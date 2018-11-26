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20:32 (мск), источник: Чемпионат.com

«Талант вечен, но время жестоко»: что говорят о Медведевой не в России

Там уверены, что она всё ещё королева. Но её главный враг неумолим.

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Источник: РИА "Новости"

Этап Гран-при по фигурному катанию в Гренобле обернулся для двукратной чемпионки мира, обладательницы серебряной награды Олимпиады-2018 Евгении Медведевой поражением.

Непобедимая прежде Медведева в 2018-м году волей-неволей учится проигрывать. Сначала было поражение на Олимпиаде от соотечественницы Загитовой. Потом, уже осенью, первое поражение от иностранки — на «Осенней классике» американка Теннелл оказалась лучше. Теперь россиянка впервые за долгое-долгое время осталась вообще без награды — стала четвёртой.

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Разумеется, такое положение дел не может не вызывать опасений, учитывая, что падают не только результаты, но и качество прокатов. Ещё год назад Женя могла сделать каскад «три-три-три» просто так, не для оценки, а чтобы показать всем: смотрите, как умею. Сейчас не может.

После выступления в Гренобле поклонники фигурного катания, похоже, поделились на два лагеря. Одни уверены, что Загитовой надо отталкиваться от собственных неудач и двигаться только вверх, а другие считают, что последние поражения — это начало конца яркой карьеры фигуристки.

Первых, похоже, всё-таки больше. Или нет?

«Евгения всё ещё королева!»

Не так уж много российский спортсменов своими выступлениями могут вызвать определённый резонанс не только в России, но и во всём мире. Медведева — одна из них.

Нет, неудача Жени не породила на западе шквал комментариев и записей в блогах, однако определённая реакция всё же появилась. Большая часть обычных болельщиков поддерживала Медведеву и желала ей удачи на следующих стартах. Присоединилась к словам поддержки и обладательница бронзовой награды Олимпиады в Сочи, а также вице-чемпионка мира-2016 американка Эшли Вагнер: «Евгения всё ещё королева». Вагнер предположила, что Медведева сможет освоиться в новой для себя обстановке и покажет то, что она умеет.

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«Турнир жизни и смерти»

Обозреватель итальянского издания OA Sport Фабрицио Теста в своей статье под заголовком «Временный кризис Медведевой. Талант вечен, но время жестоко» подробно разобрался, в чём же проблема российской фигуристки. По мнению Фабрицио, есть три фактора: физиологический, психологически и смена персонала и окружения. Каждый из них в определённой мере оказывает влияние на прокаты Евгении, а их совокупность не позволяет ей вернуться на прежний уровень.

Готова ли Медведева вернуться? Теста в этом не сомневается. Но напоминает, что главный враг россиянки сегодня — это время, и оно неумолимо.

Меньше чем через месяц в России пройдёт национальный чемпионат, который станет для Жени турниром жизни и смерти. Время сейчас является для неё самым серьёзным соперником.

Впрочем, вывод в данном случае однозначно позитивный: «Никто и никогда не сможет убрать Медведеву из зала славы фигурного катания. Но, уверен, что Женя ещё сможет удивить всех. Она снова начнёт летать и завоёвывать сердца поклонников фигурного катания».

«У Медведевой были и лучшие деньки»

Именно с этой фразы начинается обзор последних злоключений двукратной чемпионки мира на портале Olympic Channel. Рассказ о Медведевой начинается с фактов: она была непобедима на протяжении двух лет, но теперь не попала в медали и финал Гран-при. Всё, это конец?

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Нет, не конец. По крайней мере, так считает Джейсон Браун — спарринг партнёр Медведевой по тренировкам у Брайана Орсера в Канаде. «Мы оба боремся, стараемся найти наш путь и понять, как сделать всё новое нормой», — намекает Браун на смену Медведевой всей обстановки. Также американец добавляет, что россиянка находится в середине масштабного процесса перемен.

Кстати, в тексте вскользь упоминается и тема внешнего давления, травли, из-за которой Медведева ушла из соцсетей. Правда, этому не придаётся большого значения.

Однако автор текста на Olympic Channel в отличие от Брауна и Тесты не так оптимистичен. Он анализирует уровень конкуренции на предстоящем чемпионате России и полагает, что для Медведевой национальный турнир будет «сродни горе, на которую не так просто взобраться».

«Спортсмены — не роботы»

В российском мире фигурного катания. Евгению, конечно, поддерживают. Особенно рьяно и ярко фигуристку защищает тренер Татьяна Тарасова. «У нас никто ничего не помнит. Мы непомнящая нация. Обливать её без конца и без конца учить её, что ей надо делать в жизни… Такую девочку, которая прославляет свою страну!» — возмущалась Татьяна Анатольевна.

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин отметил, что Медведева пробила дно, но предположил, что у неё есть только один путь — вверх.

В той ситуации, которая сейчас сложилась в женском одиночном катании, она действительно может и не попасть в сборную. Может быть, нынешняя ситуация позволит Медведевой сейчас прийти в себя, отдохнуть. Дно уже пробито, теперь надо отталкиваться, и только наверх.

Поддержал Медведеву и Евгений Плющенко, которому также приходилось проходить и через неудачные периоды в спортивной карьере и через волны критики болельщиков.

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Со словами поддержки выступили олимпийская чемпионка Екатерина Боброва, олимпийский чемпион и тренер Алексей Урманов, серебряный призёр Игр Илья Авербух. Все верят, что Медведева может вернуться на тот уровень, который она показывала до переезда в Канаду.

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