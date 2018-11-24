Российский фигурист Самарин стал третьим на этапе Гран-при во Франции

Спортсмен по сумме короткой и произвольной программ показал результат 247,09 балла. Первое место занял американец Натан Чен (271,58), вторым стал его соотечественник Джейсон Браун (256,33). Еще один россиянин Дмитрий Алиев занял четвертое место (237,82).

По итогам этого этапа определился окончательный состав участников финала Гран-при, который пройдет в Ванкувере 5—9 декабря . Самарин, чтобы пробиться в финал, должен был занять место не ниже второго. В мужском одиночном катании в финале Гран-при выступят Чен, японцы Юдзуру Ханю и Сёма Уно, чех Михал Бржезина, россиянин Сергей Воронов и южнокореец Чха Чжун Хван.