Авербух: Кихира будет главной соперницей Медведевой в произвольной программе в Гренобле

В пятницу на французском этапе Гран-при фигуристки представили короткие программы. Медведева получила 67,55 балла и заняла третье место. Первое место занимает японка Маи Михара (67,95), второй идет Кихира (67,64).
«Шансы очень равные, третье место Евгении является чисто номинальным, ее отделяет от лидеров всего 0,4 балла, отрыва практически нет. Думаю, что основная борьба у Жени будет с японкой Кихирой, с ней будет бороться достаточно сложно. В короткой программе нужно было убегать от нее, потому что она владеет тройным акселем, очень сложным прыжком. В произвольной программе японка будет иметь даже некое предпочтение над Женей, но думаю, в случае чистого исполнения программы Медведева может себе гарантировать себе второе место и попадание в финал Гран-при», — заявил Авербух.
«Ничего экстраординарного не произошло, но справедливости ради нужно отметить, что у Жени было две ошибки — было не столь чистое исполнение тройного лутца, его судьи посчитали достаточно неуверенным, плюс ошибка на каскаде», — добавил собеседник агентства.
Произвольные программы фигуристки представят в субботу. По итогам этого этапа определится окончательный состав участников финала Гран-при. Для попадания в финал Медведевой необходимо занять первое или второе место с общей суммой баллов не менее 199,21.