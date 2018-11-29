Мишин: Я был инициатором этого номера с «долой кофту» от Туктамышевой

«Не пожалел ли я, что согласились на тот самый номер с раздеванием? Не пожалел. Я же сам был инициатором этого «долой кофту». Лиза ведь обыгрывала клип Бритни Спирс, и надо быть в тренде клипа. Но если мы будем оценивать выступление Лизы в сравнении с тем, что делает Бритни Спирс в том клипе, номер Лизы покажется образцом девственного отношения к своей красоте. Пересмотрите внимательно ещё раз этот клип.