Текущие события
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
Автомобилист
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал4
Сочи2
Хоккей. КХЛ
19:30
Северсталь
Барыс
Футбол. Еврокубки
20:55
ЦСКА
Виктория Пл
Футбол. Еврокубки
20:55
АЕК
Аякс
Футбол. Еврокубки
23:00
Рома
Реал
Футбол. Еврокубки
23:00
Бавария
Бенфика
Футбол. Еврокубки
23:00
Хоффенхайм
Шахтер Д
Футбол. Еврокубки
23:00
Лион
Манчестер Сити
Футбол. Еврокубки
23:00
Манчестер Юнайтед
Янг Бойз
Футбол. Еврокубки
23:00
Ювентус
Валенсия
Хоккей. НХЛ
28.11
Баффало Сэйбрз
Сан-Хосе Шаркс
Хоккей. НХЛ
28.11
Филадельфия Флайерз
Оттава Сенаторз
Хоккей. НХЛ
28.11
Монреаль Канадиенс
Каролина Харрикейнз
Хоккей. НХЛ
28.11
Тампа-Бэй Лайтнинг
Анахайм Дакс
Хоккей. НХЛ
03:30
Детройт Ред Уингз5
Коламбус Блю Джэкетс7
Хоккей. НХЛ
03:00
Торонто Мэйпл Ливз4
Бостон Брюинз2
Хоккей. НХЛ
03:00
Флорида ПантерзОТ4
Нью-Джерси Дэвилз3
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Йорк Айлендерс1
Вашингтон Кэпиталз4
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Йорк Рейнджерс4
Оттава Сенаторз2
Все события
Фоторепортажи
23Хабиб Нурмагомедов на высоте 330 метров над Москвой
19Спартаковец Джикия: был «химиком» — стал чемпионом
15:14 (мск), источник: Sports.kz

Чемпионка Казахстана собирает деньги на коньки

Чемпионка Казахстана по фигурному катанию Гульжан Жумадилова собирает через краудфандинговую площадку Startime деньги на экипировку.

Наверх
Источник: Sports.kz

Сейчас спортсменка профессионально тренируется в Москве, у нее не хватает средств на новые коньки стоимостью 400 тысяч тенге (около 1 080 долларов). Если сумма сборов будет выше, то спортсменка сможет обновить и свой костюм для выступлений.

В своем обращении к казахстанцам фигуристка рассказала о том, что ее отец был вынужден продать автомобиль, чтобы отправить дочь в столицу России.

«Моя мечта — продолжать кататься, участвовать в соревнованиях за рубежом, представляя свою страну Казахстан, и вдохновлять юных спортсменов, чтобы они никогда не останавливались на пути к достижению своих целей и всегда верили в свои силы. Для достижения результата мне нужна поддержка добрых и неравнодушных людей», — написала Гульжан Жумадилова в сопроводительном письме.

Читайте также
Депрессия накрыла фигурное катание. Среди жертв россиянки и североамериканки

Спортсменка также привела статью расходов: оплата за лед составляет 75 тысяч тенге (около 200 долларов), коньки стоят 400 тысяч тенге, услуги тренера обойдутся в 150 тысяч тенге (400 долларов), костюм для выступлений обойдется спортсменке в 200 тысяч тенге (540 долларов).

Кроме того, Гульжан Жумадиловой необходимо постоянное присутствие мамы рядом с ней, потому как фигуристке всего 16 лет.

На сегодняшний день спортсменке удалось собрать более 113 тысяч тенге (около 300 долларов), закрытие сбора намечено на 31 декабря текущего года.

RU.SPUTNIKNEWS.KZ

 «Не верят». Нурмагомедов сделал неожиданное заявление о своей команде после
Инсайдер озвучил огромные доходы Головкина за несколько лет
Страхи и падения: что не так с Медведевой
«Реал», «Ливерпуль» и «Атлетико» претендуют на звание клуба года
«Я одинок»: герой Пхенчхана борется с тяжелой травмой
Разнос любимого тренера: Овечкин попал в историю (видео)
СМИ: Знарок вернется в сборную России в случае провала на ЧМ
21-летний хоккеист умер после матча
Хабиб жалеет о своем поведении после боя с Конором (видео)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь