«Талант вечен, но время жестоко»: что говорят о Медведевой не в России

Дорогая Женечка @jmedvedevaj ,все твои поклонники и друзья всегда тебя поддержат,спортсмены -не роботы,они -люди.Ты 20 раз подряд одерживала победы и вчера ничего страшного не произошло!Финал Гран-при -это не Чемпионат Мира и не Олимпийские игры!У тебя ещё много впереди стартов,где я уверен,что ты покажешь свой характер и ещё раскроешь свой талант! Есть такие люди,что«Сегодня -поддержат,завтра спортсмен споткнулся ,ошибся -его сразу уничтожают!»Все это я проходил и не раз! Вставал и снова шел в бой!С новыми силами и новой мотивацией!Ты точно не из робкого десятка!Сильная девочка!Только вперёд!Мы в тебя верим и всегда рядом !?? Dear Zhenya, your admirers and friends will always support you! Sportsmen are not robots, they are human beings. You have been a winner for 20 times in a row and nothing terrible happened yesterday! The Grand Prix Final is not the World Championship and not Olympic Games! You have a lot of starts ahead of you where, I am sure, you will show your spirit and express your talent! There are people that can support you today, but when the sportsman stumbles or makes a mistake, they destroy you! I’ve been through this and many times! I rose to my feet and was ready for a new battle! With new strength and new motivation! You’re definitely no coward! You’re a strong girl! Onwards and upwards! We believe in you and we are always by your side!