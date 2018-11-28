Вокруг Загитовой новый скандал: ее фанаты атакуют олимпийскую чемпионку
Теперь под огнем оказалась Наталья Бестемьянова.
Теперь под огнем оказалась Наталья Бестемьянова.
В мире фигурного катания разразился новый громкий скандал, который, спровоцировал Алексей Ягудин. Хотя намерения были благими — хотел заступиться за Алину Загитову.
Олимпийская чемпионка-1988 в танцах на льду Наталья Бестемьянова позволила себе несколько довольно резких фраз в адрес Алины Загитовой.
Та же Алина Загитова теперь тоже тренируется меньше. Этери Георгиевна Тутберидзе все прекрасно понимает. И я думаю, что если бы Женя не ушла от нее, Загитова не была бы сейчас так хороша. Алину терпят в отместку Жене. Я не могу быть полностью уверена, но мне кажется, что если бы не уход Медведевой, то Тутберидзе не стала бы тратить свою нервную энергию и терпеть, наверное, существующие капризы Загитовой. Она бы отвернулась в другую сторону и начала работать с молодыми девочками.
Увидевший эту цитату в лентах новостей Ягудин опубликовал на своей странице в Инстаграме пост, где назвал это беспределом.
В комментариях под этим постом предсказуемо развернулась словесная война. По большей части пришедшие в эту ветку набросились на Бестемьянову. Вот лишь некоторые из комментариев:
«Да уж… У Бестемьяновой крыша поехала».
«Бестемьянова вроде взрослая женщина. Такую глупость сморозила. Или там совсем уже крышу снесло у нее».
«Разве можно говорить такие вещи? Бестемьянова совсем не понимает, что говорит? Совсем затравили и Алину и Женю. Дайте девочкам жить и кататься в удовольствие. Они такие ранимые, такие физические нагрузки. Да еще неадекватные доброжелатели вокруг».
«Бестемьянова походу
«Вот так они травят олимпийскую чемпионку. При том, что говорят — не оскорблять Медведеву. Противоречивые двуличные мрази. Нет чтобы оставить в покое девочек когда они готовятся к важным стартами. Лишь бы этой страшной рыжей бестии
«Люди! Неужели вы не понимаете, что идет специальное стравливание НАШИХ же фигуристок для ослабления их в сезоне и очернения школы “Хрустального” в глазах мировой общественности! И Алина, и Женя и остальные подрастающие девочки — это серьезная конкуренция японкам, американкам и так далее. А наша тусовка фигурного катания как куклы в руках умелого кукловода! Куплена платформа до апреля 2019 года, с которой идет регистрация ботов с меняющимися аккаунтами, страничками в соцсетях, но одинаковыми вбросами. Очень все было похоже по технологии, но другими способами перед ОИ в Корее!».
«Все это делается, чтобы в финале победили японки и потом обгадить Алину. Будем надеяться, что команда ЭГ пошлет всех куда надо».
«Какого то видно сильно не устраивает, что наши девочку завоевывают золото, решили информационную войну устроить».
Нет. Перед московским этапом «Гран-при» двукратный олимпийский чемпион Сочи Максим Траньков дал интервью изданию «Спорт день за днем», в котором сказал, что на Играх в Пхенчхане большинство спортсменов симпатизировало Медведевой, а не Загитовой. При этом Траньков назвал победу последней абсолютно заслуженной.
После этого к нему на страничку в Инстаграме пришли фанаты Загитовой, начав осыпать оскорблениями и даже угрозами смерти.
А несколько дней назад знаменитый тренер Татьяна Тарасова обвинила СМИ в травле Медведевой, которая неудачно выступила на «Гран-при Франции» и не отобралась в финал серии.
«Я это сама читаю, у меня волосы встают дыбом. Просто накинулись, как на живое мясо. Что люди могут знать об этом? От чего уходят, расстаются с тренером, отчего уезжают… Такая идет травля в ее сторону, самая настоящая… И уж прямо наши журналисты настолько осведомленные, уже так они знают технику, так они знают ее взгляд. Пишут, что взгляд у нее такой злой. Да чтоб они провалились на месте! Откуда у нее злой взгляд? У нее взгляд, к сожалению, растерянный», — сказала Тарасова радиостанции «Говорит Москва».