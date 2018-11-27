Андрей Букин: Медведева психологически надломлена

Источник: РИА "Новости"

Двукратная чемпионка мира и Европы, серебряный призер Игр Медведева не смогла отобраться в финал «Гран-при» — 2018.

— Мне очень ее жаль. Прошлый сезон получился для Жени невероятно сложным, — цитирует RT Букина. — Сначала она получила травму, а затем осталась второй на Олимпийских играх в Пхенчхане. В настоящий момент Медведева психологически надломлена. Ей нужно поработать над этой проблемой. Понятно, что технически она способна выполнить даже самые сложные элементы, но только если голова будет светлой.

— Куда пропала та легкость, с которой Медведева раньше выполняла даже самые сложные прыжки?

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— Давайте начнем с того, что Евгения — уже не маленькая девочка, как те, которые сейчас спокойно прыгают четверные прыжки. Но девочки в итоге становятся девушками, и этот переход фигуристкам дается очень непросто. Меняется рост, вес. Приходится ставить технику, закладываясь на эти изменения. Крутка должна быть другой, а прыжки — выше.

Одно дело, когда четверной прыгает ребенок весом 25—30 кг, а другое, когда речь идет о девушке с 45 кг. Приходится прикладывать другие усилия, чтобы отправить свое тело на ту высоту, которая позволяет справиться с многооборотным прыжком.

— Что ей нужно делать, чтобы подойти к чемпионату России в хорошей форме?

— Медведевой надо спокойно пережить этот период. Просыпаться и идти на тренировки, чтобы продолжать работать в нынешнем весе, росте и объеме.

— Сама она говорит, что проблемы заключаются исключительно в ментальности.