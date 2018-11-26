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18:17 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Дно пробито. Теперь надо отталкиваться»: Ягудин — о выступлении Медведевой на этапе «Гран-при»

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин заявил, что российская фигуристка Евгения Медведева испытывает проблемы с психологией. 19-летняя спортсменка не смогла пробиться в финал «Гран-при», допустив два падения в произвольной программе на этапе этого турнира во Франции.

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Источник: РИА "Новости"
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— Современное фигурное катание — это в первую очередь прыжки, — сказал Ягудин в интервью Life.ru. — И что я вижу: Медведева на тренировках и во время соревнований — это два разных человека. Абсолютная легкость во всех элементах перед выступлением и тяжесть во время проката. У меня только одно объяснение — психология, боязнь проиграть, колоссальное желание как можно быстрее доказать миру, что она не ошиблась с переходом. Это разрушает Женю.

Глобально у Медведевой времени уже нет. Ей надо на каждом старте показывать, что она двукратная чемпионка мира. В той ситуации, которая сейчас сложилась в женском одиночном катании, она действительно может и не попасть в сборную. Может быть, нынешняя ситуация позволит Медведевой сейчас прийти в себя, отдохнуть. Дно уже пробито, теперь надо отталкиваться и только наверх.

Напомним, весной 2018 года Медведева ушла от Этери Тутберидзе к канадскому специалисту Брайану Орсеру.

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