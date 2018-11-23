Авербух: Кихира будет главной соперницей Медведевой в произвольной программе в Гренобле

«Шансы очень равные, третье место Евгении является чисто номинальным, ее отделяет от лидеров всего 0,4 балла, отрыва практически нет. Думаю, что основная борьба у Жени будет с японкой Кихирой, с ней будет бороться достаточно сложно. В короткой программе нужно было убегать от нее, потому что она владеет тройным акселем, очень сложным прыжком. В произвольной программе японка будет иметь даже некое предпочтение над Женей, но думаю, в случае чистого исполнения программы Медведева может себе гарантировать себе второе место и попадание в финал Гран-при», — заявил Авербух.