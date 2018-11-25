«Терпи, Женя». Реакция на тяжелое поражение Медведевой

Источник: Reuters

Двукратная чемпионка мира и Европы россиянка Евгения Медведева не смогла пробиться в финал «Гран-при» по фигурному катанию, который пройдет в начале декабря в Ванкувере. На заключительном этапе серии в Гренобле Медведева стала четвертой, провалив произвольную программу. «СЭ» собрал реакцию на ее выступление и на то, что ей делать дальше.

«Меня нет в соцсетях. Почти нет»

В первую очередь, что сказала сама Евгения после проката произвольной программы в Гренобле.

— Да, очень сильно хотелось прокатать качественно. Да, опережала, да, мозг отпустила, абсолютно не думала. Да, в программе сдалась. И это тот момент, над которым мы будем работать. Над телом мы поработали… Теперь настало время работать над головой, — приводит слова фигуристки «РИА Новости».

— Сейчас у меня не щелкается все, как орешки. Но это такой период жизни. Да, я была готова к неудачам, все сразу не приходит, но все неудачи — это сложно. Хоть я к ним и готова, но все равно.

— Мне нужно научиться жить с тем давлением, которое на меня сейчас оказывается. Я была готова к осуждениям, к обсуждениям, к ожиданиям, к тому, что люди будут стоять и из-за угла и наговаривать… Такого количества негатива и, самое интересное, такого количества ненависти я не ожидала. Совет «Женя, не читай это», уже не работает. Страничку в инстаграм ведут агенты. Я отреклась от соцсетей, меня там почти нет.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/y6UkoFm_2Tw?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Во всем виноваты злые журналисты

Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова намекнула, что в проблемах Медведевой виноваты журналисты. Татьяна Анатольевна, кстати, тоже к ним относится и даже «ТЭФИ» за свою работу получила.

— Это разные вещи, выигрывать в 16 лет и побеждать себя в 19 лет, — сказала Тарасова в эфире «Первого канала». — Надо дать время. Спасибо вам, дорогие французские зрители, за поддержку! Зал не состоит только из наших злых журналистов. Он состоит из людей, которые любят и понимают, не осуждают, а сопереживают. Терпи, Женя!

Источник: Reuters

Псевдоболельщики устраивают экзекуции в соцсетях

Двукратный олимпийский чемпион в парном катании Максим Траньков «поблагодарил» тех, кто оказывает на фигуристку давление в соцсетях. Но ведь Медведевой там нет. Почти нет.

— Женя испытывает очень большой прессинг. Спасибо большое армии псевдоболельщиков, которые устраивали различные экзекуции в соцсетях и продолжают это делать. Конечно, это большой пресс. Над ней довлел результат, не привыкла Женя занимать четвертые места. И для нее, конечно же, стресс… Для меня Медведева не выглядит той воздушной Женей, к которой мы привыкли. Пока она тяжеловата во время катания и во время исполнения прыжковых элементов, — сказал Траньков «СЭ».

«Жене нужно плакать, но ехать в Саранск»

А вот что пишут пользователи в инстаграме самой Евгении.

«Проигрыш можно объяснить тем, что у нее в организме идет усиленная гормональная перестановка на фоне перемены климата, часового пояса, продуктов питания, окружения и, наконец, тренера. Она соревновалась не на водокачке, а с японками, находящимися в мировой элите. …Жене нужно плакать, но ехать в Саранск. Прекратит соревноваться — неминуема судьба Погорилой. Из обоймы ей никак нельзя выпадать. Сдается мне: если бы не упала, дали бы ей дорогу в финал. Но так плохо на фоне остальных!» — misjukowa.

«Это не спринт, а марафон. Дорога до Пекина-2022 действительно длинная, а ты только в начале пути. Нужно время. Твои болельщики всегда будут тебя поддерживать. (It’s ok, Zhenya. This race is not a sprint, it is a marathon. The road to Beijing 2022 is really long, and you are just starting over now. Give it time. Your fans still support you always)», — skim_p.

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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BqkQjfKlPfN/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от ??Фан клуб Жени Медведевой (@medvedeva_fanpage)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-11-24T14:32:07+00:00">24 Ноя 2018 в 6:32 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

«Тутберидзе будет стоять насмерть, чтоб побеждать тебя. Надо забыть про нее с ее командой, как будто их не было в твоей жизни никогда. Ты их не помнишь, кто такие, в первый раз вижу. Ни добром, ни злом, никак не можешь их вспомнить, только тогда начнешь новую жизнь. Ты просто идешь к своей мечте», — shnadejda1.

«Возвращайся к Этери и все будет хорошо! Забудь все, что было между вами (не знаю я и знать не хочу) и все измениться !!!», — gulnaz_ay 11 .

«У болельщиков большие ожидания от Евгении, поскольку она сама пошла на смену тренера, чтобы стать сильнее. Каждый хочет видеть, что она становится сильнее… Я всегда ее поддерживаю, но есть небольшое разочарование от того, что она рассталась с Этери… Сейчас кажется, что период адаптации у Брайана будет очень долгим», — rlipscbeauty.

«Освободите Женю от ненависти»

А вот один из самых эмоциональных постов в поддержку Медведевой.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Bqk5VM5HPbJ/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Bqk5VM5HPbJ/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div><div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; 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Это танго свободы. Звучание этой композиции, по-моему мнению, было символичным. Освободите Женю от ненависти, ненужных комментариев, сплетен, обсуждений и травли. Евгения Медведева достойна восхищения и уважения. Она находит силы выходить на лёд и пробовать снова и снова. Мы все знаем, на что она способна. Мы все должны понять ту нечеловеческую нагрузку, взгроможденную на её хрупкие плечи. И я говорю не только о физическом труде. Не относитесь к ней, как к машине. Поймите наконец, какое сильное давление оказывается на эту девушку. Какая сильная психологическая борьба происходит внутри Жени. Не каждый способен это выдержать. Не каждый способен не сломаться и продолжить идти к своей цели. Евгения Медведева - настоящий пример русской силы духа. Дорогие россияне, ведь мы же должны быть едины. Мы должны сплотиться и помогать друг другу. Откуда столько ненависти и желания позлословить? Жене нужна поддержка. Она справится, если мы будем в неё верить. Помните, что когда вы кидаете грязь в человека, до него она может не долететь, но на ваших руках останется. А бриллиант, упавший грязь, всё равно останется бриллиантом. #женятерпи#медведева#евгениямедведева#фигуристка#teammedvedeva#evgeniamedvedeva @jmedvedevaj @medvedeva_fanpage @teammedvedeva @evgenia_medvedeva_fan_ @evgenia_medvedeva_fans @medvedeva_fanpage @medvedisss @medvedeva_champion @janny.medvedeva @russian_team_fs Согласен? Репостни.</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/little.journalist/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Little Journalist</a> (@little.journalist) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-11-24T20:28:26+00:00">24 Ноя 2018 в 12:28 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.