Ой, все… Теперь Медведевой нужно окончательно уезжать в Канаду
Или возвращаться в Россию. Только так она может рассчитывать на ещё одну Олимпиаду.
Или возвращаться в Россию. Только так она может рассчитывать на ещё одну Олимпиаду.
Главный вопрос французского этапа
Российская фигуристка, проигравшая Олимпиаду и уехавшая в Канаду,
Короткая программа в Гренобле оставила противоречивые чувства. Медведева откатала не идеально, но и соперницы ошибались. Поэтому отрыв Жени от лидера составлял лишь полбалла. Для произвольной программы — плюнуть и растереть. Но это для той, прошлой Жени.
Соперницы давали Медведевой шанс и в произвольной программе. Россиянке, тренирующейся у Брайна Орсера, нужно было пользоваться своим шансом и занимать необходимое первое место.
Но не вышло. Снова.
Открывала женские выступления «Анна Каренина» в исполнении Станиславы Константиновой. Накануне россиянка, имевшая шансы даже на финал
Сумма, набранная Константиновой, так и оказалась недостижимой для её соперниц по первой разминке. Француженка Мае Мейте заняла второе место в первой шестёрке выступающих, но показала куда более слабую произвольную программу и по сумме уступила россиянке более 20 баллов — 168,02 против 189,67. Остальные девушки, соответственно, выступили ещё слабее.
Первой, кому удалось опередить Константинову, стала американка Брэйди Теннелл. Она чётко исполнила все свои прыжки, получила высокие уровни и баллы — 197,78 в сумме.
Мария Сотскова первую половину программы откатала не хуже Теннелл, но в
А после выступления Сотсковой в Гренобле стартовал
Маи Михара в короткой программе решила не рисковать, и её стратегия оправдалась. Не самая сложная программа, исполненная без ошибок, вывела её на первое место. В произвольной, конечно, без усложнения обойтись было нельзя, но Маи всё равно делала всё, как на тренировке. И лишь в последнем прыжковом элементе
О 16-летней Рике Кихире в новом сезоне принято говорить только в восторженных тонах. Ещё бы, на домашнем этапе она победила Мияхару, да и сложность программы позволяет её бороться с мировыми лидерами. Но в Гренобле у Кихиры не идёт тройной аксель. Японка не исполнила его ни в короткой программе, ни в произвольной. Точнее, одиночный прыжок она
Кихира дала Медведевой отличный шанс. Евгении нужно было просто откатать свою программу. Можно было даже сделать это с небольшими недочётами, но без серьёзных ошибок.
Медведевой просто нужно было вспомнить себя. Вернуть. Или начать всё заново. Но, увы…
Первый же прыжковый элемент — новый каскад двойной аксель — тройной риттбергер был грубо сорван уже на первом прыжке. К середине программы Медведева вроде бы пришла в себя и попыталась исправить допущенную ошибку, чтобы зацепиться хотя бы за второе место. Но затем последовала ещё одна ошибка в каскаде, убившая все надежды Жени на финал
Где же та воздушная Женя, которой все наслаждались до 2018 года? Пока остаётся только гадать.
Противостояние Загитовой и Медведевой — сюжет на данный момент не актуальный. Олимпийская чемпионка прямо сейчас намного сильнее.
Более того — никто уже не может гарантировать Медведевой место в сборной по итогам чемпионата России. Попадёт ли она в тройку? Это уже большой вопрос. Очевидно, что пока канадская кампания Жени не даёт быстрого результата. Может быть, стоит вернуться в Россию? Или (крамольная мысль, но всё же!) получить канадский паспорт, чтобы без проблем отбираться на чемпионаты мира, а потом и Олимпийские игры. Иначе Женя может просто пропасть с экранов.
А пока в обновлённой повестке дня — битва России и Японии. В финале
Михаил Чесалин