Российский фигурист Самарин стал третьим на этапе Гран-при во Франции
ТАСС, 24 ноября. Российский фигурист Александр Самарин занял третье место на этапе
ТАСС, 24 ноября. Российский фигурист Александр Самарин занял третье место на этапе
Спортсмен по сумме короткой и произвольной программ показал результат 247,09 балла. Первое место занял американец Натан Чен (271,58), вторым стал его соотечественник Джейсон Браун (256,33). Еще один россиянин Дмитрий Алиев занял четвертое место (237,82).
По итогам этого этапа определился окончательный состав участников финала