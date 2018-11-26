Туктамышева подразнила фанатов откровенным фото

На своей странице в Twitter фигуристка в шутливой форме выразила оптимизм перед предстоящим Финалом Гран-при.

«Почему я люблю Финал Гран-при? Посмотрите на мои результаты на чемпионате России в последние три года: седьмое место, восьмое место, восьмое место. А в этом году в Финале я буду минимум шестой!» — написала Туктамышева.

На днях фигуристка уже шутила на тему предстоящего Финала Гран-при, который пройдет в Канаде.

«Единственный мой шанс получить золото в Ванкувере — ограбить там ювелирный магазин», — написала Туктамышева в Twitter.