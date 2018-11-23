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23 ноября, источник: Lenta.Ru

Ягудин ответил на издевки Плющенко

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин ответил на критику двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Его слова приводит корреспондент «Ленты.ру».

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Источник: РИА "Новости"

«Узнал случайно, что Женя Плющенко сегодня активно пишет в соцсетях, что я выступал в “его Академии” без приглашения. Разве этот каток ему принадлежит? Женина организация только арендует его в определенное время», — заявил Ягудин.

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По словам фигуриста, он всегда рад работать, когда его приглашают приятные люди. «Мне не важно, чей лед, когда я на нем катаюсь — он только мой. А Евгения я прошу не вводить в заблуждение людей, ведь я никогда не прихожу без приглашения, и ему это известно», — отметил он.

Олимпийский чемпион добавил, что 27 ноября он открывает второй сезон школы для детей от 3-х лет в Парке Горького. Это бесплатная школа, сезон продлится с 27 ноября по 11 марта.

Ранее, 23 ноября, Плющенко высмеял Ягудина за участие в корпоративе. Под записью в Instagram стояли хэштеги «ни чести ни достоинства по отношению к себе» и «беспринципный мальчуган».

На Олимпиаде-2002 в Солт-Лейк-Сити Плющенко и Ягудин считались основными фаворитами. Плющенко совершил ошибку в короткой программе и закончил ее на четвертом месте. По итогам соревнований золото досталось Ягудину, а Плющенко занял второе место.

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