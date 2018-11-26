Мишин призвал обсуждать успехи Медведевой на катке, а не слухи вокруг нее

Источник: РИА "Новости"

После Олимпиады-2018 ставшая на ней второй Медведева ушла из группы Этери Тутберидзе, где также тренируется чемпионка Игр Алина Загитова, к канадскому специалисту Брайану Орсеру. В субботу Медведева заняла четвертое место на заключительном этапе Гран-при и не смогла отобраться в финал соревнований, где помимо Загитовой выступят также Елизавета Туктамышева и Софья Самодурова.

«Вопрос перехода от одного тренера к другому в какой-то степени напоминает развод. Я часто попадаю на телевизионные программы, где муссируется кто кому и где изменял, чей ребенок, чей генетический код. Не стоит уподобляться такому. Все эти процессы личные и интимные. Я бы не хотел, чтобы пересуды вокруг Медведевой приобретали не очень благообразный оттенок. Давайте сконцентрируемся на том, что происходит на катке, а не на том, что происходит вокруг него», — сказал Мишин в телефонном разговоре с корреспондентом РИА Новости.