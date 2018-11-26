Мишин: Мы существенно усложнили произвольную программу Туктамышевой

«Будем готовиться точно так же, как к другим стартам — ничего особенного. Если я начну готовить (Туктамышеву и Самодурову) как-то по-особенному, то допущу ошибку. Просто идет уточнение деталей, поиски наиболее выигрышных ракурсов. Делаем добавления, не носящие принципиального характера. Мы существенно усложнили произвольную программу Лизы. Зрители это увидят. Это рискованно перед важными стартами, но мы внесли эти изменения», — сказал Мишин по телефону.