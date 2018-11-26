«Соцсети за меня ведут агенты»: как Медведева теряет фанатов
Российская фигуристка Евгения Медведева после этапа
Российская фигуристка Евгения Медведева после этапа
Российская фигуристка Евгения Медведева не смогла пробиться в финал
После неудачного выступления в произвольной программе спортсменка дала несколько интервью, где ответила на вопросы об уходе от российского тренера Этери Тутберидзе, а также рассказала о ненависти со стороны болельщиков.
«Мне нужно научиться жить с тем давлением, которое на меня сейчас оказывается. Я была готова к осуждениям, к обсуждениям, к ожиданиям, к тому, что люди будут стоять и
«Но, честно говоря, я не ожидала, что все будет в таком количестве. Но такого количества негатива и, самое интересное, такого количества ненависти я не ожидала. Мне нужно научиться с этим жить. Мне уже становится легче, мне помогают мои родные и близкие друзья, но невозможно отгородиться куполом от всего. Но нужно просто привыкнуть. Нужно научиться не обращать на это внимание. Нужно время», — цитирует Медведеву «РИА Новости».
Кроме того, Евгения призналась, что негативные комментарии вынудили ее оставить социальные сети, а ее аккаунтами занимаются другие люди.
Совет «Женя, не читай это», уже не работает. Меня давно уже нет в соцсетях. За меня страничку в инстаграме ведут другие люди.
«Совет “Женя, не читай это”, уже не работает. Меня давно уже нет в соцсетях. За меня страничку в инстаграме ведут другие люди. Агенты. Поэтому я отреклась от соцсетей, меня там почти нет. Мне жаль, что я не могу прочитать о всей поддержке моих фанатов, но от соцсетей я отказалась. Я сама так решила. Просто в один прекрасный день я поняла, что так жить невозможно. Я, конечно, понимаю, что очень многие этого добиваются. Того, чтобы мне стало невозможно жить», — говорит двукратная чемпионка мира.
Вероятно, подобное заявление негативно скажется на репутации Медведевой.
Вместе с этим Медведева ответила на вопросы об уходе от российского тренера Этери Тутберидзе. Спортсменка рассказала, что они благодарна тем людям, которые работали с ней на протяжении 11 лет, однако теперь ее задача — «совместить русскую и канадскую школы фигурного катания».
Также спортсменка ответила на вопрос, почему она не пришла к Тутберидзе попрощаться с цветами.
«Знаете, мне, на самом деле, надоело уклоняться от этого вопроса. Я прекрасно понимаю, что все это будут обсуждать. Я скажу вам единственную фразу: никто не знает, в чем причина, никто не знает, почему я так сделала. Причина есть, и никто никогда ее не узнает. Тем более от меня. Я никогда о ней не скажу. Считаю, что это личное дело. Поэтому, пожалуйста, не стоит пытаться из меня
«Есть вещи, о которых не говорится на публику, и эти вещи очень многое решают. Пожалуйста, уймитесь с этой темой. Но я знаю, что это бесполезно. Хотя полгода — это достаточно большой срок, чтобы перестать об этом думать», — рассказала спортсменка.
После ухода Медведевой
Задерживать
кого-тов юниорах я не просила. Это как минимум глупо.
«Я, на самом деле, могу понять, наверное, почему это было сказано. Это было сказано от того, что сложилась неприятная ситуация. Но я абсолютно нормально отношусь к девочкам, которые приходят из юниоров, потому что я сама такая была, и в пятнадцать лет выиграла все. Но я,
В финале
Для Евгении следующим стартом станет чемпионат России, где будут определены спортсмены, которые представят сборную России на чемпионате Европы. Национальное первенство пройдет в Саранске с 19 по 23 декабря.
Олеся Константинова