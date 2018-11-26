Туктамышева подразнила фанатов откровенным фото
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Российская фигуристка Елизавета Туктамышева, которая активно ведет страницы в социальных сетях, вновь порадовала подписчиков своим чувством юмора и откровенным образом.
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Российская фигуристка Елизавета Туктамышева, которая активно ведет страницы в социальных сетях, вновь порадовала подписчиков своим чувством юмора и откровенным образом.
На своей странице в Twitter фигуристка в шутливой форме выразила оптимизм перед предстоящим Финалом
«Почему я люблю Финал
На днях фигуристка уже шутила на тему предстоящего Финала
«Единственный мой шанс получить золото в Ванкувере — ограбить там ювелирный магазин», — написала Туктамышева в Twitter.
На шутку россиянки отреагировала швейцарская фигуристка Алексия Паганини, которая согласилась помочь Туктамышевой в «ограблении».