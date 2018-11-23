Плющенко высмеял Ягудина за катание на корпоративе

«Ого, какие новости с утреца! Какая популярность у нашей академии всего за полтора года. У нас вчера появился новый ангел в “Ангелах Плющенко” — Алексей Ягудин!» — написал Плющенко в инстаграме.
Запись была сопровождена хэштегами «ни чести ни достоинства по отношению к себе», «это же надо так любить деньги», «беспринципный мальчуган», «незваный гость», «на ваш корпоратив недорого», «кто знает тот поймет».
На Олимпийских играх 2002 года в Солт-Лейк-Сити Ягудин завоевал золото в одиночном фигурном катании, а Плющенко занял второе место.
Ранее фигуристка Евгения Медведева назвала Плющенко «королем номер один» в фигурном катании.