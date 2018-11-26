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10:02 (мск), источник: Р-Спорт

Медведева заявила, что у нее не было никакого конфликта с Загитовой

ГРЕНОБЛЬ (Франция), 26 ноя — РИА Новости, Анатолий Самохвалов. Двукратная чемпионка мира российская фигуристка Евгения Медведева в интервью РИА Новости заявила, что у нее не было никакого конфликта с чемпионкой Олимпийских игр 2018 года Алиной Загитовой.

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Источник: Reuters

После Игр-2018 ставшая на них второй Медведева ушла из группы Этери Тутберидзе, где также тренируется Загитова, к канадскому специалисту Брайану Орсеру. Позднее Тутберидзе в интервью Первому каналу заявила, что Медведева просила ее подержать Загитову еще год в юниорах, так как в этом случае она выиграла бы Игры в Пхенчхане.

«Я, на самом деле, могу понять, наверное, почему это было сказано. Это было сказано от того, что сложилась неприятная ситуация. Но я абсолютно нормально отношусь к девочкам, которые приходят из юниоров, потому что я сама такая была, и в пятнадцать лет выиграла всё. Но я, во-первых, не хочу и не имею права что-либо говорить на эту тему, потому что, повторяю, я сама была такой же юниоркой. И задерживать кого-то в юниорах я не просила. Это как минимум глупо», — сказала Медведева.

«Но еще раз повторю, что я понимаю, почему это было сказано. Я абсолютно нормальный человек и негативно реагировать на это я не собираюсь, но в том репортаже Первого канала собственно было все сказано, что это действительно детская фраза. Глупая детская фраза — просить кого-то сразу же после выхода со льда… Я пыталась вспомнить, но не вспомнила», — добавила она.

Медведева также заявила: «Во-первых, я не понимаю, откуда люди взяли, что у нас (с Загитовой) был какой-то конфликт. У нас с Алиной не было никакого конфликта». «Точнее, я не буду говорить за Алину. Я буду говорить за себя. У меня с Алиной никакого конфликта не было. Никакой вражды не было», — подчеркнула спортсменка.

«Я миллион раз говорила, что я видела, как человек пашет. Она работала просто на износ. Я никогда не видела, чтобы на моих глазах кто-то работал так, как Алина. Это было сложное время, в которое было очень много работы, очень много сил, нервов и здоровья потрачено у нас обеих. И у нее, и у меня. Я ее глубоко уважаю как спортсменку, потому что после такого трудного олимпийского сезона она продолжает держать свой статус, и это очень дорогого стоит», — пояснила двукратная чемпионка мира.

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