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11:27 (мск), источник: Lenta.Ru

Критикам Медведевой посоветовали надеть коньки и повторить ее путь

Олимпийская чемпионка в парном катании Оксана Казакова встала на защиту одиночницы Евгении Медведевой, подвергнувшейся критике после провала на этапе Гран-при во Франции. Слова Казаковой приводит «Спорт день за днем».

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Источник: РИА "Новости"

«Надо надеть коньки и пройти ее путь, а потом уже судить Женю. Хорошо, что у нас в женском катании есть такая конкуренция. Такая же история раньше была у Евгения Плющенко и Алексея Ягудина», — заметила она. Казакова также считает, что между Медведевой и фигуристкой Алиной Загитовой нет конфликта.

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Кроме того, Казакова считает отношение к Медведевой со стороны болельщиков предвзятым. «Возьмите Марию Шарапову. Она проигрывала на крупных турнирах, попадалась на допинге, но на нее почему-то так не набрасываются».

24 ноября Медведева впервые в своей карьере не смогла пробиться в финал Гран-при. На этапе во Франции она заняла лишь четвертое место.

После соревнований 19-летняя фигуристка заявила, что больше не пользуется социальными сетями. Причина — негатив со стороны ряда болельщиков. В частности, обвинения в предательстве.

В мае 2018-го Медведева прекратила сотрудничество с тренером Этери Тутберидзе. Россиянка переехала в Канаду, где ее наставником стал местный специалист Брайан Орсер.

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