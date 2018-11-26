Плющенко поддержал Медведеву и вызвал гнев в сети
Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко в
Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко в
«Дорогая Женечка, все твои поклонники и друзья всегда тебя поддержат. Спортсмены — не роботы, они — люди. Ты 20 раз подряд одерживала победы, и вчера ничего страшного не произошло! Финал
В комментариях к посту пользователи стали критиковать Медведеву. «В случае с Евгенией все понятно: фигуристка, которая обиделась на серебро ОИ, вину решила переложить исключительно на тренера, назло ушла так сказать “по-английски”. Получилось больше назло себе. Откуда это каменное пустое лицо во время прокатов?» — написал один из юзеров.
«Закон бумеранга срабатывает… и это видно было вчера на выступлениях Медведевой… если она такая талантливая, почему же не стала лучше кататься с таким крутым тренером? Скоро все наши российские фигуристки обойдут Медведеву», — написал другой.
По словам третьего, Медведевой нельзя было уходить от Этери Тутберидзе: «Все успехи Медведевой были связаны только с ней! Надо ценить людей, которые так много дали тебе в жизни! И время поставило все на места!».
24 ноября Медведева впервые в карьере не попала в финал
После соревнований россиянка высказалась о негативе, исходящем от болельщиков. По словам Медведевой, она не понимает, за что ее называют предательницей и ненавидят в соцсетях.
В мае 2018-го Медведева покинула тренера Этери Тутберидзе и переехала в Канаду, где начала работу под руководством местного специалиста Брайана Орсера.