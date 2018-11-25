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17:12 (мск), источник: Р-Спорт

Память Дениса Тена почтили на этапе Гран-при во Франции

ГРЕНОБЛЬ (Франция), 26 ноя — РИА Новости, Анатолий Самохвалов. Зрители, собравшиеся на показательные выступления по итогам этапа Гран-при по фигурному катанию во Франции, почтили память бронзового призера Олимпийских игр 2014 года Дениса Тена минутой аплодисментов.

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Источник: РИА "Новости"

Казахстанский фигурист погиб 19 июля в Алма-Ате. Согласно данным казахстанской полиции, он получил ножевое ранение во время потасовки с двумя людьми, которых застиг за кражей зеркал с его автомобиля. Спустя несколько часов 25-летний фигурист скончался в больнице.

В воскресенье перед началом показательных выступлений спортсменов президент Французской федерации ледовых видов спорта Дидье Гайаге объявил минуту молчания, после которой зрители в течение минуты отдали дань памяти Тену аплодисментами.

Завершающий этап серии Internationaux de France завершился в Гренобле в субботу.

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