Медведева заявила, что у нее не было никакого конфликта с Загитовой

Источник: Reuters

После Игр-2018 ставшая на них второй Медведева ушла из группы Этери Тутберидзе, где также тренируется Загитова, к канадскому специалисту Брайану Орсеру. Позднее Тутберидзе в интервью Первому каналу заявила, что Медведева просила ее подержать Загитову еще год в юниорах, так как в этом случае она выиграла бы Игры в Пхенчхане.

«Я, на самом деле, могу понять, наверное, почему это было сказано. Это было сказано от того, что сложилась неприятная ситуация. Но я абсолютно нормально отношусь к девочкам, которые приходят из юниоров, потому что я сама такая была, и в пятнадцать лет выиграла всё. Но я, во-первых, не хочу и не имею права что-либо говорить на эту тему, потому что, повторяю, я сама была такой же юниоркой. И задерживать кого-то в юниорах я не просила. Это как минимум глупо», — сказала Медведева.

«Но еще раз повторю, что я понимаю, почему это было сказано. Я абсолютно нормальный человек и негативно реагировать на это я не собираюсь, но в том репортаже Первого канала собственно было все сказано, что это действительно детская фраза. Глупая детская фраза — просить кого-то сразу же после выхода со льда… Я пыталась вспомнить, но не вспомнила», — добавила она.

Медведева также заявила: «Во-первых, я не понимаю, откуда люди взяли, что у нас (с Загитовой) был какой-то конфликт. У нас с Алиной не было никакого конфликта». «Точнее, я не буду говорить за Алину. Я буду говорить за себя. У меня с Алиной никакого конфликта не было. Никакой вражды не было», — подчеркнула спортсменка.