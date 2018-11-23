Медведева идет третьей после короткой программы на этапе Гран-при во Франции

19-летняя россиянка набрала 67,55 балла. Первое место занимает японка Маи Михара (67,95), второй идет ее соотечественница Рика Кихира (67,64). Россиянка Мария Сотскова заняла в короткой программе пятое место (61,76), Станислава Константинова — 10-е (54,91).

Произвольные программы фигуристки представят в субботу. По итогам этого этапа определится окончательный состав участников финала Гран-при.