Саханович победила на турнире серии «Челленджер» в Таллине
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Российская фигуристка Серафима Саханович одержала победу в соревнованиях одиночниц на турнире серии «Челленджер» в Таллине.
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Российская фигуристка Серафима Саханович одержала победу в соревнованиях одиночниц на турнире серии «Челленджер» в Таллине.
Саханович стала первой, набрав 202,62 балла. Второе место заняла американка Тин Цуй (199,79), третье — финка Вивека Линдфорс (185,42).
Россиянка Анастасия Губанова показала четвертый результат — 180,73, Дарья Паненкова стала пятой — 173,61.