Фигуристка Загитова выступила на юбилее родного катка «Хрустальный»

Источник: РИА "Новости"

Загитова исполнила свою короткую программу этого сезона под попурри из мюзикла «Призрак оперы».

Участниками торжественного мероприятия стали ведущие спортсмены отделения «Хрустальный» и юные воспитанники, которые только начинают свой путь в спорте. В показательных выступлениях также приняли участие победительницы этапов юниорского Гран-при Алена Косторная, Анна Щербакова. Кроме того, были отмечены лучшие сотрудники «Хрустального».

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/1-DJk8Vo4Hk?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.