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14:19 (мск), источник: Р-Спорт

Мишин призвал обсуждать успехи Медведевой на катке, а не слухи вокруг нее

С. -ПЕТЕРБУРГ, 25 ноя — РИА Новости, Сергей Яременко. Заслуженный тренер России по фигурному катанию Алексей Мишин призвал всех сконцентрироваться на том, что происходит с двукратной чемпионкой мира Евгенией Медведевой на катке, а не обсуждать слухи вокруг нее.

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Источник: РИА "Новости"

После Олимпиады-2018 ставшая на ней второй Медведева ушла из группы Этери Тутберидзе, где также тренируется чемпионка Игр Алина Загитова, к канадскому специалисту Брайану Орсеру. В субботу Медведева заняла четвертое место на заключительном этапе Гран-при и не смогла отобраться в финал соревнований, где помимо Загитовой выступят также Елизавета Туктамышева и Софья Самодурова.

«Вопрос перехода от одного тренера к другому в какой-то степени напоминает развод. Я часто попадаю на телевизионные программы, где муссируется кто кому и где изменял, чей ребенок, чей генетический код. Не стоит уподобляться такому. Все эти процессы личные и интимные. Я бы не хотел, чтобы пересуды вокруг Медведевой приобретали не очень благообразный оттенок. Давайте сконцентрируемся на том, что происходит на катке, а не на том, что происходит вокруг него», — сказал Мишин в телефонном разговоре с корреспондентом РИА Новости.

«Попросил бы об этом и корреспондентов, и блогеров, и людей, которые живут в интернете. Давайте сосредоточимся на спортивной составляющей и оставим в покое генетические коды, измены и прочее. Это не спорт, а какое-то закулисье, иногда не очень хорошо окрашенное», — добавил он.

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