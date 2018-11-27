Чемпионка Казахстана собирает деньги на коньки
Чемпионка Казахстана по фигурному катанию Гульжан Жумадилова собирает через краудфандинговую площадку Startime деньги на экипировку.
Чемпионка Казахстана по фигурному катанию Гульжан Жумадилова собирает через краудфандинговую площадку Startime деньги на экипировку.
Сейчас спортсменка профессионально тренируется в Москве, у нее не хватает средств на новые коньки стоимостью 400 тысяч тенге (около 1 080 долларов). Если сумма сборов будет выше, то спортсменка сможет обновить и свой костюм для выступлений.
В своем обращении к казахстанцам фигуристка рассказала о том, что ее отец был вынужден продать автомобиль, чтобы отправить дочь в столицу России.
«Моя мечта — продолжать кататься, участвовать в соревнованиях за рубежом, представляя свою страну Казахстан, и вдохновлять юных спортсменов, чтобы они никогда не останавливались на пути к достижению своих целей и всегда верили в свои силы. Для достижения результата мне нужна поддержка добрых и неравнодушных людей», — написала Гульжан Жумадилова в сопроводительном письме.
Спортсменка также привела статью расходов: оплата за лед составляет 75 тысяч тенге (около 200 долларов), коньки стоят 400 тысяч тенге, услуги тренера обойдутся в 150 тысяч тенге (400 долларов), костюм для выступлений обойдется спортсменке в 200 тысяч тенге (540 долларов).
Кроме того, Гульжан Жумадиловой необходимо постоянное присутствие мамы рядом с ней, потому как фигуристке всего 16 лет.
На сегодняшний день спортсменке удалось собрать более 113 тысяч тенге (около 300 долларов), закрытие сбора намечено на 31 декабря текущего года.
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