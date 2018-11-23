Ягудин ответил на издевки Плющенко
Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин ответил на критику двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Его слова приводит корреспондент «Ленты.ру».
Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин ответил на критику двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Его слова приводит корреспондент «Ленты.ру».
«Узнал случайно, что Женя Плющенко сегодня активно пишет в соцсетях, что я выступал в “его Академии” без приглашения. Разве этот каток ему принадлежит? Женина организация только арендует его в определенное время», — заявил Ягудин.
По словам фигуриста, он всегда рад работать, когда его приглашают приятные люди. «Мне не важно, чей лед, когда я на нем катаюсь — он только мой. А Евгения я прошу не вводить в заблуждение людей, ведь я никогда не прихожу без приглашения, и ему это известно», — отметил он.
Олимпийский чемпион добавил, что 27 ноября он открывает второй сезон школы для детей от 3-х лет в Парке Горького. Это бесплатная школа, сезон продлится с 27 ноября по 11 марта.
Ранее, 23 ноября, Плющенко высмеял Ягудина за участие в корпоративе. Под записью в Instagram стояли хэштеги «ни чести ни достоинства по отношению к себе» и «беспринципный мальчуган».
На Олимпиаде-2002 в