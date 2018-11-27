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19:00 (мск), источник: Р-Спорт

Собака Загитовой принесла небывалую популярность японской префектуре

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Японская префектура Акита стала вторым регионом Страны восходящего солнца по количеству запросов в Интернете, сообщает Japantimes.

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Небывалую популярность Аките, опередившей такие пользующиеся спросом у туристов регионы как Осака и Киото, принесла порода собак Акита-ину, которая так нравится любителям животных. Возросшее количество поисковых запросов о префектуре объясняется тем фактом, что пользователи хотя найти как можно больше информации об этих собаках.

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Отмечается, что немаловажную роль в популяризации региона сыграла российская фигуристка олимпийская чемпионка Алина Загитова, которой подарили щенка акита-ину в мае 2018 года. С марта 2018-го в поисковике Google зафиксировано более 350 тысяч англоязычных запросов префектуры Акита, что лишь немногим меньше, чем у лидера Токио (359 700). Третье место в рейтинге досталось Хиросиме (214 120).

Великолепная программа Алины Загитовой
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23 ноября© Ньюстюб
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