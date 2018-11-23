Это ты, Женя? Медведева не смогла обыграть ошибавшихся соперниц
Двукратная чемпионка мира осталась третьей в короткой программе во Франции.
Двукратная чемпионка мира осталась третьей в короткой программе во Франции.
Евгения Медведева проиграла короткую программу на заключительном этапе «Гран-при», который проходит в Гренобле. Отставание от соперниц из Японии — мизерное, десятые доли балла, но лишь за счет высоких компонентов. По технической оценке она только пятая.
Двукратная чемпионка мира и Европы вышла на лед слишком зажатой. Не было той легкости и уверенности, что были присущи Евгении в предыдущие три сезона на взрослом уровне. Ни улыбки, ни эмоций — только настрой на то, чтобы сделать прыжки. А они как раз и не получились.
Медведева начала с тройного лутца, и вновь, как и прежде, судьи рассматривали на прыжке неверное ребро и рассмотрели. Правда, плюсы были, но мизерные. Двойной аксель был сделан чисто, а вот каскад получился не таким, как планировали сама фигуристка и ее тренер Брайан Орсер. Приземление с тройного флипа было далеко не лучшим, и Евгения добавила к нему не тройной, а двойной тулуп, серьезно потеряв в баллах.
Помимо прыжковых элементов россиянке поставили третий уровень за дорожку шагов и одно из вращений. По технике Медведева проиграла не только трем японкам, но и француженке Мае Беренис Мейте. Евгения попала в тройку лучших по итогам короткой программы только за счет высоких компонентов. Впереди еще произвольная программа, у российской фигуристки есть все шансы побороться за победу.
Но такой, как сейчас, Медведева не была никогда. Абсолютно не похожей на фигуристку, еще год назад обыгрывавшую практически всех.
Японка Рика Кихира, две недели назад в Хиросиме поразившая всех двумя тройными акселями в произволке, в Гренобле, как и на домашнем этапе, в короткой с этим прыжком не справилась. Вместо тройного акселя — «бабочка» и ноль баллов. Но остальные прыжковые элементы — на очень хорошие плюсы.
Мария Сотскова вновь не справилась с каскадом — недокруты и на лутце, и на тулупе, но это была программа совсем другого уровня, чем в Хиросиме, когда у нее не получилось ничего. Фигуристка из группы Елены Буяновой занимает после короткой программы пятое место. А вот Станислава Константинова попрощалась с надеждами на декабрьский финал в Ванкувере. Десятое место, сорванный лутц, недокрученный риттбергер и отставание на 13 баллов.
После короткой программы у мужчин лидерство захватил американец Джейсон Браун, который на шесть баллов опередил россиянина Александра Самарина и почти на десять своего соотечественника Натана Чена. При этом российский фигурист исполнил четверной лутц и четверной тулуп в каскаде.
Что показал на льду Браун? Великолепную дорожку шагов, вращения, связки, идеальные прыжки в три оборота. Четверные прыжки мужчины исполняли еще в прошлом веке. Когда фигурист без прыжков в четыре оборота получает безумные плюсы за технику и с девичьим контентом обыгрывает того, кто делает в короткой два таких прыжка — это унижение для второго.
Любой фигурист скажет, что исполнение четверного прыжка забирает невероятное количество сил физических и эмоциональных. Если бы Браун катал так же, исполняя в программе хотя бы один прыжок в четыре оборота — не возникало бы никаких вопросов. Да и нет к нему никаких вопросов, он делает все то, что допускается правилами, и делает красиво.
Но вперед фигурное катание такие спортсмены точно не двигают.