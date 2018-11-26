Медведева озвучила причины ухода от Тутберидзе

В ответ на вопрос, почему стиль работы в прежней команде больше не стал подходить, Медведева ответила: «Потому что выросла и… Как правильно выразиться… Мне хотелось больше проявлять себя. В творческом плане. Я безумно благодарна предыдущей команде за одиннадцать лет плодотворной работы. Это огромный срок. У меня сменилось несколько хореографов, я получила неоценимый опыт. Это люди, которые вывели меня на тот уровень, на котором я сейчас нахожусь. И я хочу поддерживать этот уровень, чтобы просто показать, что весь предыдущий труд был не зря».