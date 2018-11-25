Память Дениса Тена почтили на этапе Гран-при во Франции
ГРЕНОБЛЬ (Франция), 26 ноя — РИА Новости, Анатолий Самохвалов. Зрители, собравшиеся на показательные выступления по итогам этапа
ГРЕНОБЛЬ (Франция), 26 ноя — РИА Новости, Анатолий Самохвалов. Зрители, собравшиеся на показательные выступления по итогам этапа
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В воскресенье перед началом показательных выступлений спортсменов президент Французской федерации ледовых видов спорта Дидье Гайаге объявил минуту молчания, после которой зрители в течение минуты отдали дань памяти Тену аплодисментами.
Завершающий этап серии Internationaux de France завершился в Гренобле в субботу.