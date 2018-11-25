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12:09 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Терпи, Женя». Реакция на тяжелое поражение Медведевой

Евгению Медведеву поддерживают коллеги и болельщики. Но критики тоже много.

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Источник: Reuters

Двукратная чемпионка мира и Европы россиянка Евгения Медведева не смогла пробиться в финал «Гран-при» по фигурному катанию, который пройдет в начале декабря в Ванкувере. На заключительном этапе серии в Гренобле Медведева стала четвертой, провалив произвольную программу. «СЭ» собрал реакцию на ее выступление и на то, что ей делать дальше.

«Меня нет в соцсетях. Почти нет»

В первую очередь, что сказала сама Евгения после проката произвольной программы в Гренобле.

— Да, очень сильно хотелось прокатать качественно. Да, опережала, да, мозг отпустила, абсолютно не думала. Да, в программе сдалась. И это тот момент, над которым мы будем работать. Над телом мы поработали… Теперь настало время работать над головой, — приводит слова фигуристки «РИА Новости».

— Сейчас у меня не щелкается все, как орешки. Но это такой период жизни. Да, я была готова к неудачам, все сразу не приходит, но все неудачи — это сложно. Хоть я к ним и готова, но все равно.

— Мне нужно научиться жить с тем давлением, которое на меня сейчас оказывается. Я была готова к осуждениям, к обсуждениям, к ожиданиям, к тому, что люди будут стоять и из-за угла и наговаривать… Такого количества негатива и, самое интересное, такого количества ненависти я не ожидала. Совет «Женя, не читай это», уже не работает. Страничку в инстаграм ведут агенты. Я отреклась от соцсетей, меня там почти нет.

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Во всем виноваты злые журналисты

Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова намекнула, что в проблемах Медведевой виноваты журналисты. Татьяна Анатольевна, кстати, тоже к ним относится и даже «ТЭФИ» за свою работу получила.

— Это разные вещи, выигрывать в 16 лет и побеждать себя в 19 лет, — сказала Тарасова в эфире «Первого канала». — Надо дать время. Спасибо вам, дорогие французские зрители, за поддержку! Зал не состоит только из наших злых журналистов. Он состоит из людей, которые любят и понимают, не осуждают, а сопереживают. Терпи, Женя!

Источник: Reuters

Псевдоболельщики устраивают экзекуции в соцсетях

Двукратный олимпийский чемпион в парном катании Максим Траньков «поблагодарил» тех, кто оказывает на фигуристку давление в соцсетях. Но ведь Медведевой там нет. Почти нет.

— Женя испытывает очень большой прессинг. Спасибо большое армии псевдоболельщиков, которые устраивали различные экзекуции в соцсетях и продолжают это делать. Конечно, это большой пресс. Над ней довлел результат, не привыкла Женя занимать четвертые места. И для нее, конечно же, стресс… Для меня Медведева не выглядит той воздушной Женей, к которой мы привыкли. Пока она тяжеловата во время катания и во время исполнения прыжковых элементов, — сказал Траньков «СЭ».

«Жене нужно плакать, но ехать в Саранск»

А вот что пишут пользователи в инстаграме самой Евгении.

«Проигрыш можно объяснить тем, что у нее в организме идет усиленная гормональная перестановка на фоне перемены климата, часового пояса, продуктов питания, окружения и, наконец, тренера. Она соревновалась не на водокачке, а с японками, находящимися в мировой элите. …Жене нужно плакать, но ехать в Саранск. Прекратит соревноваться — неминуема судьба Погорилой. Из обоймы ей никак нельзя выпадать. Сдается мне: если бы не упала, дали бы ей дорогу в финал. Но так плохо на фоне остальных!» — misjukowa.

«Это не спринт, а марафон. Дорога до Пекина-2022 действительно длинная, а ты только в начале пути. Нужно время. Твои болельщики всегда будут тебя поддерживать. (It’s ok, Zhenya. This race is not a sprint, it is a marathon. The road to Beijing 2022 is really long, and you are just starting over now. Give it time. Your fans still support you always)», — skim_p.

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«Тутберидзе будет стоять насмерть, чтоб побеждать тебя. Надо забыть про нее с ее командой, как будто их не было в твоей жизни никогда. Ты их не помнишь, кто такие, в первый раз вижу. Ни добром, ни злом, никак не можешь их вспомнить, только тогда начнешь новую жизнь. Ты просто идешь к своей мечте», — shnadejda1.

«Возвращайся к Этери и все будет хорошо! Забудь все, что было между вами (не знаю я и знать не хочу) и все измениться !!!», — gulnaz_ay11.

«У болельщиков большие ожидания от Евгении, поскольку она сама пошла на смену тренера, чтобы стать сильнее. Каждый хочет видеть, что она становится сильнее… Я всегда ее поддерживаю, но есть небольшое разочарование от того, что она рассталась с Этери… Сейчас кажется, что период адаптации у Брайана будет очень долгим», — rlipscbeauty.

«Освободите Женю от ненависти»

А вот один из самых эмоциональных постов в поддержку Медведевой.

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Дмитрий Сомов

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