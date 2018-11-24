Ой, все… Теперь Медведевой нужно окончательно уезжать в Канаду

Источник: AFP 2018

Главный вопрос французского этапа Гран-при по фигурному катанию для всех российских болельщиков можно было сформулировать так: «А попадёт ли Медведева в финал Гран-при? ».

Российская фигуристка, проигравшая Олимпиаду и уехавшая в Канаду, по-прежнему не может обрести ту лёгкость, с которой она штамповала победы до 2018 года. А потому её поклонники по всему миру каждый раз замирают в ожидании. А, может, в этот раз? Или в следующий?

Короткая программа в Гренобле оставила противоречивые чувства. Медведева откатала не идеально, но и соперницы ошибались. Поэтому отрыв Жени от лидера составлял лишь полбалла. Для произвольной программы — плюнуть и растереть. Но это для той, прошлой Жени.

Соперницы давали Медведевой шанс и в произвольной программе. Россиянке, тренирующейся у Брайна Орсера, нужно было пользоваться своим шансом и занимать необходимое первое место.

Но не вышло. Снова.

Константинова хороша. Но этого мало

Открывала женские выступления «Анна Каренина» в исполнении Станиславы Константиновой. Накануне россиянка, имевшая шансы даже на финал Гран-при, переволновалась и допустила кучу ошибок — после проката она едва не плакала. После произвольной программы дело тоже почти дошло до слёз, но на этот раз от счастья. Константинова выступила практически безупречно, и получила от судей 134,76. Арбитры в начале дня порой берегут баллы, но не в этот раз.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/P_IAkjn-2M0?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Сумма, набранная Константиновой, так и оказалась недостижимой для её соперниц по первой разминке. Француженка Мае Мейте заняла второе место в первой шестёрке выступающих, но показала куда более слабую произвольную программу и по сумме уступила россиянке более 20 баллов — 168,02 против 189,67. Остальные девушки, соответственно, выступили ещё слабее.

Первой, кому удалось опередить Константинову, стала американка Брэйди Теннелл. Она чётко исполнила все свои прыжки, получила высокие уровни и баллы — 197,78 в сумме.

Мария Сотскова первую половину программы откатала не хуже Теннелл, но в онлайн-режиме судьи оценивали сложные прыжки россиянки немного скромнее. А потом Маша допустила ошибку в каскаде и борьбу за промежуточное лидерство прекратила — стала лишь третьей.

Японский междусобойчик

А после выступления Сотсковой в Гренобле стартовал мини-чемпионат Японии — на лёд выходили три японские фигуристки подряд. Открывала японский междусобойчик Марин Хонда. По итогам короткой программы она заняла четвёртое место, и в произвольной не сделал ничего особенного, что позволило бы ей претендовать на повышение в битве с соотечественницами. Больше того — допустила пару ошибок. И в итоге по сумме баллов уступила и Константиновой и Теннелл.

Маи Михара в короткой программе решила не рисковать, и её стратегия оправдалась. Не самая сложная программа, исполненная без ошибок, вывела её на первое место. В произвольной, конечно, без усложнения обойтись было нельзя, но Маи всё равно делала всё, как на тренировке. И лишь в последнем прыжковом элементе всё-таки ошиблась: исполнила двойной сальхов вместо тройного. Стабильность позволила Михаре стать лидером, но это, похоже, было временно.

О 16-летней Рике Кихире в новом сезоне принято говорить только в восторженных тонах. Ещё бы, на домашнем этапе она победила Мияхару, да и сложность программы позволяет её бороться с мировыми лидерами. Но в Гренобле у Кихиры не идёт тройной аксель. Японка не исполнила его ни в короткой программе, ни в произвольной. Точнее, одиночный прыжок она всё-таки вытащила с недокрутом, а в каскаде вообще рисковать не стала — исполнила двойной. Но и без сложнейшего элемента Кихира набрала мощную оценку за технику — 72,23. В сумме — 205,92.

Медведева — мимо финала

Кихира дала Медведевой отличный шанс. Евгении нужно было просто откатать свою программу. Можно было даже сделать это с небольшими недочётами, но без серьёзных ошибок.

Медведевой просто нужно было вспомнить себя. Вернуть. Или начать всё заново. Но, увы…

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/y6UkoFm_2Tw?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Первый же прыжковый элемент — новый каскад двойной аксель — тройной риттбергер был грубо сорван уже на первом прыжке. К середине программы Медведева вроде бы пришла в себя и попыталась исправить допущенную ошибку, чтобы зацепиться хотя бы за второе место. Но затем последовала ещё одна ошибка в каскаде, убившая все надежды Жени на финал Гран-при. Про уровни и оценки лучше было даже не говорить. Всё было как-то тяжело, тягуче, вязко.

Где же та воздушная Женя, которой все наслаждались до 2018 года? Пока остаётся только гадать.

В произвольной программе Медведева набрала скромные 125,26 и уступила Константиновой. А по сумме баллов стала лишь четвёртой, не сумев помешать японскому засилью на пьедестале, и, что самое главное — не попав в финал Гран-при.

Противостояние Загитовой и Медведевой — сюжет на данный момент не актуальный. Олимпийская чемпионка прямо сейчас намного сильнее.

Более того — никто уже не может гарантировать Медведевой место в сборной по итогам чемпионата России. Попадёт ли она в тройку? Это уже большой вопрос. Очевидно, что пока канадская кампания Жени не даёт быстрого результата. Может быть, стоит вернуться в Россию? Или (крамольная мысль, но всё же!) получить канадский паспорт, чтобы без проблем отбираться на чемпионаты мира, а потом и Олимпийские игры. Иначе Женя может просто пропасть с экранов.

А пока в обновлённой повестке дня — битва России и Японии. В финале Гран-при нашу страну будут представлять Загитова, Туктамышева и Самодурова. Японию — Кихира, Мияхара и Сакамото. И японкам дома, конечно, будут помогать и лёд, и зрители. Ну и судьи, конечно.