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11:15 (мск), источник: Р-Спорт

Медведева о своем «злом взгляде»: На эту тему с Орсером мы уже поговорили

ГРЕНОБЛЬ (Франция), 26 ноя — РИА Новости, Анатолий Самохвалов. Двукратная чемпионка мира российская фигуристка Евгения Медведева считает, что для нее настало время экспериментировать как с техникой, образами, телом, так и с настроем перед стартом, и на эту тему уже произошел разговор с тренером Брайаном Орсером. Об этом спортсменка заявила в интервью РИА Новости.

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Источник: РИА "Новости"

Перед началом заключительного этапа Гран-при в Гренобле на сайте rsport.ria.ru был опубликован материал «Злой взгляд Медведевой. Зачем ей эта старая привычка?», в котором утверждалось, что у спортсменки «Катание другое (или как бы другое), образ, прическа, только взгляд тот же — хищный ли он, сосредоточенный или просто злой», после чего Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила о травле Медведевой через СМИ и социальные сети.

«Я не такой человек, который перед соревнованиями улыбается. Но на эту тему мы с Брайаном уже поговорили. Возможно, настало время экспериментов — с техникой, образами, телом. Настало время экспериментировать и с настроем перед стартом. Это тоже займет время, но я буду пробуждать в себе новые эмоции», — сказала Медведева корреспонденту агентства.

«Вероятно, мне и вправду надо где-то улыбнуться. Может, меня в какие-то моменты нужно подколоть, пошутить со мной, чтобы поднять мне настроение и боевой дух. Я слишком закапываюсь в себе до такой степени, что превращаюсь в комок нервов. А соревнования должны быть не то, что в удовольствие, но проходить они должны ровно и четко», — добавила она.

Спортсменка признала, что была очень сильно зажата. «Но это тот урок, который мы вынесли из этого старта (Гран-при в Гренобле) вместе с Брайаном и Трэйси (Уилсон). Надо попытаться поменять настрой», — пояснила Медведева.

При этом, отвечая на вопрос, надо ли отказываться от «этого красивого, но злого взгляда», фигуристка заявила: «Нет. Думаю, мы еще пообщаемся с тренерами на эту тему, составим наш дальнейший план соревнований и тренировок. Сейчас все четко я не могу и не хочу рассказывать».

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