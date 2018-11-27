Собака Загитовой принесла небывалую популярность японской префектуре
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Японская префектура Акита стала вторым регионом Страны восходящего солнца по количеству запросов в Интернете, сообщает Japantimes.
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Японская префектура Акита стала вторым регионом Страны восходящего солнца по количеству запросов в Интернете, сообщает Japantimes.
Небывалую популярность Аките, опередившей такие пользующиеся спросом у туристов регионы как Осака и Киото, принесла порода собак
Отмечается, что немаловажную роль в популяризации региона сыграла российская фигуристка олимпийская чемпионка Алина Загитова, которой подарили щенка