Фигурист Самарин идет вторым после короткой программы на этапе Гран-при во Франции
ТАСС, 23 ноября. Россиянин Александр Самарин занимает второе место после короткой программы на этапе
ТАСС, 23 ноября. Россиянин Александр Самарин занимает второе место после короткой программы на этапе
20-летний россиянин набрал 90,86 балла. Лидирует американец Джейсон Браун (96,41 балла). Третье место занимает американец Натан Чен (86,94).
Еще один россиянин Дмитрий Алиев занимает девятое место (75,15).
Соревнования в произвольной программе пройдут в субботу. Этап