Критикам Медведевой посоветовали надеть коньки и повторить ее путь
Олимпийская чемпионка в парном катании Оксана Казакова встала на защиту одиночницы Евгении Медведевой, подвергнувшейся критике после провала на этапе
Олимпийская чемпионка в парном катании Оксана Казакова встала на защиту одиночницы Евгении Медведевой, подвергнувшейся критике после провала на этапе
«Надо надеть коньки и пройти ее путь, а потом уже судить Женю. Хорошо, что у нас в женском катании есть такая конкуренция. Такая же история раньше была у Евгения Плющенко и Алексея Ягудина», — заметила она. Казакова также считает, что между Медведевой и фигуристкой Алиной Загитовой нет конфликта.
Кроме того, Казакова считает отношение к Медведевой со стороны болельщиков предвзятым. «Возьмите Марию Шарапову. Она проигрывала на крупных турнирах, попадалась на допинге, но на нее
24 ноября Медведева впервые в своей карьере не смогла пробиться в финал
После соревнований 19-летняя фигуристка заявила, что больше не пользуется социальными сетями. Причина — негатив со стороны ряда болельщиков. В частности, обвинения в предательстве.
В мае 2018-го Медведева прекратила сотрудничество с тренером Этери Тутберидзе. Россиянка переехала в Канаду, где ее наставником стал местный специалист Брайан Орсер.