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17:40 (мск), источник: ТАСС

Фигуристка Загитова выступила на юбилее родного катка «Хрустальный»

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова приняла участие в показательных выступлениях, которые прошли на ее родном катке «Хрустальный» по случаю 15-летия ледового дворца. Об этом передает корреспондент ТАСС с места событий.

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Источник: РИА "Новости"

Загитова исполнила свою короткую программу этого сезона под попурри из мюзикла «Призрак оперы».

Участниками торжественного мероприятия стали ведущие спортсмены отделения «Хрустальный» и юные воспитанники, которые только начинают свой путь в спорте. В показательных выступлениях также приняли участие победительницы этапов юниорского Гран-при Алена Косторная, Анна Щербакова. Кроме того, были отмечены лучшие сотрудники «Хрустального».

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Каток «Хрустальный» отмечает юбилей 23 ноября. За последние годы отделение «Хрустальный» Центра спорта и образования «Самбо-70» Москомспорта воспитало ряд титулованных фигуристов, в числе которых также олимпийская чемпионка Юлия Липницкая, чемпионка мира Евгения Медведева, призер чемпионата мира Анна Погорилая, чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова. Воспитали фигуристок тренеры катка Этери Тутберидзе, Сергей Дудаков и Даниил Глейхенгауз.

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