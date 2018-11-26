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09:58 (мск), источник: Р-Спорт

Медведева озвучила причины ухода от Тутберидзе

ГРЕНОБЛЬ (Франция), 26 ноя — РИА Новости, Анатолий Самохвалов. Двукратная чемпионка мира, серебряный призер Олимпиады-2018 российская фигуристка Евгения Медведева в интервью РИА Новости объяснила, почему после Игр в Пхенчхане ушла из группы Этери Тутберидзе к канадскому специалисту Брайану Орсеру.

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Источник: РИА "Новости"

В ответ на вопрос, почему стиль работы в прежней команде больше не стал подходить, Медведева ответила: «Потому что выросла и… Как правильно выразиться… Мне хотелось больше проявлять себя. В творческом плане. Я безумно благодарна предыдущей команде за одиннадцать лет плодотворной работы. Это огромный срок. У меня сменилось несколько хореографов, я получила неоценимый опыт. Это люди, которые вывели меня на тот уровень, на котором я сейчас нахожусь. И я хочу поддерживать этот уровень, чтобы просто показать, что весь предыдущий труд был не зря».

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Она также персонально отметила тренеров, которым благодарна за многолетнюю работу. «Это Дудаков Сергей Викторович, Этери Георгиевна (Тутберидзе), Даня Глейхенгауз, Сережа Розанов, Людмила Борисовна Шалашова. Очень много людей со мной работали, и всем им я безумно благодарна», — отметила Медведева.

«И та работа, которую со мной проделали эти люди, она во мне осталась. Но теперь я должна показать новую работу. Совместить две школы — русскую и канадскую. Нужно совокупить их, чтобы получилось нечто… Что получится, я пока что не знаю. Пока не получается, но со временем цветок распустится», — добавила фигуристка.

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