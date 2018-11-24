«Ни чести, ни достоинства»: новый конфликт Плющенко и Ягудина

Между именитыми и титулованными российскими фигуристами Евгением Плющенко и Алексеем Ягудиным разгорелся новый конфликт, инициатором которого стал двукратный олимпийский чемпион. Плющенко у себя в инстаграме разместил видео с выступлением Ягудина и высмеял своего бывшего коллегу. Причиной насмешек и критики стало участие четырехкратного чемпиона мира и обладателя золота Игр-2002 в корпоративном мероприятии, которое было организовано в спортивном комплексе, где занимается академия Плющенко.

«Ого, какие новости с утреца! Какая популярность у нашей академии всего за полтора года. У нас вчера появился новый ангел в “Ангелах Плющенко” — Алексей Ягудин!» — написал 36-летний фигурист, дополнив свой пост необычными хештегами.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Bqg-cVcjFEa/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Bqg-cVcjFEa/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div><div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/Bqg-cVcjFEa/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Евгений Плющенко (@plushenkoofficial)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-11-23T07:56:08+00:00">22 Ноя 2018 в 11:56 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

В частности, Плющенко сыронизировал в адрес Ягудина, написав о том, что у него нет «ни чести, ни достоинства по отношению к себе».

Также он добавил такие хештеги, как: #этоженадотаклюбитьденьги, #беспринципныймальчуган, #незваныйгость, #навашкорпоративнедорого, #ктознаеттотпоймет.

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Под незваным гостем Плющенко имел в виду тот факт, что Ягудин приехал в его академию без спроса, о чем сам ответил в комментариях. Интересно, что сам чемпион Олимпиады-2002 выступил с контраргументом на данный счет.

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«Узнал случайно, что Женя Плющенко сегодня активно пишет в соцсетях, что я выступал в “его Академии” без приглашения. Разве этот каток ему принадлежит? Женина организация только арендует его в определенное время», — цитирует Ягудина «Лента.ру».

Кроме того, 38-летний фигурист в ответ на данное высказывание обвинил Плющенко в том, что тот вводит людей в заблуждение и распространяет некорректную информацию.

«Мне неважно, чей лед, когда я на нем катаюсь — он только мой. А Евгения я прошу не вводить в заблуждение людей, ведь я никогда не прихожу без приглашения, и ему это известно», — отметил Ягудин.

Интерес вызвал и последний хештег в публикации Плющенко — «кто знает, тот поймет». Однако ясность в данной ситуации внесла супруга Евгения Яна Рудковская.

«Это реально очень смешно. Хештеги зачетные, в точку! Пришел в чужой дом без спроса. Говорят, катался очень тяжело. Видимо, аура Плющенко очень давила», — начала жена Плющенко.

Никто не спорит, какой он фигурист. Тут не про его спортивные достижения идет речь. Он — великий фигурист. Но после того, как он бегал по всем каналам после Олимпиады, когда моему мужу сделали операцию, он говорил про Женю омерзительные вещи. После этого он стал руконеподаваемым у всех наших друзей! Яна Рудковская

«Никто не спорит, какой он фигурист. Тут не про его спортивные достижения идет речь. Он — великий фигурист. Но после того, как он бегал по всем каналам после Олимпиады, когда моему мужу сделали операцию, он говорил про Женю омерзительные вещи. После этого он стал руконеподаваемым у всех наших друзей! И когда все извинились, он остался единственным, кто этого не сделал. После всего этого приходить в академию Жени без спроса и кататься на “голубом” глазу… не пацанская тема уж точно», — заключила Рудковская, также написав в конце сообщения хештег «ктознаеттотпоймет».

Говоря об операции, супруга Плющенко говорила о травме, которую получил ее муж на Олимпийских играх — 2014 в Сочи. Тогда в соревнованиях одиночного катания Плющенко за минуту до начала выступления в короткой программе отказался от участия из-за болей в спине. Впоследствии фигуристу была проведена сложная операция, после чего он был вынужден завершить карьеру. При этом Россия лишилась потенциальной олимпийской медали в данном турнире, а Плющенко стал одним из главных объектов критики. Особенно досталось Евгению от Ягудина.

История проблемных взаимоотношений между спортсменами берет свое начало едва ли не с начала их профессиональной карьеры. Оба фигуриста пришли в большой спорт благодаря работе с известным тренером Алексеем Мишиным. При этом и Плющенко, и Ягудин отмечали, что под руководством Мишина между ними не было согласия. Только конкуренция, которая переросла в соперничество.

