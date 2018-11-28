Вокруг Загитовой новый скандал: ее фанаты атакуют олимпийскую чемпионку

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В мире фигурного катания разразился новый громкий скандал, который, спровоцировал Алексей Ягудин. Хотя намерения были благими — хотел заступиться за Алину Загитову.

С чего все началось?

Олимпийская чемпионка-1988 в танцах на льду Наталья Бестемьянова позволила себе несколько довольно резких фраз в адрес Алины Загитовой.

Та же Алина Загитова теперь тоже тренируется меньше. Этери Георгиевна Тутберидзе все прекрасно понимает. И я думаю, что если бы Женя не ушла от нее, Загитова не была бы сейчас так хороша. Алину терпят в отместку Жене. Я не могу быть полностью уверена, но мне кажется, что если бы не уход Медведевой, то Тутберидзе не стала бы тратить свою нервную энергию и терпеть, наверное, существующие капризы Загитовой. Она бы отвернулась в другую сторону и начала работать с молодыми девочками.

Увидевший эту цитату в лентах новостей Ягудин опубликовал на своей странице в Инстаграме пост, где назвал это беспределом.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BqsUpFsh_N3/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BqsUpFsh_N3/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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Как о таком можно вообще думать, не то что, говорить?!?!? дайте девочкам спокойно жить и тренироваться!!!!!! #загитова #медведева</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A post shared by <a href="https://www.instagram.com/alexei.yagudin/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Alexei Yagudin</a> (@alexei.yagudin) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-11-27T17:41:45+00:00">Nov 27, 2018 at 9:41am PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Какая была реакция?

В комментариях под этим постом предсказуемо развернулась словесная война. По большей части пришедшие в эту ветку набросились на Бестемьянову. Вот лишь некоторые из комментариев:

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«Да уж… У Бестемьяновой крыша поехала».

«Бестемьянова вроде взрослая женщина. Такую глупость сморозила. Или там совсем уже крышу снесло у нее».

«Разве можно говорить такие вещи? Бестемьянова совсем не понимает, что говорит? Совсем затравили и Алину и Женю. Дайте девочкам жить и кататься в удовольствие. Они такие ранимые, такие физические нагрузки. Да еще неадекватные доброжелатели вокруг».

«Бестемьянова походу чего-то переела, если не сказать грубее».

«Вот так они травят олимпийскую чемпионку. При том, что говорят — не оскорблять Медведеву. Противоречивые двуличные мрази. Нет чтобы оставить в покое девочек когда они готовятся к важным стартами. Лишь бы этой страшной рыжей бестии что-нибудь ляпнуть».

Некоторые даже увидели в этом заговор против российского спорта.

«Люди! Неужели вы не понимаете, что идет специальное стравливание НАШИХ же фигуристок для ослабления их в сезоне и очернения школы “Хрустального” в глазах мировой общественности! И Алина, и Женя и остальные подрастающие девочки — это серьезная конкуренция японкам, американкам и так далее. А наша тусовка фигурного катания как куклы в руках умелого кукловода! Куплена платформа до апреля 2019 года, с которой идет регистрация ботов с меняющимися аккаунтами, страничками в соцсетях, но одинаковыми вбросами. Очень все было похоже по технологии, но другими способами перед ОИ в Корее!».

«Все это делается, чтобы в финале победили японки и потом обгадить Алину. Будем надеяться, что команда ЭГ пошлет всех куда надо».

«Какого то видно сильно не устраивает, что наши девочку завоевывают золото, решили информационную войну устроить».

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BlddBs5HyK7/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BlddBs5HyK7/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A post shared by <a href="https://www.instagram.com/azagitova/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Alina Zagitova</a> (@azagitova) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-07-20T16:29:26+00:00">Jul 20, 2018 at 9:29am PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Это первый подобный скандал?

Нет. Перед московским этапом «Гран-при» двукратный олимпийский чемпион Сочи Максим Траньков дал интервью изданию «Спорт день за днем», в котором сказал, что на Играх в Пхенчхане большинство спортсменов симпатизировало Медведевой, а не Загитовой. При этом Траньков назвал победу последней абсолютно заслуженной.

После этого к нему на страничку в Инстаграме пришли фанаты Загитовой, начав осыпать оскорблениями и даже угрозами смерти.

«Из пожеланий: умереть, заболеть раком, убить себя и всю свою “ублюдочную семью”, сломать позвоночник и ходить под себя, ослепнуть и оглохнуть! О как!!! True fan`s!!! А вы говорите — футбол…», — написал Траньков у себя в сториз.

А несколько дней назад знаменитый тренер Татьяна Тарасова обвинила СМИ в травле Медведевой, которая неудачно выступила на «Гран-при Франции» и не отобралась в финал серии.