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22:17 (мск), источник: ТАСС

Медведева идет третьей после короткой программы на этапе Гран-при во Франции

ТАСС, 23 ноября. Россиянка Евгения Медведева занимает третье место после короткой программы на этапе Гран-при по фигурному катанию, который проходит во французском Гренобле.

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Источник: РИА "Новости"

19-летняя россиянка набрала 67,55 балла. Первое место занимает японка Маи Михара (67,95), второй идет ее соотечественница Рика Кихира (67,64). Россиянка Мария Сотскова заняла в короткой программе пятое место (61,76), Станислава Константинова — 10-е (54,91).

Произвольные программы фигуристки представят в субботу. По итогам этого этапа определится окончательный состав участников финала Гран-при.

Медведева стала двукратным серебряным призером зимних Олимпийских игр 2018 года, спортсменка завоевала награды в командных соревнованиях и одиночном катании. Она также является двукратной чемпионкой мира, двукратной чемпионкой Европы и двукратной победительницей финальных этапов Гран-при.

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