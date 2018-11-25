Память Дениса Тена почтили на этапе Гран-при во Франции

Казахстанский фигурист погиб 19 июля в Алма-Ате. Согласно данным казахстанской полиции, он получил ножевое ранение во время потасовки с двумя людьми, которых застиг за кражей зеркал с его автомобиля. Спустя несколько часов 25-летний фигурист скончался в больнице.