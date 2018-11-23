Фигуристка Загитова выступила на юбилее родного катка «Хрустальный»

Загитова исполнила свою короткую программу этого сезона под попурри из мюзикла «Призрак оперы».
Участниками торжественного мероприятия стали ведущие спортсмены отделения «Хрустальный» и юные воспитанники, которые только начинают свой путь в спорте. В показательных выступлениях также приняли участие победительницы этапов юниорского Гран-при Алена Косторная, Анна Щербакова. Кроме того, были отмечены лучшие сотрудники «Хрустального».
Каток «Хрустальный» отмечает юбилей 23 ноября. За последние годы отделение «Хрустальный» Центра спорта и образования «Самбо-70» Москомспорта воспитало ряд титулованных фигуристов, в числе которых также олимпийская чемпионка Юлия Липницкая, чемпионка мира Евгения Медведева, призер чемпионата мира Анна Погорилая, чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова. Воспитали фигуристок тренеры катка Этери Тутберидзе, Сергей Дудаков и Даниил Глейхенгауз.