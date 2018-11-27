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10:34 (мск), источник: Газета.Ру

Страхи и падения: что не так с Медведевой

Двукратная чемпионка мира и серебряный призер Олимпиады в Пхенчхане по фигурному катанию Евгения Медведева не попала даже в финал Гран-при и не выиграла до сих пор ни одного старта в текущем сезоне. «Газета.Ru» разбирается, над чем нужно работать спортсменке у Брайана Орсера, чтобы исправить ситуацию к чемпионату России.

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Источник: РИА "Новости"

Хронология падения

2018 год получился для Евгении Медведевой совсем не таким, каким она его наверняка предполагала, загадывая желания на Новый год. Из безоговорочной доминирующей в женском одиночном катании фигуристки она превратилась в спортсменку, не попавшую в финал Гран-при, причем не попавшую абсолютно закономерно.

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Сначала был стрессовый перелом ноги, из-за которого двукратная чемпионка мира пропустила предыдущий финал Гран-при. Затем, после восстановления (возможно, не полного), было первое за два года поражение — на чемпионате Европы от Алины Загитовой.

Дальше, в Пхенчхане, выстрелившая 15-летняя звездочка из группы на тот момент наставницы Медведевой Этери Тутберидзе обыграла (совсем чуть-чуть) Евгению на Олимпийских играх, лишив золота, о котором та так мечтала и которое еще недавно всему миру фигурного катания казалось таким же очевидным и ожидаемым, как победа японца Юдзюру Ханю у мужчин.

Весной Медведева продолжила лечиться от болячек (к ноге добавилась спина), пропустив чемпионат мира, а также со скандалом ушла от Тутберидзе к не менее великому наставнику Брайану Орсеру, переехав в Канаду.

Однако в новом сезоне сотрудничество с тренером Ханю пока не дало желаемых результатов — Евгения впервые уступила иностранной спортсменке на челлендже Autumn Classic, где победу завоевала американка Брэди Теннелл, а затем были только третье и четвертое места на этапах Гран-при, что, конечно же, не оставило никаких шансов на финал в Ванкувере.

Сейчас Медведева оказалась в непривычной ситуации, когда она значительно уступает конкурентками по технике, допуская к тому же множество ошибок. Все это, безусловно, надо исправлять, иначе возвращения на фигурный олимп, где ей два года не было равных, не случится.

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Проблемы психологии

Одной из главных проблем нынешней Медведевой является психология — то, чем она славилась как раз более-менее всегда. До злополучной травмы, совпавшей с появлением во взрослом катании юной и дерзкой Загитовой, Евгения выступала, словно робот (в хорошем смысле), штампуя прыжки и не допуская срывов.

Сейчас же на трех турнирах, в которых она приняла участие осенью 2018 года, у нее восемь ошибок в прыжковых элементах — катастрофа для мастера такого уровня и с учетом конкуренции в нынешнем женском катании.

«Перчаток мне не хватало очень и боксерской груши тоже. Я была очень сильно зажата. Но это тот урок, который мы вынесли из этого старта вместе с Брайаном и Трейси Уилсон. Надо попытаться поменять настрой. Поэтому будем работать над внутренним personality», — рассказала Медведева о своем выступлении на Гран-при в Гренобле «РИА Новости».

Она действительно растеряла ту знаменитую внутреннюю уверенность в себе и своем прокате. Часть ее ошибок являются техническими, но и очевидные, завязанные именно на психологии, тоже есть: например, сорванный аксель в начале произвольной во Франции.

Вернуть своей подопечной былое спокойствие — чуть ли не первостепенная задача для Орсера, хотя работы хватает и в других аспектах.

Но если Женя не станет снова той железной леди, которая не боялась ничего и никого, которой ни один внешний фактор не мог нанести урона, влияющего на выступление, а так и будет копаться в своей голове прямо во время прокатов, чистота в ее катание так и не вернется.

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Дорожки и вращения

Переходя к Орсеру, Медведева бросила вызов почти всему миру, но в первую очередь — самой себе. Она хотела нового подхода к работе и хотела изменить свое катание.

Да, многое уже действительно поменялось, и эксперты отмечают, что скольжение россиянки улучшилось, а ее движения стали более женственными. Это здорово.

Вот только трансформация дается Евгении очень тяжело, и она на этом пути потеряла уровни в дорожках шагов и вращениях.

За две короткие и две произвольные программы в Гран-при она в четырех случаях только раз получила четвертый уровень на дорожке, трижды опускаясь до третьего.

Постоянно теряет она уровни и на вращениях. Так, например, на последнем произвольном прокате в Гренобле лишь одно было засчитано четвертым уровнем.

Вернуть максимальный уровень сложности в этих элементах необходимо, иначе конкуренция с Алиной Загитовой, Елизаветой Туктамышевой и японками будет просто невозможна, а ведь на подходе еще и суперюниорки Тутберидзе — Александра Трусова, Анна Щербакова и Алена Косторная.

Ничего невозможного здесь, конечно же, нет, но время работает против Медведевой. Чем дольше Женя катается неудачно, тем быстрее теряет авторитет у судей, а вернуть его потом будет очень сложно (спросите у Туктамышевой).

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Тяжелые прыжки

Все эксперты в один голос отмечают, что у россиянки потяжелели прыжки. Возрастные изменения и (даже больше) изменения в тренировочном процессе повлияли на исполнение, что было неизбежно. Но кто мог подумать, что проблемы начнутся даже на тройном флипе, который Женя раньше щелкала, как орешки?

Пресловутый неудачный еще по временам в группе Тутберидзе лутц вроде бы стал лучше, но не существенно — по-прежнему арбитры фиксируют неясное ребро.

Но главная прыжковая беда все же в стабильности. Сейчас просто непонятно, приземлит ли удачно Медведева любой прыжок, на который заходит. Скорее всего, это отправляет нас обратно к пункту про психологию, но и над техникой работу провести все равно придется.

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Что дальше

В мире фигурного катания сейчас в отношении перспектив Медведевой царит атмосфера местами скрытого, местами явного скепсиса, которую только усиливают результаты Евгении в нынешнем сезоне.

Однако не стоит все же раньше времени хоронить великолепную спортсменку. Она сделала очень серьезный шаг в своей карьере, прекрасно понимая, что будет трудно (может быть, не до конца осознавая — насколько).

Все знают, что за полгода очень сложно изменить все и сделать это идеально. С одной стороны, мир фигурного катания не стоит на месте, юные спортсменки поджимают более опытных (хоть и, по сути, таких же юных), а 19-летняя Медведева кажется чуть ли не ветераном. Но она остается в соревновательном ритме, что очень важно, пусть опыт турниров под руководством Орсера пока и складывается неудачно.

Главной задачей Евгении является продолжение спокойной работы над прогрессом. Даже если она так и провалит постолимпийский сезон, это будет не страшно.

Сама Женя хочет стать олимпийской чемпионкой, и на набор формы в олимпийском цикле у нее еще достаточно времени. А все остальное она уже и так выигрывала.

Даже в современном, стремительно низвергающем вчерашних прим женском фигурном катании, можно вернуться. Спросите у той же Туктамышевой.

Александр Седов

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