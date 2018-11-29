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20:20 (мск), источник: Р-Спорт

Саханович победила на турнире серии «Челленджер» в Таллине

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Российская фигуристка Серафима Саханович одержала победу в соревнованиях одиночниц на турнире серии «Челленджер» в Таллине.

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Саханович стала первой, набрав 202,62 балла. Второе место заняла американка Тин Цуй (199,79), третье — финка Вивека Линдфорс (185,42).

Россиянка Анастасия Губанова показала четвертый результат — 180,73, Дарья Паненкова стала пятой — 173,61.

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