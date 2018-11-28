Она обыграла Медведеву: кто сразится с Загитовой в финале
16-летняя российская фигуристка Софья Самодурова в свой первый же сезон на взрослом уровне пробилась в финал серии
16-летняя российская фигуристка Софья Самодурова в свой первый же сезон на взрослом уровне пробилась в финал серии
Нынешний сезон в фигурном катании экспертами и болельщиками анонсировался драматичным противостоянием Евгении Медведевой и Алины Загитовой. Но на деле все вышло совсем не так.
Вместо двукратной чемпионки мира в Ванкувер, где состоятся решающие соревнования, отправится еще одна ученица Мишина — 16-летняя Софья Самодурова, проводящая свой первый сезон на взрослом уровне.
Вчерашняя юниорка дважды попала на подиум — в американском Эверетте она заняла третье место, а в Москве проиграла только Загитовой, завоевав серебро.
Попадание в финал
В прошлом году Самодурова уже была в финале
Тогда ученица Мишина одержала две победы из двух на этапах серии, однако в самом финале была лишь шестой, уступив россиянкам Александре Трусовой, Анастасии Таракановой, Алене Косторной и Дарьи Паненковой, которые занимались в группе Этери Тутберидзе, а также японке Рики Кихире.
За счет чего Софье удалось успешно адаптироваться во взрослых?
Это притом, что элементы она исполняет на сравнительно небольшой высоте.
«Да, в этом сезоне я выгляжу очень уверенно. Но на самом деле, катаю не
Однако статус финалиста крупных соревнований наверняка поможет ей в будущем заслужить более лояльное отношение судейской бригады.
В короткой программе ученица Мишина выступает под музыку Ханса Циммера из фильма «Миссия Невыполнима». Девушка прекрасно справляется с несколько нагнетающей мелодией, которая подчеркивает сильный и трудолюбивый характер спортсменки.
Произвольная программа у Самодуровой в этом сезоне исполняется под музыку из мюзикла «Бурлеск» с Кристиной Агилерой в главной роли. Такой выбор композиции заметно выделяет Софью на фоне фигуристок, которые предпочитают использовать драматические образы в своих прокатах. Ученица Мишина же легко выполняет прыжки, улыбается и даже успевает заводить публику.
«Она будто создана для фигурного катания», — говорила о Самодуровой во время одного из эфиров заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.
Софья берет пример с американки Эшли Вагнер. Серебряный призер чемпионата мира — 2016, а также обладатель бронзы Сочи-2014 отличается легким и гармоничным женственным катанием, которым славится североамериканская школа.
«Есть ли у меня кумиры в женском катании? Да, это Эшли Вагнер. Жаль, что она сейчас не выступает. Я очень скучаю по ее катанию! Кстати, она меня тоже поздравила, и я была этим шокирована!» — говорила Софья в интервью «Газете.Ru» после третьего места в Канаде.
Большое влияние на Самодурову оказывает и ее партнерша по тренировкам Елизавета Туктамышева. Девушки переживают друг за друга на соревнованиях и поддерживают в социальных сетях.
«Мы общаемся с Лизой Туктамышевой, она одна из первых меня поддержала. Все говорят, что не могут соперницы в одной группе общаться, но нам не мешает, мы обсуждаем разные темы вне льда, мы же девочки. Мы друг на друга смотрим, видим ошибки, стараемся исправлять, стараемся перенимать
Этот финал
«Согласен с тем, что психологически Самодуровой на финале
Канадский город примет финал серии с 6 по 9 декабря. Помимо Самодуровой, Загитовой и Туктамышевой в финал пробились три представительницы Японии: Каори Сакамото, Рика Кихира и Сатоко Мияхара.
Константин Лесик