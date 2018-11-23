Текущие события
Хоккей. НХЛ
1-й период
Анахайм Дакс0
Эдмонтон Ойлерз0
Хоккей. НХЛ
1-й период
Миннесота Уайлд0
Виннипег Джетс0
Хоккей. НХЛ
1-й период
Баффало Сэйбрз0
Монреаль Канадиенс0
Хоккей. НХЛ
1-й период
Нью-Джерси Дэвилз0
Нью-Йорк Айлендерс0
Хоккей. НХЛ
1-й период
Вашингтон Кэпиталз0
Детройт Ред Уингз0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Лион0
Сент-Этьен0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Леганес1
Алавес0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Байер2
Штутгарт0
Хоккей. НХЛ
02:00
Вегас Голден Найтс
Калгари Флэймз
Хоккей. НХЛ
03:00
Коламбус Блю Джэкетс
Торонто Мэйпл Ливз
Хоккей. НХЛ
23.11
Филадельфия Флайерз4
Нью-Йорк Рейнджерс0
Хоккей. НХЛ
03:30
Бостон Брюинз
Питтсбург Пингвинз
Хоккей. НХЛ
03:30
Тампа-Бэй Лайтнинг
Чикаго Блэкхокс
Хоккей. НХЛ
03:30
Каролина Харрикейнз
Флорида Пантерз
Хоккей. КХЛ
23.11
Динамо Р3
Авангард0
Хоккей. КХЛ
23.11
Слован2
Витязь3
Футбол. Премьер-лига
23.11
Локомотив1
Урал2
Хоккей. НХЛ
04:00
Аризона Койотс
Колорадо Эвеланш
Хоккей. НХЛ
04:00
Сент-Луис Блюз
Нэшвилл Предаторз
Хоккей. НХЛ
04:00
Даллас Старз
Оттава Сенаторз
Футбол. Зарубежный
23.11
Шахтер Д0
Львов0
Хоккей. КХЛ
23.11
ЙокеритБ1
Барыс2
Хоккей. НХЛ
05:00
Сан-Хосе Шаркс
Ванкувер Кэнакс
Футбол. Премьер-лига
23.11
Ахмат0
ЦСКА2
Хоккей. КХЛ
23.11
Куньлунь0
Спартак2
Хоккей. КХЛ
23.11
Адмирал5
Динамо Мн1
Все события
Фоторепортажи
19Спартаковец Джикия: был «химиком» — стал чемпионом
22Еще один мировой рекорд Алины Загитовой
23 ноября, источник: ТАСС

Авербух: Кихира будет главной соперницей Медведевой в произвольной программе в Гренобле

МОСКВА, 23 ноября. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Основной соперницей двукратной чемпионки мира по фигурному катанию россиянки Евгении Медведевой в произвольной программе этапа Гран-при во французском Гренобле станет представительница Японии Рика Кихира. Об этом ТАСС заявил известный российский хореограф, серебряный призер Олимпиады-2002 Илья Авербух.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

В пятницу на французском этапе Гран-при фигуристки представили короткие программы. Медведева получила 67,55 балла и заняла третье место. Первое место занимает японка Маи Михара (67,95), второй идет Кихира (67,64).

Читайте также
Медведева поборется за финал: в соперницах — японская Загитова

«Шансы очень равные, третье место Евгении является чисто номинальным, ее отделяет от лидеров всего 0,4 балла, отрыва практически нет. Думаю, что основная борьба у Жени будет с японкой Кихирой, с ней будет бороться достаточно сложно. В короткой программе нужно было убегать от нее, потому что она владеет тройным акселем, очень сложным прыжком. В произвольной программе японка будет иметь даже некое предпочтение над Женей, но думаю, в случае чистого исполнения программы Медведева может себе гарантировать себе второе место и попадание в финал Гран-при», — заявил Авербух.

«Ничего экстраординарного не произошло, но справедливости ради нужно отметить, что у Жени было две ошибки — было не столь чистое исполнение тройного лутца, его судьи посчитали достаточно неуверенным, плюс ошибка на каскаде», — добавил собеседник агентства.

Произвольные программы фигуристки представят в субботу. По итогам этого этапа определится окончательный состав участников финала Гран-при. Для попадания в финал Медведевой необходимо занять первое или второе место с общей суммой баллов не менее 199,21.

 Чемпион сочинской Олимпиады вышел на соревнования пьяным
Что грозит Аленичеву за отказ от медосвидетельствования
Черная пятница: ошибка чемпиона мира стоила «Локо» очков
Это ты, Женя? Медведева не смогла обыграть ошибавшихся соперниц
Серхио Рамос провалил допинг-тест после финала Лиги чемпионов
ЦСКА установил уникальное достижение в Российской премьер-лиге
Алексей Ягудин ответил на критику Евгения Плющенко
Российская пара выиграла короткую программу на ГП во Франции
Семин ушел с пресс-конференции после вопроса о судействе
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь