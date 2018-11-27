Чемпионка Казахстана собирает деньги на коньки

Источник: Sports.kz

Сейчас спортсменка профессионально тренируется в Москве, у нее не хватает средств на новые коньки стоимостью 400 тысяч тенге (около 1 080 долларов). Если сумма сборов будет выше, то спортсменка сможет обновить и свой костюм для выступлений.

В своем обращении к казахстанцам фигуристка рассказала о том, что ее отец был вынужден продать автомобиль, чтобы отправить дочь в столицу России.

«Моя мечта — продолжать кататься, участвовать в соревнованиях за рубежом, представляя свою страну Казахстан, и вдохновлять юных спортсменов, чтобы они никогда не останавливались на пути к достижению своих целей и всегда верили в свои силы. Для достижения результата мне нужна поддержка добрых и неравнодушных людей», — написала Гульжан Жумадилова в сопроводительном письме.

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Спортсменка также привела статью расходов: оплата за лед составляет 75 тысяч тенге (около 200 долларов), коньки стоят 400 тысяч тенге, услуги тренера обойдутся в 150 тысяч тенге (400 долларов), костюм для выступлений обойдется спортсменке в 200 тысяч тенге (540 долларов).

Кроме того, Гульжан Жумадиловой необходимо постоянное присутствие мамы рядом с ней, потому как фигуристке всего 16 лет.

На сегодняшний день спортсменке удалось собрать более 113 тысяч тенге (около 300 долларов), закрытие сбора намечено на 31 декабря текущего года.