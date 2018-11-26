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18:58 (мск), источник: Р-Спорт

Туктамышева подразнила фанатов откровенным фото

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Российская фигуристка Елизавета Туктамышева, которая активно ведет страницы в социальных сетях, вновь порадовала подписчиков своим чувством юмора и откровенным образом.

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На своей странице в Twitter фигуристка в шутливой форме выразила оптимизм перед предстоящим Финалом Гран-при.

«Почему я люблю Финал Гран-при? Посмотрите на мои результаты на чемпионате России в последние три года: седьмое место, восьмое место, восьмое место. А в этом году в Финале я буду минимум шестой!» — написала Туктамышева.

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На днях фигуристка уже шутила на тему предстоящего Финала Гран-при, который пройдет в Канаде.

«Единственный мой шанс получить золото в Ванкувере — ограбить там ювелирный магазин», — написала Туктамышева в Twitter.

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На шутку россиянки отреагировала швейцарская фигуристка Алексия Паганини, которая согласилась помочь Туктамышевой в «ограблении».

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