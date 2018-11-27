Американская фигуристка поддержала «королеву» Медведеву

Источник: РИА "Новости"

«Евгения (Медведева — прим. “Ленты.ру”) все еще королева. Думаю, этот год стал для нее особенным в психологическом плане. Нам же следует подождать, дать ей время разобраться, и она справится, обязательно. Она стойкая, и ей нужно время», — написала Вагнер.

24 ноября 19-летняя Медведева впервые в карьере не сумела попасть в финал Гран-при. Россиянка заняла четвертое место на этапе во Франции.

После соревнований Медведева прокомментировала негатив, исходящий в ее адрес от болельщиков. По словам россиянки, она не понимает причин подобного отношения и перестала пользоваться социальными сетями.

В мае 2018-го фигуристка прекратила сотрудничество с тренером Этери Тутберидзе и переехала в Канаду. Там Медведева начала работу под руководством специалиста Брайана Орсера.

Вагнер не впервые высказывается о российских фигуристках. 9 ноября американка высоко оценила выступление на этапе Гран-при в Японии Елизаветы Туктамышевой. Тогда россиянка выиграла короткую программу на соревнованиях в Хиросиме, набрав 76,17 балла.