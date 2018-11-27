Страхи и падения: что не так с Медведевой
Двукратная чемпионка мира и серебряный призер Олимпиады в Пхенчхане по фигурному катанию Евгения Медведева не попала даже в финал
Двукратная чемпионка мира и серебряный призер Олимпиады в Пхенчхане по фигурному катанию Евгения Медведева не попала даже в финал
2018 год получился для Евгении Медведевой совсем не таким, каким она его наверняка предполагала, загадывая желания на Новый год. Из безоговорочной доминирующей в женском одиночном катании фигуристки она превратилась в спортсменку, не попавшую в финал
Сначала был стрессовый перелом ноги,
Дальше, в Пхенчхане, выстрелившая 15-летняя звездочка из группы на тот момент наставницы Медведевой Этери Тутберидзе обыграла (совсем чуть-чуть) Евгению на Олимпийских играх, лишив золота, о котором та так мечтала и которое еще недавно всему миру фигурного катания казалось таким же очевидным и ожидаемым, как победа японца Юдзюру Ханю у мужчин.
Весной Медведева продолжила лечиться от болячек (к ноге добавилась спина), пропустив чемпионат мира, а также со скандалом ушла от Тутберидзе к не менее великому наставнику Брайану Орсеру, переехав в Канаду.
Сейчас Медведева оказалась в непривычной ситуации, когда она значительно уступает конкурентками по технике, допуская к тому же множество ошибок. Все это, безусловно, надо исправлять, иначе возвращения на фигурный олимп, где ей два года не было равных, не случится.
Одной из главных проблем нынешней Медведевой является психология — то, чем она славилась как раз
Сейчас же на трех турнирах, в которых она приняла участие осенью 2018 года, у нее восемь ошибок в прыжковых элементах — катастрофа для мастера такого уровня и с учетом конкуренции в нынешнем женском катании.
«Перчаток мне не хватало очень и боксерской груши тоже. Я была очень сильно зажата. Но это тот урок, который мы вынесли из этого старта вместе с Брайаном и Трейси Уилсон. Надо попытаться поменять настрой. Поэтому будем работать над внутренним personality», — рассказала Медведева о своем выступлении на
Она действительно растеряла ту знаменитую внутреннюю уверенность в себе и своем прокате. Часть ее ошибок являются техническими, но и очевидные, завязанные именно на психологии, тоже есть: например, сорванный аксель в начале произвольной во Франции.
Но если Женя не станет снова той железной леди, которая не боялась ничего и никого, которой ни один внешний фактор не мог нанести урона, влияющего на выступление, а так и будет копаться в своей голове прямо во время прокатов, чистота в ее катание так и не вернется.
Переходя к Орсеру, Медведева бросила вызов почти всему миру, но в первую очередь — самой себе. Она хотела нового подхода к работе и хотела изменить свое катание.
Да, многое уже действительно поменялось, и эксперты отмечают, что скольжение россиянки улучшилось, а ее движения стали более женственными. Это здорово.
Вот только трансформация дается Евгении очень тяжело, и она на этом пути потеряла уровни в дорожках шагов и вращениях.
За две короткие и две произвольные программы в
Вернуть максимальный уровень сложности в этих элементах необходимо, иначе конкуренция с Алиной Загитовой, Елизаветой Туктамышевой и японками будет просто невозможна, а ведь на подходе еще и суперюниорки Тутберидзе — Александра Трусова, Анна Щербакова и Алена Косторная.
Ничего невозможного здесь, конечно же, нет, но время работает против Медведевой. Чем дольше Женя катается неудачно, тем быстрее теряет авторитет у судей, а вернуть его потом будет очень сложно (спросите у Туктамышевой).
Все эксперты в один голос отмечают, что у россиянки потяжелели прыжки. Возрастные изменения и (даже больше) изменения в тренировочном процессе повлияли на исполнение, что было неизбежно. Но кто мог подумать, что проблемы начнутся даже на тройном флипе, который Женя раньше щелкала, как орешки?
Пресловутый неудачный еще по временам в группе Тутберидзе лутц вроде бы стал лучше, но не существенно —
Но главная прыжковая беда все же в стабильности. Сейчас просто непонятно, приземлит ли удачно Медведева любой прыжок, на который заходит. Скорее всего, это отправляет нас обратно к пункту про психологию, но и над техникой работу провести все равно придется.
В мире фигурного катания сейчас в отношении перспектив Медведевой царит атмосфера местами скрытого, местами явного скепсиса, которую только усиливают результаты Евгении в нынешнем сезоне.
Однако не стоит все же раньше времени хоронить великолепную спортсменку. Она сделала очень серьезный шаг в своей карьере, прекрасно понимая, что будет трудно (может быть, не до конца осознавая — насколько).
Все знают, что за полгода очень сложно изменить все и сделать это идеально. С одной стороны, мир фигурного катания не стоит на месте, юные спортсменки поджимают более опытных (хоть и, по сути, таких же юных), а 19-летняя Медведева кажется чуть ли не ветераном. Но она остается в соревновательном ритме, что очень важно, пусть опыт турниров под руководством Орсера пока и складывается неудачно.
Главной задачей Евгении является продолжение спокойной работы над прогрессом. Даже если она так и провалит постолимпийский сезон, это будет не страшно.
Даже в современном, стремительно низвергающем вчерашних прим женском фигурном катании, можно вернуться. Спросите у той же Туктамышевой.
Александр Седов