В частности, Плющенко отмечал, что, даже будучи моложе Ягудина, он являлся более талантливым фигуристом и имел больше перспектив в будущем. Однако, по словам Евгения, Мишин все равно отдавал предпочтение своему коллеге.

Самые лучшие программы по-прежнему отдавались Ягудину. Ему доставалась лучшая музыка, уделялось больше времени, а я собирал остатки. Иногда Алексей Николаевич уезжал со старшими, и мы с Ягудиным оставались вдвоем. Если он выехал на лед, и мне непременно нужно было выехать. Если он делал прыжок, значит я делал каскад из двух прыжков. Евгений Плющенко

«Самые лучшие программы по-прежнему отдавались Ягудину. Ему доставалась лучшая музыка, уделялось больше времени, а я собирал остатки. Иногда Алексей Николаевич уезжал со старшими, и мы с Ягудиным оставались вдвоем. Если он выехал на лед, и мне непременно нужно было выехать. Если он делал прыжок, значит я делал каскад из двух прыжков. Я постоянно стремился сделать больше, чем он. Конечно, Алексей злился, он уже видел во мне сильного конкурента. Я это кожей ощущал. Я дышал ему в затылок и наступал на пятки. Алексей Николаевич наконец-то заметил мой потенциал и стал гораздо больше уделять мне времени. Ягудина это нервировало, он раздражался», — рассказывал Плющенко.

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Проблемы во взаимоотношениях отмечал и Ягудин. Общего языка между ним и Плющенко не было никогда.

«Я жил в одном номере с Женей Плющенко. Он почти не разговаривал со мной, а я с ним. Все наше общение сводилось к формальным фразам типа “доброе утро” или “спокойной ночи”. Дело не в том, что мы стали конкурентами. Меня угнетало, что мы были чужими по духу», — говорил Ягудин о том, как фигуристы «уживались» во время чемпионата Европы в 1998 году.

Постепенно Мишин сменил свои предпочтения в отношении спортсменов и стал делать выбор в пользу Плющенко, видя в нем больший потенциал. Понимая это, Ягудин перед Олимпиадой в Солт-Лейк-Сити сменил тренера: ушел к Татьяне Тарасовой и уехал тренироваться в США в 1998 году.

Примечательно, что сама карьера Ягудина начала складываться не лучшим образом, а фаворитом в турнире одиночного катания на Играх-2002 изначально являлся его главный соперник — Плющенко.

Одним из ключевых решений Тарасовой стало приглашение в свой штаб Рудольфа Загайнова, который выполнял функции психолога Ягудина. Это отмечал и сам Плющенко.

«Когда Загайнов только-только начал работать с Ягудиным, поползли странные слухи. Нам писали письма, моей маме звонили и предупреждали: “Сделайте Жене хорошую защиту. На Олимпиаде его загипнотизируют, сглазят, закодируют”», — рассказывал Евгений Плющенко.

И фигурист опасался не зря: в короткой программе на Олимпиаде в США Плющенко неожиданно упал на первом же прыжке, провалив фирменный четверной тулуп.

«Выходя на четверной, я увидел силуэт Загайнова. Он находился как раз напротив меня. Я поймал его тяжелый взгляд. Я очень хорошо оттолкнулся и ровно вылетел. Но потом случилось что-то необъяснимое. Кто-то словно приказал мне: “Раскрывайся. Иди на приземление!” И я послушался, хотя было еще рано. И до сих пор осталось ощущение, будто меня потащила за собой какая-то непонятная сила», — жаловался спортсмен.

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Провалу Плющенко был сильно рад Ягудин. По тогдашней системе оценок падение во время проката наказывалось очень строго, а шансы на победу оставались крайне малы.

«Когда Плющенко упал в короткой, я подпрыгнул и закричал: “Да! Да! Да!” Вряд ли эта выходка красит меня, но на карту было поставлено слишком многое, и я не мог, да и не хотел скрывать свою радость. В тот момент я понял, что стану чемпионом», — вспоминал Ягудин.

Последним крупным турниром Алексея стал чемпионат мира в Японии в 2002 году, на котором его конкурента, к слову, не оказалось. На мировом первенстве Ягудин одержал победу и завоевал рекордное четвертое золото. Но из-за старых проблем с бедром через год фигурист принял решение завершить карьеру.

На данный момент Ягудин работает в качестве эксперта на телевизионных передачах, а также участвует в мероприятиях по популяризации фигурного катания. В ближайшее время он откроет новый набор в свою школу.

«У меня уйма дел. 27 ноября я открываю второй сезон своей школы для детишек в Парке Горького от трех лет. Это бесплатная школа, сезон продлится с 27 ноября по 11 марта», — приводит слова Ягудина «СтарХит».