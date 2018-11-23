Медведева идет третьей после короткой программы на этапе Гран-при во Франции
ТАСС, 23 ноября. Россиянка Евгения Медведева занимает третье место после короткой программы на этапе
ТАСС, 23 ноября. Россиянка Евгения Медведева занимает третье место после короткой программы на этапе
19-летняя россиянка набрала 67,55 балла. Первое место занимает японка Маи Михара (67,95), второй идет ее соотечественница Рика Кихира (67,64). Россиянка Мария Сотскова заняла в короткой программе пятое место (61,76), Станислава Константинова — 10-е (54,91).
Произвольные программы фигуристки представят в субботу. По итогам этого этапа определится окончательный состав участников финала
Медведева стала двукратным серебряным призером зимних Олимпийских игр 2018 года, спортсменка завоевала награды в командных соревнованиях и одиночном катании. Она также является двукратной чемпионкой мира, двукратной чемпионкой Европы и двукратной победительницей финальных этапов