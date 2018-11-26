Мишин: Мы существенно усложнили произвольную программу Туктамышевой

Россию на Финале Гран-при в Ванкувере представят Алина Загитова, Елизавета Туктамышева и Софья Самодурова. Также в Финал серии пробились японки Рика Кихира, Сатоко Мияхара и Каори Сакамото.
«Будем готовиться точно так же, как к другим стартам — ничего особенного. Если я начну готовить (Туктамышеву и Самодурову) как-то по-особенному, то допущу ошибку. Просто идет уточнение деталей, поиски наиболее выигрышных ракурсов. Делаем добавления, не носящие принципиального характера. Мы существенно усложнили произвольную программу Лизы. Зрители это увидят. Это рискованно перед важными стартами, но мы внесли эти изменения», — сказал Мишин по телефону.
«Согласен с тем, что психологически Самодуровой на Финале Гран-при будет легче, чем Туктамышевой. От соревнований в Ванкувере мы ожидаем интересной, захватывающей борьбы», — отметил тренер.