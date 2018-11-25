Медведева: Я признаю свою слабость — она в голове

«Половиной сегодняшнего дня я довольна — тренировкой. Это значит, что на публике я могу делать весь свой контент. Но то, что случилось в произвольной… Это исключительно ментальная проблема. Я признаю свои ошибки, я не тот человек, который отнекивается. Я признаю свою слабость — она в голове», — сказала Медведева журналистам.

«Да, очень сильно хотелось (откатать качественно). Да, опережала, да, мозг отпустила, абсолютно не думала. Да, в программе сдалась. И это тот момент, над которым мы будем работать. Программу мы усложнили, что тоже повлияло на сегодняшний результат. Теперь настало время работать над головой. Будем работать над этим, до чемпионата России осталось приличное время. Можно все исправить. И не забывать про тело», — добавила она.