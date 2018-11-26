Медведева озвучила причины ухода от Тутберидзе

В ответ на вопрос, почему стиль работы в прежней команде больше не стал подходить, Медведева ответила: «Потому что выросла и… Как правильно выразиться… Мне хотелось больше проявлять себя. В творческом плане. Я безумно благодарна предыдущей команде за одиннадцать лет плодотворной работы. Это огромный срок. У меня сменилось несколько хореографов, я получила неоценимый опыт. Это люди, которые вывели меня на тот уровень, на котором я сейчас нахожусь. И я хочу поддерживать этот уровень, чтобы просто показать, что весь предыдущий труд был не зря».
Она также персонально отметила тренеров, которым благодарна за многолетнюю работу. «Это Дудаков Сергей Викторович, Этери Георгиевна (Тутберидзе), Даня Глейхенгауз, Сережа Розанов, Людмила Борисовна Шалашова. Очень много людей со мной работали, и всем им я безумно благодарна», — отметила Медведева.
«И та работа, которую со мной проделали эти люди, она во мне осталась. Но теперь я должна показать новую работу. Совместить две школы — русскую и канадскую. Нужно совокупить их, чтобы получилось нечто… Что получится, я пока что не знаю. Пока не получается, но со временем цветок распустится», — добавила фигуристка.