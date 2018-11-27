Американская фигуристка поддержала «королеву» Медведеву
Американская фигуристка Эшли Вагнер выразила поддержку россиянке Евгении Медведевой после ее неудачи на этапе
Американская фигуристка Эшли Вагнер выразила поддержку россиянке Евгении Медведевой после ее неудачи на этапе
«Евгения (Медведева — прим. “Ленты.ру”) все еще королева. Думаю, этот год стал для нее особенным в психологическом плане. Нам же следует подождать, дать ей время разобраться, и она справится, обязательно. Она стойкая, и ей нужно время», — написала Вагнер.
24 ноября 19-летняя Медведева впервые в карьере не сумела попасть в финал
После соревнований Медведева прокомментировала негатив, исходящий в ее адрес от болельщиков. По словам россиянки, она не понимает причин подобного отношения и перестала пользоваться социальными сетями.
В мае 2018-го фигуристка прекратила сотрудничество с тренером Этери Тутберидзе и переехала в Канаду. Там Медведева начала работу под руководством специалиста Брайана Орсера.
Вагнер не впервые высказывается о российских фигуристках. 9 ноября американка высоко оценила выступление на этапе
Во время Олимпиады в Пхенчхане американка критично высказалась о катании 15-летней Алины Загитовой. Вагнер столкнулась с негативной реакцией на свое мнение в социальных сетях.