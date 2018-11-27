Страхи и падения: что не так с Медведевой

Источник: РИА "Новости"

Хронология падения

2018 год получился для Евгении Медведевой совсем не таким, каким она его наверняка предполагала, загадывая желания на Новый год. Из безоговорочной доминирующей в женском одиночном катании фигуристки она превратилась в спортсменку, не попавшую в финал Гран-при, причем не попавшую абсолютно закономерно.

Сначала был стрессовый перелом ноги, из-за которого двукратная чемпионка мира пропустила предыдущий финал Гран-при. Затем, после восстановления (возможно, не полного), было первое за два года поражение — на чемпионате Европы от Алины Загитовой.

Дальше, в Пхенчхане, выстрелившая 15-летняя звездочка из группы на тот момент наставницы Медведевой Этери Тутберидзе обыграла (совсем чуть-чуть) Евгению на Олимпийских играх, лишив золота, о котором та так мечтала и которое еще недавно всему миру фигурного катания казалось таким же очевидным и ожидаемым, как победа японца Юдзюру Ханю у мужчин.

Весной Медведева продолжила лечиться от болячек (к ноге добавилась спина), пропустив чемпионат мира, а также со скандалом ушла от Тутберидзе к не менее великому наставнику Брайану Орсеру, переехав в Канаду.

Однако в новом сезоне сотрудничество с тренером Ханю пока не дало желаемых результатов — Евгения впервые уступила иностранной спортсменке на челлендже Autumn Classic, где победу завоевала американка Брэди Теннелл, а затем были только третье и четвертое места на этапах Гран-при, что, конечно же, не оставило никаких шансов на финал в Ванкувере.

Сейчас Медведева оказалась в непривычной ситуации, когда она значительно уступает конкурентками по технике, допуская к тому же множество ошибок. Все это, безусловно, надо исправлять, иначе возвращения на фигурный олимп, где ей два года не было равных, не случится.

Проблемы психологии

Одной из главных проблем нынешней Медведевой является психология — то, чем она славилась как раз более-менее всегда. До злополучной травмы, совпавшей с появлением во взрослом катании юной и дерзкой Загитовой, Евгения выступала, словно робот (в хорошем смысле), штампуя прыжки и не допуская срывов.

Сейчас же на трех турнирах, в которых она приняла участие осенью 2018 года, у нее восемь ошибок в прыжковых элементах — катастрофа для мастера такого уровня и с учетом конкуренции в нынешнем женском катании.

«Перчаток мне не хватало очень и боксерской груши тоже. Я была очень сильно зажата. Но это тот урок, который мы вынесли из этого старта вместе с Брайаном и Трейси Уилсон. Надо попытаться поменять настрой. Поэтому будем работать над внутренним personality», — рассказала Медведева о своем выступлении на Гран-при в Гренобле «РИА Новости».

Она действительно растеряла ту знаменитую внутреннюю уверенность в себе и своем прокате. Часть ее ошибок являются техническими, но и очевидные, завязанные именно на психологии, тоже есть: например, сорванный аксель в начале произвольной во Франции.

Вернуть своей подопечной былое спокойствие — чуть ли не первостепенная задача для Орсера, хотя работы хватает и в других аспектах.

Но если Женя не станет снова той железной леди, которая не боялась ничего и никого, которой ни один внешний фактор не мог нанести урона, влияющего на выступление, а так и будет копаться в своей голове прямо во время прокатов, чистота в ее катание так и не вернется.

Дорожки и вращения

Переходя к Орсеру, Медведева бросила вызов почти всему миру, но в первую очередь — самой себе. Она хотела нового подхода к работе и хотела изменить свое катание.

Да, многое уже действительно поменялось, и эксперты отмечают, что скольжение россиянки улучшилось, а ее движения стали более женственными. Это здорово.

Вот только трансформация дается Евгении очень тяжело, и она на этом пути потеряла уровни в дорожках шагов и вращениях.

За две короткие и две произвольные программы в Гран-при она в четырех случаях только раз получила четвертый уровень на дорожке, трижды опускаясь до третьего.

Постоянно теряет она уровни и на вращениях. Так, например, на последнем произвольном прокате в Гренобле лишь одно было засчитано четвертым уровнем.

Вернуть максимальный уровень сложности в этих элементах необходимо, иначе конкуренция с Алиной Загитовой, Елизаветой Туктамышевой и японками будет просто невозможна, а ведь на подходе еще и суперюниорки Тутберидзе — Александра Трусова, Анна Щербакова и Алена Косторная.

Ничего невозможного здесь, конечно же, нет, но время работает против Медведевой. Чем дольше Женя катается неудачно, тем быстрее теряет авторитет у судей, а вернуть его потом будет очень сложно (спросите у Туктамышевой).

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Тяжелые прыжки

Все эксперты в один голос отмечают, что у россиянки потяжелели прыжки. Возрастные изменения и (даже больше) изменения в тренировочном процессе повлияли на исполнение, что было неизбежно. Но кто мог подумать, что проблемы начнутся даже на тройном флипе, который Женя раньше щелкала, как орешки?

Пресловутый неудачный еще по временам в группе Тутберидзе лутц вроде бы стал лучше, но не существенно — по-прежнему арбитры фиксируют неясное ребро.

Но главная прыжковая беда все же в стабильности. Сейчас просто непонятно, приземлит ли удачно Медведева любой прыжок, на который заходит. Скорее всего, это отправляет нас обратно к пункту про психологию, но и над техникой работу провести все равно придется.

Что дальше

В мире фигурного катания сейчас в отношении перспектив Медведевой царит атмосфера местами скрытого, местами явного скепсиса, которую только усиливают результаты Евгении в нынешнем сезоне.

Однако не стоит все же раньше времени хоронить великолепную спортсменку. Она сделала очень серьезный шаг в своей карьере, прекрасно понимая, что будет трудно (может быть, не до конца осознавая — насколько).

Все знают, что за полгода очень сложно изменить все и сделать это идеально. С одной стороны, мир фигурного катания не стоит на месте, юные спортсменки поджимают более опытных (хоть и, по сути, таких же юных), а 19-летняя Медведева кажется чуть ли не ветераном. Но она остается в соревновательном ритме, что очень важно, пусть опыт турниров под руководством Орсера пока и складывается неудачно.

Главной задачей Евгении является продолжение спокойной работы над прогрессом. Даже если она так и провалит постолимпийский сезон, это будет не страшно.

Сама Женя хочет стать олимпийской чемпионкой, и на набор формы в олимпийском цикле у нее еще достаточно времени. А все остальное она уже и так выигрывала.

Даже в современном, стремительно низвергающем вчерашних прим женском фигурном катании, можно вернуться. Спросите у той же Туктамышевой.