег Джетс
Хоккей. НХЛ
23:59
Баффало Сэйбрз
Монреаль Канадиенс
Хоккей. НХЛ
23:59
Нью-Джерси Дэвилз
Нью-Йорк Айлендерс
Хоккей. НХЛ
23:59
Вашингтон Кэпиталз
Детройт Ред Уингз
Хоккей. НХЛ
24.11
Вегас Голден Найтс
Калгари Флэймз
Хоккей. НХЛ
24.11
Коламбус Блю Джэкетс
Торонто Мэйпл Ливз
Хоккей. НХЛ
24.11
Бостон Брюинз
Питтсбург Пингвинз
Хоккей. НХЛ
24.11
Тампа-Бэй Лайтнинг
Чикаго Блэкхокс
Хоккей. НХЛ
24.11
Каролина Харрикейнз
Флорида Пантерз
Хоккей. НХЛ
24.11
Аризона Койотс
Колорадо Эвеланш
Хоккей. НХЛ
24.11
Сент-Луис Блюз
Нэшвилл Предаторз
Хоккей. НХЛ
24.11
Даллас Старз
Оттава Сенаторз
Хоккей. НХЛ
24.11
Сан-Хосе Шаркс
Ванкувер Кэнакс
Все события
Фоторепортажи
13Кто не сыграет за Россию в Швеции. Это целая команда
22Еще один мировой рекорд Алины Загитовой
17:34 (мск), источник: Газета.Ру

Плющенко высмеял Ягудина за катание на корпоративе

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко высмеял победителя Игр-2002 Алексея Ягудина за участие в корпоративном мероприятии, которое прошло в развлекательном комплексе, на котором занимается академия Плющенко, сообщает «Советский спорт».

Наверх
Источник: РИА "Новости"

«Ого, какие новости с утреца! Какая популярность у нашей академии всего за полтора года. У нас вчера появился новый ангел в “Ангелах Плющенко” — Алексей Ягудин!» — написал Плющенко в инстаграме.

Запись была сопровождена хэштегами «ни чести ни достоинства по отношению к себе», «это же надо так любить деньги», «беспринципный мальчуган», «незваный гость», «на ваш корпоратив недорого», «кто знает тот поймет».

Во время загрузки произошла ошибка.

На Олимпийских играх 2002 года в Солт-Лейк-Сити Ягудин завоевал золото в одиночном фигурном катании, а Плющенко занял второе место.

Ранее фигуристка Евгения Медведева назвала Плющенко «королем номер один» в фигурном катании.

 Экстренно госпитализирован Валдис Пельш
СМИ Германии рассказали о «борщевичном бедствии» в России
Нурмагомедов вспомнил, как его фанаты устроили погром в магазине
Алина Загитова выступила на юбилее родного катка «Хрустальный»
Шипулин: Не завершил карьеру, есть чувство, что добился не всего
Тут у всех проблемы. Что творится на Востоке КХЛ
«Боруссия» официально объявила о выкупе нападающего «Барселоны»
Марио Фернандес сыграет против «Ахмата» в защитном шлеме
Российские керлингистки не смогли выйти в финал ЧЕ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь