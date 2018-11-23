Это ты, Женя? Медведева не смогла обыграть ошибавшихся соперниц

Источник: Reuters

Гренобль (Франция). «Гран-при». Internationaux de France.

Женщины. Короткая программа. 1. Маи Михара (Япония) — 67,95. 2. Рика Кихира (Япония) — 67,64. 3. Евгения Медведева (Россия) — 67,55. 4. Марин Хонда (Япония) — 65,37. 5. Мария Сотскова (Россия) — 61,76. 6. Брейди Теннел (США) — 61,34… 10. Станислава Константинова (Россия) — 54,91.

1. Маи Михара (Япония) — 67,95. 2. Рика Кихира (Япония) — 67,64. 4. Марин Хонда (Япония) — 65,37. 6. Брейди Теннел (США) — 61,34… Мужчины. Короткая программа. 1. Джейсон Браун (США) — 96,41. 2. Александр Самарин (Россия) — 90,86. 3. Натан Чен (США) — 86,94. 4. Ромен Понсар (Франция) — 84,97. 5. Денис Васильев (Латвия) — 82,30. 6. Кевин Аймо (Франция) — 81,00… 9. Дмитрий Алиев (Россия) — 75,15.

Евгения Медведева проиграла короткую программу на заключительном этапе «Гран-при», который проходит в Гренобле. Отставание от соперниц из Японии — мизерное, десятые доли балла, но лишь за счет высоких компонентов. По технической оценке она только пятая.

Читайте также Решающий бой: Медведева рвется навстречу Загитовой

Тяжесть в ногах

Двукратная чемпионка мира и Европы вышла на лед слишком зажатой. Не было той легкости и уверенности, что были присущи Евгении в предыдущие три сезона на взрослом уровне. Ни улыбки, ни эмоций — только настрой на то, чтобы сделать прыжки. А они как раз и не получились.

Медведева начала с тройного лутца, и вновь, как и прежде, судьи рассматривали на прыжке неверное ребро и рассмотрели. Правда, плюсы были, но мизерные. Двойной аксель был сделан чисто, а вот каскад получился не таким, как планировали сама фигуристка и ее тренер Брайан Орсер. Приземление с тройного флипа было далеко не лучшим, и Евгения добавила к нему не тройной, а двойной тулуп, серьезно потеряв в баллах.

Помимо прыжковых элементов россиянке поставили третий уровень за дорожку шагов и одно из вращений. По технике Медведева проиграла не только трем японкам, но и француженке Мае Беренис Мейте. Евгения попала в тройку лучших по итогам короткой программы только за счет высоких компонентов. Впереди еще произвольная программа, у российской фигуристки есть все шансы побороться за победу.

Но такой, как сейчас, Медведева не была никогда. Абсолютно не похожей на фигуристку, еще год назад обыгрывавшую практически всех.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/3Dxt0FH2RGE?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Кихира сильнее даже без элемента

Японка Рика Кихира, две недели назад в Хиросиме поразившая всех двумя тройными акселями в произволке, в Гренобле, как и на домашнем этапе, в короткой с этим прыжком не справилась. Вместо тройного акселя — «бабочка» и ноль баллов. Но остальные прыжковые элементы — на очень хорошие плюсы.

Даже оставшись без дорогущего элемента, Кихира обыграла Медведеву. Правда, чуть больше чем на одну десятую балла, но все же. А первое место с мизерным отрывом занимает еще одна японка — Маи Михара. Она выполнила все, что запланировала, и лишь на тройном тулупе в каскаде судьи поставили недокрут.

Мария Сотскова вновь не справилась с каскадом — недокруты и на лутце, и на тулупе, но это была программа совсем другого уровня, чем в Хиросиме, когда у нее не получилось ничего. Фигуристка из группы Елены Буяновой занимает после короткой программы пятое место. А вот Станислава Константинова попрощалась с надеждами на декабрьский финал в Ванкувере. Десятое место, сорванный лутц, недокрученный риттбергер и отставание на 13 баллов.

Как с девичьей программой обыграть мужчин

После короткой программы у мужчин лидерство захватил американец Джейсон Браун, который на шесть баллов опередил россиянина Александра Самарина и почти на десять своего соотечественника Натана Чена. При этом российский фигурист исполнил четверной лутц и четверной тулуп в каскаде.

Что показал на льду Браун? Великолепную дорожку шагов, вращения, связки, идеальные прыжки в три оборота. Четверные прыжки мужчины исполняли еще в прошлом веке. Когда фигурист без прыжков в четыре оборота получает безумные плюсы за технику и с девичьим контентом обыгрывает того, кто делает в короткой два таких прыжка — это унижение для второго.

Любой фигурист скажет, что исполнение четверного прыжка забирает невероятное количество сил физических и эмоциональных. Если бы Браун катал так же, исполняя в программе хотя бы один прыжок в четыре оборота — не возникало бы никаких вопросов. Да и нет к нему никаких вопросов, он делает все то, что допускается правилами, и делает красиво.