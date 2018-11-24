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10:21 (мск), источник: ТАСС

Медведева допустила две ошибки, но сохраняет шансы на выход в финал Гран-при

ТАСС, 24 ноября. Заключительный этап Гран-при по фигурному катанию стартовал в пятницу во французском Гренобле. После короткой программы у женщин двукратная чемпионка мира россиянка Евгения Медведева занимает третью строчку и сохраняет шансы на выход в финал серии, который пройдет в Ванкувере (Канада) с 6 по 9 декабря.

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Источник: РИА "Новости"

В Гренобле будет сформирован окончательный список участников финала престижного соревнования. Женщины представили свои короткие программы, и по их итогам Медведева набрала 67,55 балла. Ее опередили две японки — Маи Михара (67,95) и Рика Кихира (67,64).

В своем прокате Медведева совершила две ошибки, которые позволили представительницам Японии опередить россиянку. Теперь перед спортсменкой будет стоять сложная задача — нужно занять первое или второе место с общей суммой баллов не менее 199,21. И это с учетом того, что у той же Кихиры в арсенале есть сложнейший прыжок — тройной аксель.

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Известный российский хореограф и серебряный призер Олимпиады-2002 Илья Авербух в беседе с ТАСС сказал, что Медведевой нужно уповать на чистый прокат произвольной программы.

«Шансы очень равные, третье место Евгении является чисто номинальным, ее отделяет от лидеров всего 0,4 балла, отрыва практически нет. Думаю, что основная борьба у Жени будет с японкой Кихирой, противостоять ей достаточно сложно. В произвольной программе японка будет иметь даже некое предпочтение над Женей, но, думаю, в случае чистого исполнения программы Медведева может гарантировать себе второе место и попадание в финал Гран- при», — заявил эксперт.

Текущий сезон является переходным для Медведевой — после ухода из группы Этери Тутберидзе и старта сотрудничества с канадским специалистов Брайаном Орсером с последующим переездом в Канаду вкупе с усилением конкуренции в женском одиночном катании недавней фаворитке нужно время перестроиться.

«У Жени сейчас после Олимпиады тяжелый сезон. Она не прыгнула, что хотела, а так программа очень интересная, и она каталась иначе. Ей нужно время на перестройку, она слишком тяжелую взяла ношу, все поменяла, но девочка крепкая», — сказала в беседе с ТАСС заслуженный тренер России Людмила Великова.

Медведева, как и ее соперницы, покажет произвольную программу в субботу.
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В соревнованиях танцевальных дуэтов хорошо себя проявили россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Получив за ритм-танец 77,91 балла, они расположились на втором месте вслед за безоговорочными лидерами и фаворитами Габриэлой Пападакис и Гийомом Сизероном. Французский дуэт на домашнем льду установил новый мировой рекорд в коротком танце (84,13). Они превзошли достижение американцев Мэдисон Хаббелл и Захари Донохью (80,49), которое те установили на этапе Гран-при в Канаде.

По мнению Авербуха, Синицина и Кацалапов также могут рассчитывать на второе место в случае чистого проката. «У них хороший отрыв, но завтра, конечно, нужно кататься чисто. Французы же своим прокатом показали, что на данный момент являются недосягаемыми ни для кого», — заявил Авербух.

Не задается сезон у российских одиночников. Снова не оправдал надежды Михаил Коляда, нет стабильности у талантливого Дмитрия Алиева. Только 30-летний Сергей Воронов смог подняться на пьедестал в текущем Гран-при, став вторым в Хиросиме.

Тем приятнее промежуточный успех Александра Самарина, который после короткой программы в Гренобле занимает второе место с результатом 90,86 балла, впереди него только американец Джейсон Браун (96,41).

«Саша молодец, сделал два четверных прыжка. Если после четвертого места он станет первым в Гренобле, то это 100-процентная гарантия того, что он выйдет в финал», — поделился с ТАСС своими надеждами олимпийский чемпион Алексей Урманов.

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Вчерашние юниоры лидируют после короткой программы, показав результат 68,83 балла и имея хорошие шансы на итоговую победу. Второе место занимают представители КНДР Ём Тхэ Ок и Ким Чу Сик (67,18), третьими идут французы Ванесса Джеймс и Морган Сипре (65,24).

Прокат всех произвольных программ состоится 24 ноября. Этап Гран-при в Гренболе завершится 25 ноября показательными выступлениями.

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