Текущие события
Хоккей. КХЛ
19:30
Йокерит
Барыс
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Ахмат0
ЦСКА1
Футбол. Зарубежный
20:00
Шахтер Д
Львов
Хоккей. КХЛ
20:30
Динамо Р
Авангард
Хоккей. КХЛ
20:30
Слован
Витязь
Футбол. Премьер-лига
20:30
Локомотив
Урал
Хоккей. НХЛ
21:00
Филадельфия Флайерз
Нью-Йорк Рейнджерс
Футбол. Зарубежный
22:30
Байер
Штутгарт
Футбол. Зарубежный
23:00
Лион
Сент-Этьен
Футбол. Зарубежный
23:00
Леганес
Алавес
Хоккей. НХЛ
23:59
Анахайм Дакс
Эдмонтон Ойлерз
Хоккей. НХЛ
23:59
Миннесота Уайлд
Виннипег Джетс
Хоккей. НХЛ
23:59
Баффало Сэйбрз
Монреаль Канадиенс
Хоккей. НХЛ
23:59
Нью-Джерси Дэвилз
Нью-Йорк Айлендерс
Хоккей. НХЛ
23:59
Вашингтон Кэпиталз
Детройт Ред Уингз
Хоккей. КХЛ
14:30
Куньлунь0
Спартак2
Хоккей. НХЛ
24.11
Вегас Голден Найтс
Калгари Флэймз
Хоккей. КХЛ
12:00
Адмирал5
Динамо Мн1
Хоккей. НХЛ
24.11
Коламбус Блю Джэкетс
Торонто Мэйпл Ливз
Хоккей. НХЛ
24.11
Бостон Брюинз
Питтсбург Пингвинз
Хоккей. НХЛ
24.11
Тампа-Бэй Лайтнинг
Чикаго Блэкхокс
Хоккей. НХЛ
24.11
Каролина Харрикейнз
Флорида Пантерз
Хоккей. НХЛ
24.11
Аризона Койотс
Колорадо Эвеланш
Хоккей. НХЛ
24.11
Сент-Луис Блюз
Нэшвилл Предаторз
Хоккей. НХЛ
24.11
Даллас Старз
Оттава Сенаторз
Хоккей. НХЛ
24.11
Сан-Хосе Шаркс
Ванкувер Кэнакс
Все события
Фоторепортажи
13Ханю вышел за золотом на костылях. Это надо видеть!
10Золото Алины Загитовой в Москве
19:24 (мск), источник: ТАСС

Фигурист Самарин идет вторым после короткой программы на этапе Гран-при во Франции

ТАСС, 23 ноября. Россиянин Александр Самарин занимает второе место после короткой программы на этапе Гран-при по фигурному катанию, который проходит во французском Гренобле.

Наверх
Источник: Reuters

20-летний россиянин набрал 90,86 балла. Лидирует американец Джейсон Браун (96,41 балла). Третье место занимает американец Натан Чен (86,94).

Еще один россиянин Дмитрий Алиев занимает девятое место (75,15).

Соревнования в произвольной программе пройдут в субботу. Этап Гран-при в Гренобле завершится 25 ноября.

 Чемпион сочинской Олимпиады вышел на соревнования пьяным
Что грозит Аленичеву за отказ от медосвидетельствования
Нурмагомедов вспомнил, как его фанаты устроили погром в магазине
Большие надежды. Российские лыжники готовятся побеждать
Шикунов рассказал, почему Андрей Аршавин не перешел в «Спартак»
Черчесов попал на обложку декабрьского номера Esquire (фото)
Goal: «Барселона» хочет подписать защитника «Зенита» в январе
«Ахмат» принимает ЦСКА в матче чемпионата России (трансляция)
Смолов и Миранчуки — в основе «Локомотива» на матч с «Уралом»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь