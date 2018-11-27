Собака Загитовой принесла небывалую популярность японской префектуре

Небывалую популярность Аките, опередившей такие пользующиеся спросом у туристов регионы как Осака и Киото, принесла порода собак Акита-ину, которая так нравится любителям животных. Возросшее количество поисковых запросов о префектуре объясняется тем фактом, что пользователи хотя найти как можно больше информации об этих собаках.