Медведева провалилась и сбежала от Загитовой. Дуэль отложена

Источник: AP 2018

Гренобль (Франция). «Гран-при». Internationaux de France. Женщины. Произвольная программа

1. Рика Кихира (Япония) — 138,28. 2. Брейди Теннел (США) — 136,44. 3. Маи Михара (Япония) — 134,86. 4. Станислава Константинова (Россия) — 134,76. 5. Евгения Медведева (Россия) — 125,26. 6. Марин Хонда (Япония) — 123,24. 7. Мария Сотскова (Россия) — 115,83

Итог

1. Рика Кихира (Япония) — 205,92. 2. Маи Михара (Япония) — 202,81. 3. Брейди Теннел (США) — 197,78. 4. Евгения Медведева (Россия) — 192,81. 5. Станислава Константинова (Россия) — 189,67. 6. Марин Хонда (Япония) — 188,61. 7. Мария Сотскова (Россия) — 177,59

Финал «Гран-при» пройдет в канадском Ванкувере с 6 по 9 декабря.

Разочарование. Да, этапы «Гран-при» — всего лишь коммерческая серия, всего лишь подготовка к чемпионату России, но катание Евгении Медведевой пока можно охарактеризовать только так. Двукратная чемпионка мира и Европы не пробилась в финал серии, хотя соперницы дали Евгении возможность победить в Гренобле.

Женя, где же борьба?

Чемпионат России, на котором будет определяться состав сборной России на чемпионаты Европы и мира, состоится всего через месяц. В данный момент Евгения Медведева к нему не готова. Возможно, ее тренеры Брайан Орсер и Трейси Уилсон за этот короткий промежуток времени что-то сумеют сделать, но пока Медведева катается все хуже и хуже.

В Гренобле Евгения заявила на произвольную программу каскад двойной аксель — тройной риттбергер, но с акселя россиянка упала. Этот каскад стоял в программе вместо каскада тройной сальхов — тройной тулуп, и раз у Медведевой с акселем не получилось, она могла бы в дальнейшем исполнить сальхов с тулупом, но не стала этого делать.

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Видимо, в настоящий момент Евгения совсем не уверена в собственных силах. По большому счету, она сорвала программу. На лутце вновь ребро, на тулупе, который шел вторым в каскаде с лутцем, Медведева едва устояла на ногах. Концовку программы россиянка не катала, а докатывала — дорожка шагов и последнее вращение третьего уровня.

И четвертое итоговое место, которое не оставило ни малейших шансов на финал. Так слабо в своей взрослой карьере Медведева еще не катала.

Самодурова отправилась в финал

В финале, тем не менее, выступят три россиянки. К Алине Загитовой и Елизавете Туктамышевой присоединилась и Софья Самодурова. Для этого должны были сложиться несколько факторов, и они сложились.

Медведева — мимо финала. Станислава Константинова лишилась шансов на это после короткой программы, поскольку отставание было слишком велико. Но ученица Валентины Чеботаревой выдала великолепную произвольную и боролась до конца. Не получилось подняться в призеры, но упрекнуть Константинову абсолютно не в чем.

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В финале с россиянками поборются три японки. Сатоко Мияхара завоевала это право еще в Хиросиме, Рика Кихира — в Гренобле, а Каори Сакамото просто наблюдала, чем завершится последний этап и дождалась своей путевки вместе с Самодуровой. Кихира выиграла «Гран-при Франции», но от двух тройных акселей в произволке отказалась. Сделав с недокрутом первый, на второй она даже не пошла, решив надежно сделать остальной контент. И оказалась права.

В Ванкувере японская Загитова встретится с Загитовой российской.

В финале танцев — половина россиян

Во Франции в танцах на льду состоялся дебют в официальных стартах в нынешнем сезоне трехкратных чемпионов мира Габриэлы Пападакис и Гийома Сизерона. Французы на домашнем льду получили от судей запредельные оценки — мировые рекорды в ритм-танце, произвольном танце (впервые в истории за 130 баллов), по сумме. Это было ожидаемо.

Второе место с отличной суммой баллов заняли Виктория Синицина и Никита Кацалапов. За произвольный танец они получили более 122 баллов, по сумме — перевалили за 200 баллов. Виктория и Никита благодаря этому результату обеспечили себе место в финале «Гран-при». Из шести танцевальных дуэтов в Ванкувере ровно половина будут российскими: в Канаду поедут также Александра Степанова и Иван Букин, Тиффани Загорски и Джонатан Гуррейро.

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У мужчин сильнейшим ожидаемо стал Натан Чен, который отлично откатал свою произволку. Его уровень для соперников был просто недостижим. Россиянине Александр Самарин и Дмитрий Алиев заняли третье и четвертое места, а вторым стал американец Джейсон Браун, заявивший четверной сальхов и исполнивший вместо него двойной аксель. В финале российское мужское катание представит 31-летний Сергей Воронов — лучший в нынешнем сезоне фигурист страны.